Αποκαλύψεις Αντσελότι για Αμπράμοβιτς και Τσέλσι

Αποκαλύψεις έκανε ο Κάρλο Αντσελότι για τη μεγάλη πίεση, πρωτόγνωρη για την καριέρα του όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Το Όνειρο – Κατακτώντας το Champions League», που του ασκούσε ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τσέλσι. «Ηταν σκιά, ήθελε να ελέγχει τα πάντα», παραδέχεται ο Ιταλός τεχνικός, νυν της Εθνικής Βραζιλίας.

Ο Κάρλο Αντσελότι ήταν προπονητής της Τσέλσι από το καλοκαίρι του 2009 μέχρι τον Μάιο του 2011. Στην πρώτη του σεζόν (2009-10) κατέκτησε το νταμπλ (Premier League και FA Cup), ενώ στη δεύτερη σεζόν (2010-11) τερμάτισε 2ος στο πρωτάθλημα και αποκλείστηκε πρόωρα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να απολυθεί αμέσως μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Έβερτον.

Ο Κάρλο Αντσελότι θυμήθηκε πώς η αντικατάσταση του Φερνάντο Τόρες σφράγισε τη μοίρα του, παρότι είχε κατακτήσει το νταμπλ. Επίσης, αποκαλύπτει ότι ο Αμπράμοβιτς είχε εμμονή με το Champions League και ότι οι ακριβές μεταγραφές του επηρέαζαν κάθε απόφαση.

«Ο Αμπράμοβιτς ήθελε να κατακτήσω το Champions League και η Τσέλσι να αποκτήσει ταυτότητα. Αν κάτι δεν πήγαινε καλά, ήθελε αμέσως απαντήσεις», αναφέρει ο Αντσελότι στην αυτοβιογραφία του. Επίσης, ο Ιταλός τεχνικός θυμήθηκε πώς ο Ρώσος μεγιστάνας ζήτησε εξηγήσεις μετά την ήττα με 3-1 από τη Γουίγκαν στις αρχές της θητείας του, κάτι που δεν είχε συμβεί ούτε με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Μίλαν, ούτε με τον Φλορεντίνο Πέρεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης σε ήττες των ομάδων τους.

Ακόμη, ο Αντσελότι αναφέρει ότι ο Αμπράμοβιτς θεώρησε προσωπικό εξευτελισμό τον αποκλεισμό από την Ιντερ του Μουρίνιο το 2010. «Ο Μουρίνιο υποτίθεται ότι είχε τελειώσει. Το να του επιτρέψουμε να χαλάσει το σενάριο, ντρόπιασε τον ιδιοκτήτη»…

Κρίση στις σχέσεις Αντσελότι-Αμπράμοβιτς υπήρχε και λόγω του Φερνάντο Τόρες, επειδή δεν απέδιδε το μεγάλο απόκτημα των 50 εκατ. λιρών. Ο Ιταλός στέκεται σε ένα παιχνίδι για τα προημιτελικά του Champions League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου τον άλλαξε στο ημίχρονο. «Ο Τόρες ήταν προσωπική του μεταγραφή και η αλλαγή του ήταν άμεση προσβολή προς τον ιδιοκτήτη. Είχα ξεχάσει ότι δεν μπορείς να κερδίσεις τον ιδιοκτήτη», εξομολογείται ο Αντσελότι.

Πάντως, κρατάει θετικές αναμνήσεις από το Λονδίνο: «Κάθε μέρα στην Τσέλσι ήταν μια καλή μέρα. Ίσως ο Αμπράμοβιτς είχε δίκιο, καθώς την επόμενη σεζόν η Τσέλσι κατέκτησε τελικά το Champions League»!

Ο Αντσελότι δεν ξεχνά ότι οι ποδοσφαιριστές του, ανάμεσά τους οι Τζον Τέρι, Φρανκ Λάμπαρντ, Άσλεϊ Κόουλ και Ντιντιέ Ντρογκμπά, του πρόσφεραν ένα «αξέχαστο» αποχαιρετιστήριο δείπνο, δείχνοντας τον σεβασμό τους στον προπονητή.