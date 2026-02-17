Αντετοκούνμπο για Πάρκερ: «Η επιλογή που θα πάρει θα είναι η σωστή…»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και μεταξύ άλλων, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του καλού του φίλου, Τζαμπάρι Πάρκερ.

Οι δύο τους έχουν παίξει επί σειρά ετών μαζί στους Μπακς, με τον Αμερικανό αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει προβλήματα στην Παρτιζάν, καθώς ο Πενιαρόγια τον είχε βγάλει στη σέντρα για την κακή αγωνιστική του κατάσταση, ενώ κυκλοφορούν και φήμες για προβλήματα συμπεριφοράς.

Ο Αντετοκούνμπο ερωτηθείς για το μέλλον του Πάρκερ, ανέφερε ότι τρέφει τεράστια εκτίμηση προς το πρόσωπό του και υπογράμμισε ότι θα καταφέρει να πάρει μία σωστή απόφαση για το μέλλον του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

«Πριν πάει στην Ευρώπη, ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήταν ένας από τους παίκτες με τους οποίους απολάμβανα να παίζω. Είναι ένας από τους ανθρώπους για τους οποίους τρέφω τεράστια εκτίμηση. Νομίζω ότι έχει εξελιχθεί ως παίκτης και ως άνθρωπος, γιατί είναι ένας τύπος, ένας παίκτης που έχει περάσει πολλά, όχι μόνο στη ζωή του, αλλά και στον κόσμο του μπάσκετ. Και το γεγονός ότι κατάφερε να συνεχίσει, να επιστρέψει και να ξαναβρεί τη χαρά στο παιχνίδι του μπάσκετ, πιστεύω ότι λέει πολλά για το ποιος είναι ως άνθρωπος και για το ποιος έχει γίνει ως αθλητής, ως μπασκετμπολίστας. Οπότε, απλώς ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Ξέρω ότι σκέφτεται πολύ κάθε απόφαση που παίρνει, οπότε όποια απόφαση κι αν πάρει στο μέλλον θα είναι η σωστή για εκείνον».