Ιταλικό στυλ στη Βραζιλία: Αντσελότι και Καναβάρο συναντήθηκαν στο Ρίο

Κάρλο Αντσελότι και Φάμπιο Καναβάρο είναι δύο εν ζωή θρύλοι του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ο σπουδαίος «Καρλέτο», ο νέος προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, υποδέχθηκε στο Ρίο τον άλλοτε παίκτη του και αρχηγό της Εθνικής Ιταλίας, Φάμπιο Καναβάρο, σε μια συνάντηση με άρωμα 90s.

Άλλωστε οι δυο τους συνυπήρξαν στη σπουδαία Πάρμα της δεκαετίας του ’90 και τώρα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν δώρα και… αναμνήσεις. Η συνάντηση έγινε στα γραφεία της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CBF), με την ευκαιρία της παρουσίας του Καναβάρο στη Βραζιλία αυτές τις μέρες μαζί με τον Κακά για εμπορικούς λόγους.

Ο Κάρλο Αντσελότι, από την πλευρά του, συνοδευόμενος από τον συντονιστή των εθνικών ομάδων της Βραζιλίας, Ροντρίγκο Καετάνο, και υποδέχθηκε θερμά τον πρώην παίκτη του στην Πάρμα, πρώην κάτοχο της «Χρυσής Μπάλας» και νυν προπονητή του Ουζμπεκιστάν. Ο «Καρλέτο» χάρισε στον Καναβάρο και τον γιο του, Κρίστιαν, δύο φανέλες της Εθνικής Βραζιλίας με το «Καναβάρο» στην πλάτη και τον εμβληματικό αριθμό «5».

Οι δύο άντρες τα είπαν μέσα σε εξαιρετικό κλίμα, αφού άλλωστε οι σχέσεις τους κρατάνε για τρεις δεκαετίες, από την εποχή που ο Αντσελότι ήταν στον πάγκο της Πάρμα και ο Καναβάρο ήταν ο βασικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας. Ο Καναβάρο, αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Μαρακανά μαζί με τον Κακά, δήλωσε ενθουσιασμένος με τη φιλοξενία των Βραζιλιάνων.