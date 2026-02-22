Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Από τον Νοέμβριο, η σκηνή επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε μέρα της εβδομάδας σε πολλές γειτονιές του Ρίο ντε Τζανέιρο: ένας δρόμος κλειστός, μια λεωφόρος χωρίς αυτοκίνητα και χιλιάδες άνθρωποι που χορεύουν χαρούμενα στο ρυθμό των τυμπάνων.

Οι πρόβες των σχολών σάμπα που θα παρελάσουν στο Sambadrome είναι η συνήθης ρουτίνα τους μήνες πριν από το Καρναβάλι: Κάθε πρόβα συγκεντρώνει περίπου 3.000 μέλη και χιλιάδες γείτονες και αυθόρμητους θεατές.

Όλα είναι δωρεάν, γίνονται στο δρόμο και με την σιωπηρή έγκριση των τροχονόμων. Και συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα της εβδομάδας για περίπου τρεις μήνες -κάτι αδιανόητο σε πολλές πόλεις.

Όταν τα αυτοκίνητα εξαφανίζονται για λίγες ώρες, ανθίζουν οι χώροι για την κοινοτική ζωή: οικογένειες που χορεύουν, παιδιά που τρέχουν, αυτοσχέδια μπάρμπεκιου και μια αίσθηση κοινόχρηστου χώρου που είναι ανεκτίμητη σε μια πόλη που χαρακτηρίζεται από ανισότητες και έχει μεγάλη έλλειψη πεζοδρομημένων περιοχών.

Εκτός από τις σχολές σάμπα, τον Ιανουάριο, καθώς πλησιάζει το φεστιβάλ, η άλλη πλευρά του εορτασμού κάνει επίσης την εμφάνισή της στους δρόμους: τα «blocos», οι ζωντανές παρελάσεις στους δρόμους με μπάντες μουσικών που παίζουν πνευστά και κρουστά όργανα.

«Αυτές είναι οι δύο κύριες πολιτιστικές εκφράσεις της πόλης και συγκινούν τις μάζες, σε σημείο που αναγκάζουν τις αστικές αλλαγές και βοηθούν στην αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών» σχολιάζει ο Joan Royo Gual στην El Pais.

Μια οργανωμένη αναταραχή

Από τις αρχές του έτους μέχρι την κορύφωση του φεστιβάλ (φέτος από τις 13 έως τις 18 Φεβρουαρίου), το Ρίο φιλοξενεί περισσότερες από 460 παρελάσεις «blocos» που έχουν εγκριθεί από την πόλη. Αυτές οι παρελάσεις προσέλκυσαν περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια άτομα, κατοίκους και τουρίστες.

Η πόλη σχεδίασε ένα πολύπλοκο λογιστικό παζλ και κινητοποίησε περισσότερους από 300 τροχονόμους μόνο για να διαχειριστεί τη διέλευση αυτών των συγκροτημάτων. Ωστόσο, εκτός από τα επίσημα blocos, υπάρχουν αμέτρητες άλλες ομάδες που δεν έχουν απαραίτητα άδεια, αλλά παρελαύνουν ούτως ή άλλως.

Η γραφειοκρατία σπάνια αποτελεί εμπόδιο. Ο τεράστιος αριθμός μουσικών και γλεντζέδων προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και η αστυνομία, αν είναι παρούσα, συνήθως απλώς διαχειρίζεται το χάος που προκύπτει: είναι μια οργανωμένη αναταραχή.

Ένα χαρούμενο «marcinha»

Δεν ήταν πάντα έτσι: για δεκαετίες, οι χορευτές σάμπα, οι λάτρεις του καρναβαλιού και άλλοι οπαδοί της μποέμ ζωής διώκονταν ανελέητα, όπως θυμάται ο Victor Belart, συγγραφέας του βιβλίου Cidade pirata (Πειρατική Πόλη) για τα blocos και την κουλτούρα του δρόμου στο Ρίο.

«Το Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν πολύ βίαιο απέναντι στις πολιτιστικές εκφράσεις και ταυτόχρονα πολύ ενδιαφερόμενο για αυτές. Είναι μια αμφίσημη σχέση. Πολλά blocos έχουν διωχθεί, αλλά η εικόνα τους έχει επίσης χρησιμοποιηθεί, έχουν δοθεί κίνητρα… Είναι μια πολύπλευρη σχέση» εξηγεί.

Είναι αναμφισβήτητο ότι το Καρναβάλι είναι στο DNA του Ρίο, σε σημείο που ο επίσημος ύμνος του είναι ένα χαρούμενο «marcinha» (ένα τυπικό είδος μουσικής του Καρναβαλιού του Ρίο): Cidade Maravilhosa (Υπέροχη Πόλη), μια τεράστια επιτυχία στο Καρναβάλι του 1935.

Το Sambadrome

Η αναπόφευκτη παρουσία των εορτασμών στους δρόμους έχει αφήσει σαφή σημάδια στην αρχιτεκτονική και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα είναι το Sambadrome, ένα είδος σταδίου σε ευθεία γραμμή με χωρητικότητα 70.000 ατόμων.

