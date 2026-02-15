Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Στα 66 του, ο Κάρλο Αντσελότι αποφάσισε να αφήσει τους πάγκους των ευρωπαϊκών συλλόγων και μια μυθική καριέρα στη «γηραιά ήπειρο» όπου κατέκτησε τα πάντα, προκειμένου να καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο Εθνικής ομάδας -και συγκεκριμένα της Βραζιλίας.

Στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης, πολλοί είχαν απορίες ως προς την τεράστια αλλαγή στη ζωή, το lifestyle και την καριέρα του θρυλικού Ιταλού προπονητή και το κατά πόσο ο ίδιος σε αυτή την ηλικία θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις τόσες μεγάλες διαφορές. Ωστόσο ο «Δον Καρλέτο» έχει αποδείξει ότι δεν είναι… κανένας τυχαίος, αλλά αντιθέτως… είχε πρόγραμμα!

Carlo Ancelotti at Carnaval in Brazil @ Salvador de Bahia. 😎🇧🇷 When being told to call Neymar Jr for the World Cup: “Thank you for the advice” 😁@GabrielleeGomes 🎥 pic.twitter.com/hRqwrA89SH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2026

Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ακόμη δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει προσαρμοστεί -θα φανεί στο προσεχές Μουντιάλ- ωστόσο σε προσωπικό επίπεδο και τα θέματα της καθημερινότητας, ο Ιταλός κόουτς φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί 100% στον βραζιλιάνικο τρόπο ζωής.

Αυτές τις μέρες, διεξάγεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο το μεγαλύτερο καρναβάλι του κόσμου και ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Αντσελότι να απολαμβάνει τη ζωή! Σε ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο Ιταλός φαίνεται να είναι αγκαλιά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες, οι οποίες, ούσες προφανώς κατενθουσιασμένες από τις νέες τακτικές προσεγγίσεις που έφερε ο σπουδαίος τεχνικός στη «σελεσάο», έχουν… χιμήξει πάνω του και τον φιλούν ταυτόχρονα.

View this post on Instagram A post shared by Goal (@goal)

Η εν λόγω φωτογραφία έχει γίνει κάτι παραπάνω από viral στα social media, με τον ποδοσφαιρικό κόσμο και τους φιλάθλους να… ξεσαλώνουν. «Ο Δον Κάρλο Αντσελότι απολαμβάνει τη ζωή», έγραψε ένας, ενώ ένα άλλο σχόλιο στο «Χ» αναφέρει πως «τώρα ξέρουμε γιατί αποφάσισε να πάει στη Βραζιλία», προκαλώντας εκατοντάδες αντιδράσεις. «Ο μπρο δεν θα φύγει ποτέ από τη Βραζιλία», απάντησε ένας τρίτος, ενώ άλλος έγραψε πως «Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εξελίσσεται τέλεια για τον Αντσελότι» και κάπως έτσι το… γαϊτανάκι των σχολίων για τη… ζωάρα του Καρλέτο συνεχίστηκε με σειρά απολαυστικών σχολίων και απαντήσεων.

Για την Iστορία, στο καρναβάλι του Ρίο, ο Αντσελότι δεν είναι μόνος του, αλλά έχει και τη συντροφιά της επί μια δωδεκαετίας πλέον Καναδής συζύγου του, Μαριάν ΜακΚέι…

Τα χαρακτηριστικότερα σχόλια στο «Χ» για τον Αντσελότι…

Winning on and off the pitch, ladies and gentlemen, Carlo Anceloti. pic.twitter.com/pR15ykUpKi — Sir Gabriel (@lowestleo) February 15, 2026

Carlo Ancelotti not coming back to Europe anytime soon 😂 No wonder he just signed a new contract with the Brazilian national team 😜 pic.twitter.com/iyzUXb8MKY — Michael Hamilton COYS 🇯🇲 (@NLAHamilton) February 15, 2026