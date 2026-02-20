Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες

Είναι πλέον σαφές πως υπάρχει και καπνός και… φωτιά! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε κάποιο trade που θα τον πάρει από το Μιλγουόκι, παρόλο που δεν έγινε κάτι τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ο Greek Freak ήταν στο επίκεντρο πολλών σεναρίων τους προηγούμενους μήνες, ωστόσο κανέναν δεν έγινε πραγματικότητα και πλέον όλα θα ξεκαθαρίσουν το προσεχές καλοκαίρι, όταν και θα ξεκινήσουν και πάλι συζητήσεις οι ομάδες του ΝΒΑ.

Ένα από τα σενάρια που «έπαιζαν» το περασμένο χρονικό διάστημα έστελνε τον Αντετοκούνμπο στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς, ωστόσο αυτό φαίνεται πως… αναζωπυρώθηκε αφού οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν σχέδιο για να κάνουν την κίνησή τους, σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ και το Athletic. Παράλληλα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο πως θα επηρεάσει τους άλλους… διεκδικητές η πρόσφατη δημοσιότητα του Έλληνα σούπερ σταρ, στο All-Star το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το ρεπορτάζ για το πλάνο των Λέικερς για τον Αντετοκούνμπο:

«Βλέποντας τον Αντετοκούνμπο να απολαμβάνει τη δημοσιότητα του All-Star όπως έκανε το Σαββατοκύριακο, αναρωτιόμουν πόσο θα επηρεάσει η ασταμάτητη δημοσιότητα που τον περιβάλλει την αγορά σε λίγους μήνες από τώρα. Πάρτε για παράδειγμα τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι είναι γνωστό ότι σχεδιάζουν να κυνηγήσουν με όλες τους τις δυνάμεις τον μεγάλο παίκτη των Μπακς το καλοκαίρι.

Ακόμα και αν τελικά δεν καταφέρουν να τον αποκτήσουν, αυτό το είδος της δημοσιότητας συνήθως σηματοδοτεί στους άλλους υποψήφιους ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να υποβάλουν σοβαρές προσφορές. Και ενώ υπήρχε μεγάλη εστίαση στις τέσσερις βασικές ομάδες (Miami Heat, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves και New York Knicks) που πλησίαζαν στην προθεσμία, δεν ήταν δύσκολο να βρει κανείς στελέχη ομάδων στο All-Star weekend που αναμένουν ότι ο κατάλογος των πιθανών προορισμών θα αυξηθεί σημαντικά την επόμενη φορά»