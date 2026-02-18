sports betsson
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 08:55
Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
Ο Αντετοκούνμπο «πήρε» θέση για το μέλλον του στους Μπακς (pic)
Μπάσκετ 18 Φεβρουαρίου 2026, 09:05

Με σχετική του ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευχαρίστησε τον κόσμο του Μιλγουόκι και τους υποσχέθηκε πως όταν επιστρέψει θα παίξει για τον καθένα ξεχωριστά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η φετινή σεζόν -από το καλοκαίρι ακόμα- έχει εξελιχθεί πολύ περίεργα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Μπακς βρίσκονται εκτός δεκάδας στην Ανατολική Περιφέρεια, ενώ ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει δύο τραυματισμούς, την ώρα που οι φήμες για την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο παραμένουν.

Ο «Greek Freak», με σχετική του ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, θέλησε να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Αρχικά ευχαρίστησε τους πάντες στο Μιλγουόκι, τονίζοντας ότι επέτρεψαν σε εκείνον και την οικογένειά του να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως όταν επιστρέψει θα αγωνιστεί για τον καθένα ξεχωριστά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Έχω δύο λέξεις, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Δώσατε τη δυνατότητα, σε μένα και την οικογένειά μου, να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες που θα θυμόμαστε και θα συζητάμε για πάντα. Υπόσχομαι ότι δεν θα το θεωρήσω ποτέ δεδομένο.

Ήταν μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα και τραυματισμούς, αλλά όταν επιστρέψω, θα παίξω για τον καθένα από εσάς. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα 5 top picks το 2026

ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα 5 top picks το 2026

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η παντοδύναμη Μιλάνο έκανε τον τέλειο αγώνα, επικράτησε στο Ρέντη με 3-0 και πλέον έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League

Σύνταξη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά- Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά- Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ
Εκτός κόμματος 18.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνταξη
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
Διεθνής Αμνηστία 18.02.26

Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa - Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα

Πώς έγινε η στόχευση με Predator μέσω WhatsApp στο iPhone γνωστού δημοσιογράφου από την Ανγκόλα - Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστία και η μη απάντηση της Intellexa στα ερωτήματα που απέστειλε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
Ελλάδα 18.02.26

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πλήρωμα περιπολικού στο Αιγάλεω έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο - Εκείνος ωστόσο δεν υπάκουσε και ξεκίνησε η καταδίωξη

Σύνταξη
Σκιάθος: Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
Στη Σκιάθο 18.02.26

Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της

Η νεαρή λεχώνα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου με εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από μία εβδομάδα - Η κατάστασή της έδειχνε να βελτιώνεται ώσπου παρουσιάστηκε ραγδαία επιδείνωση

Σύνταξη
ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Ελλάδα 18.02.26

ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

«Η Ιστορία δεν είναι ουδέτερη. Έχει πρόσωπα, έχει ονόματα χαραγμένα με αίμα στη συλλογική μνήμη. Οι '200' δεν ήταν αριθμός. Ήταν εργάτες, δάσκαλοι, φοιτητές», τονίζει ο ΣΦΕΑ

Σύνταξη
Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
Tax Revenues at 6.207Β in January
English edition 18.02.26

Tax Revenues at 6.207Β in January

The primary result on a modified cash basis showed a surplus of 3.510 billion euros, compared with a target of 1.751 billion euros.

Σύνταξη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική
Ορίστε; 18.02.26

H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική

Η Charli XCX κλήθηκε στο να απαντήσει έαν θέλει «ένα ή περισσότερα παιδιά» και η απάντηση της δεν φάνηκε να αρέσει στον Τζέισον Μπέιτμαν (αλλά ποιος νοιάζεται;).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Εργατικό δυστύχημα 18.02.26

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, στη Βιολάντα για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
Υπομονή 18.02.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό - Σημειωτόν σε κεντρικές αρτηρίες - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάσουν σχεδόν το μισάωρο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας - Προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας καθώς και στον Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

