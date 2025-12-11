sports betsson
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
Μπάσκετ 11 Δεκεμβρίου 2025 | 11:03

Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)

Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δύο βήματα πριν το τέλος του έφτασε και το φετινό NBA Cup. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν δυσκολεύθηκαν ούτε στο ελάχιστο απέναντι στους Φοίνιξ Σανς (138-89) και πέρασαν στην τελική τετράδα, όπου -στον ημιτελικό- θα αντιμετωπίσουν τους εξαιρετικούς φέτος Σαν Αντόνιο Σπερς. Στο μεγάλο ματς της ημέρας, τα «σπιρούνια» νίκησαν 132-119 τους Λος Άντζελες Λέικερς και έκλεισαν με τη σειρά τους το εισιτήριο για να αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές του «καυτού» Σάι Γκίτλτζεους-Αλεξάντερ.

Ντόντσιτς-Τζέιμς δεν ήταν αρκετοί για τους Λέικερς

Στο Σπερς – Λέικερς, μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές -απόντος του τραυματία Βίκτορ Γουεμπανιάμα- ήταν ο Στεφόν Κασλ με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασιστ, την ώρα που ο ΝτεΆαρον Φοξ πρόσθεσε 20 πόντους, ο Κέλντον Τζόνσον 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικά τα πήγε συνολικά και ο πάγκος της ομάδας, με συγκομιδή 48 πόντων. Για τους «λιμνάνθρωπους», ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε και πάλι τα… δικά του, με 35 πόντους, ενώ ο «Βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς γέμισε και πάλι τη στατιστική, με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Η εμφάνιση των δύο σούπερσταρ της ομάδας όμως δεν ήταν αρκετή, με τα «σπιρούνια» να αντέχουν στην αντεπίθεση που δέχθηκαν στο φινάλε και να κρατάνε τη διαφορά σταθερά σε διψήφια επίπεδα.

Ιστορικό ρεκόρ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Στο δε ματς της Οκλαχόμα, ο MVP Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής με 28 πόντους και 8 ασίστ, με τους πρωταθλητές να διαλύουν τους Σανς με 138-89 χωρίς καν να ιδρώσουν, δείχνοντας για πολλοστή φορά φέτος ότι παραμένουν η καλύτερη ομάδα στη λίγκα. Στο ματς αυτό μάλιστα, ισοφάρισαν και ένα ιστορικό ρεκόρ για το NBA, αφού ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 24-1 από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου και έτσι «έπιασαν» την προηγούμενη αντίστοιχη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της λίγκας, το 24-1 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς από το 2015-16.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του NBA Cup

Ημιτελικοί (14/12)

1. Ορλάντο Μάτζικ – Νιου Γιορκ Νικς

2. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σαν Αντόνιο Σπερς

Τελικός (17/12)

Νικητής 1 – Νικητής 2

Δείτε τα highlights των δύο αγώνων

Θάντερ – Σανς 138-89

YouTube thumbnail

Λέικερς – Σπερς 116-132

YouTube thumbnail