Σχεδιασμένο από τον Niemeyer, χτίστηκε το 1984 σε χρόνο ρεκόρ με σαφή λαϊκή υποστήριξη, ενσωματώνοντας ακόμη και δημόσια σχολεία στα κατώτερα επίπεδά του. Τα περίχωρά του είναι ένα χαοτικό συνονθύλευμα ερειπωμένων δρόμων, μιας απρόσβλητης οδογέφυρας και ακόμη και ενός δύσοσμου καναλιού, αλλά ο μαγνητισμός του χώρου για την οικονομία της πόλης οδηγεί σε αλλαγές.

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ένα σχέδιο ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων ρεάλ (286.650.000.000 ευρώ) για την πεζοδρόμηση της γύρω περιοχής, την κατεδάφιση της υπερυψωμένης οδού και την αντικατάστασή της με ένα τούνελ, τη δημιουργία δημόσιων πλατειών, κατοικιών για 100.000 νέους κατοίκους και μιας μεγάλης βιβλιοθήκης σχεδιασμένης από τον αρχιτέκτονα Francis Kéré.

Το καρναβάλι οδηγεί επίσης σε κατασκευαστικές εργασίες λίγα χιλιόμετρα μακριά, όπου χτίζεται η Cidade do Samba 2 (Πόλη της Σάμπα 2) πάνω σε παλιές σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτό το συγκρότημα αποθηκών θα στεγάσει τα άρματα των σχολών σάμπα που προηγουμένως λειτουργούσαν σε πιο επισφαλείς συνθήκες.

Υπάρχουν επίσης και λιγότερο εμφανείς κινήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, η κυβέρνηση συνεργάζεται με την λαϊκή κουλτούρα για να αναζωογονήσει εγκαταλελειμμένους χώρους.

Οι κύκλοι σάμπα, που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε πολλές πλατείες, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναζωογόνηση πολλών περιοχών του κέντρου της πόλης, χάρη στην ικανότητά τους να προσελκύουν εκατοντάδες ανθρώπους σε μέρη που συχνά δεν είναι ελκυστικά.

Το Ρίο είναι μια βίαιη, άνιση και αντιφατική πόλη

Μόλις πριν από λίγους μήνες, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο προώθησε αυτή την κατάληψη του χώρου στο Passeio Público, το παλαιότερο πάρκο της πόλης, το οποίο συνήθως ήταν έρημο τις Κυριακές. Η μουσική το έχει μετατρέψει σε μια ευχάριστη και πολυσύχναστη έκθεση χειροτεχνίας και τροφίμων.

Ομοίως, η κύρια αξία των ορχηστρών του δρόμου και των σχολών σάμπα στη συμβολή τους στον δημόσιο χώρο έγκειται στο άυλο, στη δύναμή τους να αλλάξουν τη συλλογική φαντασία και την ιδέα για το τι μπορεί να είναι η πόλη, ειδικά το ιστορικό της κέντρο, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες παρελάσεις.

Το Ρίο είναι μια βίαιη, άνιση και αντιφατική πόλη, όπου, όπως λέει ο Belart, συνυπάρχουν «ανταγωνιστικά έργα». Από τη μία πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που ονειρεύονται να μετακομίσουν σε γειτονιές όπως η Barra da Tijuca, με τις φιλοδοξίες της να μοιάζει με το Μαϊάμι, τις περιφραγμένες κοινότητες που περιβάλλονται από τείχη και κάμερες ασφαλείας, όπως σε τόσες άλλες πόλεις της Λατινικής Αμερικής.

Από την άλλη, υπάρχει η εξαιρετικά άτυπη, βασισμένη στους δρόμους πόλη, αυτή που συνωστίζεται, στέκεται με σαγιονάρες, πίνει μπύρα γύρω από έναν κύκλο σάμπα σε μια γωνία του δρόμου.

«Αυτή η ιδέα του δρόμου πρέπει πάντα να αμφισβητείται, και το Καρναβάλι επιτρέπει στις νέες γενιές να βιώσουν τις αισθήσεις στους δρόμους. Το περπάτημα στους δρόμους κατά τη διάρκεια των εορτασμών είναι μια συναισθηματική υποχρέωση προς την πόλη. Όσο περισσότερο περπατάς στην πόλη, τόσο πιο κοντά της έρχεσαι, την τοποθετείς ως έναν πιθανό χώρο.

Το καρναβάλι το ενθαρρύνει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Είναι σημαντικό γιατί ανανεώνει την ελπίδα του δρόμου, δημιουργεί συμβολικά φαντασιακά στοιχεία του δρόμου ως πιθανότητα».

Τις ημέρες που ο King Momo, η συμβολική φιγούρα του «Βασιλιά του Καρναβαλιού» της Βραζιλίας, παίρνει τα κλειδιά της πόλης, ένα άλλο Ρίο φαίνεται εφικτό. Όταν ξεκινάει η Σαρακοστή μεγάλο μέρος αυτής της φιλικής πόλης εξαφανίζεται, αλλά πάντα μένει ένα υπόλειμμα: ο επόμενος δρόμος που θα κλείσει για την κυκλοφορία, η επόμενη πρόβα.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Καρναβαλιστές συμμετέχουν στο πάρτι «Desce mas nao sobe» κατά τη διάρκεια μιας παρέλασης στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, 1 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/RicardoMoraes