Αντετοκούνμπο: «Είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς, είναι η ομάδα μου και την αγαπώ»

Για την παραμονή τους στους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά και το ενδεχόμενο αποχώρησης από «την ομάδα του» μίλησε στο ESPN ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να τονίζει πως «είμαι νικητής και είμαι εξαιρετικά πιστός».

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

Giannis: «As of today I’m committed to the Milwaukee Bucks, I’m committed to the people that I work with, my teammates, the coaching staff, coach Doc and Jon in the front office…you will never hear me say I don’t want to be a Milwaukee Buck. I am a winner and I’m extremely… pic.twitter.com/ihRNC7zw3q — Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) February 15, 2026

«Από σήμερα είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς, είμαι αφοσιωμένος στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό επιτελείο, στον προπονητή Ντοκ και στον Τζο Χορστ στο διοικητικό τμήμα. Ποτέ δεν θα με ακούσετε να λέω ότι δεν θέλω να είμαι παίκτης των Μπακς. Είμαι νικητής και είμαι εξαιρετικά πιστός.

Όταν μεγαλώνεις, ονειρεύεσαι: “Τι θα γινόταν αν έπαιζα για τους Νικς; Τι θα γινόταν αν με επέλεγαν οι Λέικερς και ήμουν συμπαίκτης με τον Κόμπι; Τι θα γινόταν αν πήγαινα να παίξω για τους Καβαλίερς και ο Λεμπρόν μου έδινε πάσα; Απλώς ονειρεύεσαι, σωστά;

Αν ποτέ υπάρξει ένα σενάριο στο οποίο δεν θα είμαι πια παίκτης των Μπακς, δεν θέλω κανείς να σκεφτεί “έλα ρε φίλε, παράτησα την ομάδα μου”, γιατί αυτή είναι η ομάδα μου και την αγαπώ».