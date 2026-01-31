Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από το tweet που τάραξε συθέμελα το NBA: οι Ντάλας Μάβερικς έστελναν τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς με αντάλλαγμα τον Άντονι Ντέιβις.

Μαζί με τον Σλοβένο κατέληξαν στο Λος Άντζελες οι Κλέμπερ και Μόρις, ενώ στο Ντάλας πήγαν ο Κρίστι και ένα pick πρώτου γύρου για το Draft του 2029. Από την πρώτη στιγμή, η ανταλλαγή χαρακτηρίστηκε απίστευτη, ανεξήγητη, ιστορικά σοκαριστική. Ένας παίκτης 26 ετών, γενιάς-ορόσημο, δεν ανταλλάσσεται. Γύρω του χτίζεται μια ολόκληρη εποχή. Κι όμως, συνέβη.

Ένα χρόνο μετά, το ταμπλό δείχνει δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Στο Λος Άντζελες, ο Ντόντσιτς όχι μόνο επιβεβαίωσε την αξία του, αλλά την εκτόξευσε. Στο Ντάλας, οι Μάβερικς ακόμη προσπαθούν να διαχειριστούν τα συντρίμμια μιας απόφασης που δίχασε και τελικά αποσταθεροποίησε τον οργανισμό.

Στην Καλιφόρνια, ο Ντόντσιτς μοιάζει πιο ώριμος και πιο κυρίαρχος από ποτέ. Σχεδόν έναν χρόνο μετά το trade, επιστρέφει στο Ντάλας και σημειώνει 33 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, υπενθυμίζοντας γιατί θεωρείται φαβορί για MVP. Λίγες ημέρες αργότερα, βάζει 46 πόντους στο Σικάγο. Με 33,8 πόντους μέσο όρο –πρώτος σκόρερ της λίγκας– 8,8 ασίστ και 7,8 ριμπάουντ, οδηγεί τους Λέικερς στην πέμπτη θέση της Δύσης, παρά τους τραυματισμούς και τα 41 χρόνια του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η αρχή δεν ήταν εύκολη. Ο Ντόντσιτς έφτασε στο Λ.Α. σοκαρισμένος. «Νόμιζα ότι θα έπαιζα στο Ντάλας για όλη μου την καριέρα», είχε πει. Ήταν εκτός φόρμας, τραυματίας, με ερωτηματικά γύρω από τη φυσική του κατάσταση. Οι Λέικερς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs από τη Μινεσότα και οι αμφιβολίες δεν έλειψαν. Το καλοκαίρι όμως άλλαξαν όλα. Η εικόνα του στο εξώφυλλο του Men’s Health, με εμφανώς δουλεμένο σώμα, ήταν μήνυμα. Η νέα σεζόν ξεκίνησε με 43, 49 και 44 πόντους στα τρία πρώτα παιχνίδια. Σήμερα, με τη φανέλα των Λέικερς, δείχνει απόλυτα άνετος, παίζοντας μπάσκετ που καθορίζει ρυθμούς και αποτελέσματα.

Αγωνιστικά, οι Λέικερς δεν βρίσκονται ακόμη στο επίπεδο της Οκλαχόμα ή του Ντένβερ του Γιόκιτς. Όμως έχουν κάτι ανεκτίμητο: έναν παίκτη γύρω από τον οποίο μπορούν να χτίσουν την επόμενη δεκαετία. Το πραγματικό «χτίσιμο» θα ξεκινήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις επιλογές πρώτου γύρου για να διαμορφώσουν το ρόστερ.

Στο Ντάλας, η εικόνα είναι πολύ πιο ζοφερή. Οι φίλαθλοι ένιωσαν προδομένοι. Τα συνθήματα «MVP» για τον Λούκα έγιναν «Fire Nico» – απόλυση του Νίκο Χάρισον, του GM που υπέγραψε την ανταλλαγή. Η λογική του ήταν ξεκάθαρη αλλά αμφιλεγόμενη: οι αμυντικές αδυναμίες, η φυσική κατάσταση και η νοοτροπία του Ντόντσιτς, έλεγε, δεν οδηγούν σε τίτλο. Έναν χρόνο μετά, ο απολογισμός δεν τον δικαιώνει.

Ο Ντέιβις, με το βαρύ ιστορικό τραυματισμών, επιβεβαίωσε τους φόβους. Στο ντεμπούτο του τραυματίστηκε στον προσαγωγό και έκλεισε τη χρονιά με μόλις 9 συμμετοχές. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο τραυματισμός του Κάιρι Ίρβινγκ στον χιαστό αποτέλειωσε τα όνειρα της σεζόν. Φέτος, ο Ντέιβις έχει αγωνιστεί σε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια, ενώ οι Μάβερικς χωρίς αυτόν είχαν ρεκόρ 3-11 σε κρίσιμο σημείο.

Τον Νοέμβριο, ο Χάρισον απολύθηκε. Η πίεση του κόσμου και η αγωνιστική κατάρρευση έκαναν τη θέση του αδύνατη. Μια αχτίδα φωτός ήρθε απρόσμενα: με μόλις 1,8% πιθανότητες, το Ντάλας κέρδισε το Νο1 pick στο Draft 2025 και μπορεί να επιλέξει τον Κούπερ Φλαγκ, το 18χρονο φαινόμενο από το Duke. Παρ’ όλα αυτά, οι Μάβερικς βρίσκονται εκτός playoffs, ενδέκατοι στη Δύση, με ρόστερ σχεδιασμένο για έναν παίκτη που δεν υπάρχει πια.

Έναν χρόνο μετά, το trade του Ντόντσιτς δεν είναι απλώς μια ανταλλαγή παικτών. Είναι ένα μάθημα για το πώς μια απόφαση γραφείου μπορεί να αλλάξει την τροχιά δύο οργανισμών. Οι Λέικερς έχουν τον σταρ τους. Οι Μάβερικς ακόμη ψάχνουν την επόμενη αρχή.