«Η Εθνική Βραζιλίας θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Αντσελότι έως το 2030»
Όπως αποκαλύπτει η ισπανική εφημερίδα AS, η Εθνική Βραζιλίας θέλει να κρατήσει για αρκετά χρόνια ακόμη στην τεχνική της ηγεσία τον Κάρλο Αντσελότι.
- Τουρκικό πλοίο στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στην Οδησσό
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
- Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή
- Ο βασιλιάς Κάρολος μιλά για πρώτη φορά για τη μάχη του με τον καρκίνο
Ο Κάρλο Αντσελότι σύμφωνα με δημοσίευμα της AS θα παραμείνει επικεφαλής του πάγκου της Εθνικής Βραζιλίας έως το 2030.
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σελεσάο θέλει να «δέσει» τον Ιταλό τεχνικό με νέο συμβόλαιο, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος υπέγραψε τον περασμένο Μάιο, μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 66αχονος προπονητής θα οδηγήσει τους Βραζιλιάνους στο προσεχές Μουντιάλ (η Βραζιλία βρίσκεται στον Γ’ όμιλο μαζί με Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία) ενώ επίσης αξίζει να προσθέσουμε ότι φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας με τους πιο υψηλά αμειβόμενους προπονητές εθνικών ομάδων, έχοντας συμβόλαιο 9,5 εκατ. ευρώ (λαμβάνει περίπου 770.000 ευρώ τον μήνα)!
Μάλιστα, ο μισθός του είναι περισσότερο από διπλάσιος σε σύγκριση με αυτόν που έπαιρναν οι προκάτοχοί του, Τίτε και Ντοριβάλ Ζούνιορ, ενώ όπως είχε γραφτεί όταν ανέλαβε στο συμβόλαιο του Ιταλού περιλαμβάνεται και μπόνους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που η Βραζιλία κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Μετά τον Αντσελότι, την τριάδα με τους μισθούς που «ζαλίζουν» συμπληρώνει ο Τούχελ (Αγγλία – 5,9 εκατ.), Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (ΗΠΑ – 5,2 εκατ.).
- Οι δύο όψεις του Κόντε
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
- Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος
- Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»
- Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
- Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα
- Ο Σκόουλς «κράζει» τον Αμορίμ: «Δεν καταλαβαίνει τις αξίες του συλλόγου»
- «Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2023»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις