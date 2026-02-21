Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται σε όλη την Ελλάδα, με ξεχωριστή ζωντάνια και ενέργεια. Χρώματα, φαντασία, μουσική και χορός πλημμυρίζουν τους δρόμους, με την Πάτρα να παραμένει το επίκεντρο, αλλά και πόλεις όπως η Ξάνθη, το Ρέθυμνο και τα Γρεβενά να κρατούν ζωντανή την παράδοση.

Αυτή τη στιγμή, πάνω από 50.000 καρναβαλιστές συμμετέχουν στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, μετατρέποντας την πόλη σε μια φαντασμαγορική γιορτή για ακόμη μια χρονιά.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται σε όλη την Ελλάδα, με ξεχωριστή ζωντάνια και ενέργεια. Χρώματα, φαντασία, μουσική και χορός πλημμυρίζουν τους δρόμους, με την Πάτρα να παραμένει το επίκεντρο, αλλά και πόλεις όπως η Ξάνθη, το Ρέθυμνο και τα Γρεβενά να κρατούν ζωντανή την παράδοση.

Αυτή τη στιγμή, πάνω από 50.000 καρναβαλιστές συμμετέχουν στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, μετατρέποντας την πόλη σε μια φαντασμαγορική γιορτή για ακόμη μια χρονιά.

Δείτε ζωντανά:

Για το πατρινό καρναβάλι η αυλαία άνοιξε με τον παραδοσιακό σοκολατοπόλεμο και την παρέλαση των στρατηγών. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Γεωργίου, για να διασκεδάσει στους ξέφρενους ρυθμούς του καρναβαλιού, αλλά και να πιάσει μια σοκολάτα όπως προστάζει το έθιμο.

Η πλατεία Γεωργίου και οι γύρω δρόμοι γέμισαν με χρώματα, μουσική και κέφι. Με σατυρική διάθεση και θεατρικό ύφος οι στρατηγοί του πατρινού καρναβαλιού πρωταγωνίστησαν στις καρναβαλικές δράσεις. Οι στρατηγοί έδωσαν το έναυσμα της έναρξης των καρναβαλικών επιχειρήσεων, ενώ φέτος είχαν ως τιμώμενα πρόσωπα, τον Μακρόν, τον Λουί Ντε Φίνες και την Μαρία Αντουανέτα.