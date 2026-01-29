NBA: Σπουδαία νίκη των Σπερς (99-111) – Διασυρμός για τους Λέικερς στο Κλίβελαντ (99-129)

Στο ντέρμπι του Τέξας, οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να περάσουν από την έδρα του Χιούστον επικρατώντας με 111-99, συνεχίζοντας έτσι την εξαιρετική τους πορεία στο NBA, αφού είναι στη 2η θέση της Δύσης με ρεκόρ 32-15, την ώρα που οι Ρόκετς είναι λίγο πιο πίσω με 28-17.

Κορυφαίος για τα «σπιρούνια» ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα που μέτρησε 28 πόντους με 16 ριμπάουντ, 5 μπλοκ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ είχε τις πολύτιμες βοήθειες των Ντε’Άαρον Φοξ και Κέλντον Τζόνσον με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Άμεν Τόμπσον είχε 25 πόντους, ο Κέβιν Ντουράντ 24 και ο Αλπερέν Σενγκούν 18 μαζί με 10 ριμπάουντ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέστρεψε στο Κλίβελαντ με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο οι Καβαλίερς συνέτριψαν τους αντιπάλους τους με 119-99. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ιππότες» ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 25 πόντους, ενώ 20 πρόσθεσε ο Τζέιλον Τάισον. Από την άλλη, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 29 πόντους, με τον «βασιλιά» να έχει 11 πόντους, όσους και ο Γκέιμπ Βίνσεντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Πέισερς – Μπουλς 113-110

Καβαλίερς – Λέικερς 129-99

Χιτ – Μάτζικ 124-133

Σέλτικς – Χοκς 106-117

Ράπτορς – Νικς 92-119

Γκρίζλις – Χόρνετς 97-112

Μάβερικς – Τίμπεργουλβς 105-118

Τζαζ – Γουόριορς 124-140

Ρόκετς – Σπερς 111-109