Ο Κάρλο Αντσελότι σύμφωνα με δημοσίευμα της AS θα παραμείνει επικεφαλής του πάγκου της Εθνικής Βραζιλίας έως το 2030.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σελεσάο θέλει να «δέσει» τον Ιταλό τεχνικό με νέο συμβόλαιο, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος υπέγραψε τον περασμένο Μάιο, μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 66αχονος προπονητής θα οδηγήσει τους Βραζιλιάνους στο προσεχές Μουντιάλ (η Βραζιλία βρίσκεται στον Γ’ όμιλο μαζί με Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία) ενώ επίσης αξίζει να προσθέσουμε ότι φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας με τους πιο υψηλά αμειβόμενους προπονητές εθνικών ομάδων, έχοντας συμβόλαιο 9,5 εκατ. ευρώ (λαμβάνει περίπου 770.000 ευρώ τον μήνα)!

Μάλιστα, ο μισθός του είναι περισσότερο από διπλάσιος σε σύγκριση με αυτόν που έπαιρναν οι προκάτοχοί του, Τίτε και Ντοριβάλ Ζούνιορ, ενώ όπως είχε γραφτεί όταν ανέλαβε στο συμβόλαιο του Ιταλού περιλαμβάνεται και μπόνους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που η Βραζιλία κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μετά τον Αντσελότι, την τριάδα με τους μισθούς που «ζαλίζουν» συμπληρώνει ο Τούχελ (Αγγλία – 5,9 εκατ.), Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (ΗΠΑ – 5,2 εκατ.).