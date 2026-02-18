Ο Αντετοκούνμπο «πήρε» θέση για το μέλλον του στους Μπακς (pic)

Η φετινή σεζόν -από το καλοκαίρι ακόμα- έχει εξελιχθεί πολύ περίεργα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Μπακς βρίσκονται εκτός δεκάδας στην Ανατολική Περιφέρεια, ενώ ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει δύο τραυματισμούς, την ώρα που οι φήμες για την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο παραμένουν.

Ο «Greek Freak», με σχετική του ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, θέλησε να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Αρχικά ευχαρίστησε τους πάντες στο Μιλγουόκι, τονίζοντας ότι επέτρεψαν σε εκείνον και την οικογένειά του να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως όταν επιστρέψει θα αγωνιστεί για τον καθένα ξεχωριστά.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Έχω δύο λέξεις, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Δώσατε τη δυνατότητα, σε μένα και την οικογένειά μου, να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες που θα θυμόμαστε και θα συζητάμε για πάντα. Υπόσχομαι ότι δεν θα το θεωρήσω ποτέ δεδομένο.

Ήταν μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα και τραυματισμούς, αλλά όταν επιστρέψω, θα παίξω για τον καθένα από εσάς. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω».