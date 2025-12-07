Ποιο είναι το πιθανό trade για να καταλήξει στους Λέικερς ο Αντετοκούνμπο…

Αναμφισβήτητα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πρόσωπο των ημερών στο ΝΒΑ, αφού μια ενδεχόμενη αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς είναι πιο πιθανή από ποτέ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Μάλιστα, μετά από ατελείωτα δημοσιεύματα και αναλύσεις, ρεπορτάζ στην Αμερική αποκάλυψε πως ο Λούκα Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς να προσπαθήσουν να φέρουν τον Greek Freak στο Λος Άντζελες.

Κάπως έτσι, ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, αναφέρθηκε στο εν λόγω σενάριο και μεταξύ άλλων τόνισε πως αυτό θα πραγματοποιούνταν μόνο αν ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο το ζητούσε από τον οργανισμό των Ελαφιών.

Τι ανέφερε ο Γουίντχορστ για ενδεχόμενη μεταγραφή του Αντετοκούνμπο στους Λέικερς

«Οι Λέικερς θα χρειάζονταν μάλλον μια τρίτη ομάδα να εμπλακεί στην ανταλλαγή, αφού οι Μπακς δεν έχουν τον έλεγχο των τριών επόμενων πικ τους στο ντραφτ. Μπορείς να βάλεις στην ανταλλαγή μια τρίτη ομάδα που θα προσφέρει πικ; Οι Λέικερς έχουν επίσης κάποια συμβόλαια που λήγουν. Αν ο Γιάννης πει στους Μπακς, ‘ανταλλάξτε με στους Λέικερς’, θα γίνει Laker. Αλλά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν μπορούν να κερδίσουν έναν πόλεμο προσφορών με άλλες ομάδες. Αλλά αν ο Γιάννης πει ‘κάντε με Laker’, ναι, υπάρχει μια συμφωνία που θα μπορούσε να συμβεί… Θα ήταν μια μακρά διαδικασία για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν θα ήταν αδύνατο. Αν δεν πει τίποτα ο Γιάννης, αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή».