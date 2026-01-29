NBA: Σπουδαία νίκη των Σπερς (99-111) – Διασυρμός για τους Λέικερς στο Κλίβελαντ (99-129)
Δείτε τα αποτελέσματα από μία ακόμη χορταστική βραδιά στον μαγικό κόσμο του NBA.
Στο ντέρμπι του Τέξας, οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να περάσουν από την έδρα του Χιούστον επικρατώντας με 111-99, συνεχίζοντας έτσι την εξαιρετική τους πορεία στο NBA, αφού είναι στη 2η θέση της Δύσης με ρεκόρ 32-15, την ώρα που οι Ρόκετς είναι λίγο πιο πίσω με 28-17.
Κορυφαίος για τα «σπιρούνια» ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα που μέτρησε 28 πόντους με 16 ριμπάουντ, 5 μπλοκ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ είχε τις πολύτιμες βοήθειες των Ντε’Άαρον Φοξ και Κέλντον Τζόνσον με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Άμεν Τόμπσον είχε 25 πόντους, ο Κέβιν Ντουράντ 24 και ο Αλπερέν Σενγκούν 18 μαζί με 10 ριμπάουντ.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέστρεψε στο Κλίβελαντ με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο οι Καβαλίερς συνέτριψαν τους αντιπάλους τους με 119-99. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ιππότες» ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 25 πόντους, ενώ 20 πρόσθεσε ο Τζέιλον Τάισον. Από την άλλη, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 29 πόντους, με τον «βασιλιά» να έχει 11 πόντους, όσους και ο Γκέιμπ Βίνσεντ.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Πέισερς – Μπουλς 113-110
Καβαλίερς – Λέικερς 129-99
Χιτ – Μάτζικ 124-133
Σέλτικς – Χοκς 106-117
Ράπτορς – Νικς 92-119
Γκρίζλις – Χόρνετς 97-112
Μάβερικς – Τίμπεργουλβς 105-118
Τζαζ – Γουόριορς 124-140
Ρόκετς – Σπερς 111-109
