Ο Αντσελότι μίλησε για τη «μαγεία» του Εστεβάο (pic)

«Μαγεία»! Με αυτή τη λέξη ο τεχνικός της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι τα είπε όλα για τον Εστεβάο, με αφορμή το γκολ που πέτυχε στο 2-0 επί της Σενεγάλης, στο φιλικό που διεξήχθη το Σάββατο (15/11) στο «Εμιρέιτς». Ο Εστεβάο «πετάει» στο γήπεδο με τη φανέλα της «σελεσάο», με τέσσερα γκολ σε δέκα συμμετοχές. Μέχρι τώρα με την Τσέλσι έχει παίξει σε 10 ματς στην Premier League (1 γκολ, 1 ασίστ) και σε τέσσερα στο Champions League (= 2 γκολ).

Πάντως, με όσα είπε ο Αντσελότι, σχετικά με την αξία του Εστεβάο, ο Ιταλός τεχνικός έστειλε στους οπαδούς των «μπλε» το μήνυμα ότι ακόμη δεν είδαν τίποτα. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας περιμένει πολλά από τον Εστεβάο, όπως το ίδιο ισχύει και για την Τσέλσι, ενώ προβλέπει μεγάλη καριέρα για τον 18χρονο σούπερ ταλαντούχο βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή. Μια σημαντική λεπτομέρεια έχει να κάνει με το ότι ο Αντσελότι τον επαίνεσε και επειδή «δουλεύει σκληρά», κάτι που, ασφαλώς, και θα… επηρεάσει την εξέλιξή του.

«Ο Εστεβάο έχει απίστευτο ταλέντο. Είναι έκπληξη αυτό το επίπεδο στην ηλικία του. Είναι καλός στο να τελειώνει εύστοχα της φάσεις, έχει πολλή «μαγεία»… και δουλεύει πολύ σκληρά», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός της Εθνικής Βραζιλίας.

Όμως, δεν έμεινε μόνο σε αυτό: «Είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης. Είναι σε θέση να δείξει σε κάθε παιχνίδι, και στην Τσέλσι, και δεν χρειάζεται πολλά λεπτά για να δείξει την ποιότητά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα της Βραζιλίας είναι πραγματικά τυχερή που τον έχει, όπως και η Τσέλσι».

Αν σκεφτούμε και ποιος τα λέει όλα αυτά, ένας προπονητής με πολλά παράσημα, τα λόγια του Αντσελότι είναι ύμνος για την αξία του Εστεβάο. Ο 18χρονος Βραζλιάνος δεν είχε πρόβλημα προσαρμογής στην Premier League. Εκείνο που απομένει είναι o τεχνικός της Τσέλσι Εντσο Μαρέσκα να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής με την μπλε φανέλα.

Η μεταγραφή του Εστεβάο στο Στάμφορντ Μπριτζ ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2024, αλλά δεν μετακόμισε από την Παλμέιρας στο Δυτικό Λονδίνο μέχρι το περασμένο καλοκαίρι.