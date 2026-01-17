Πατρινό Καρναβάλι: Σήμερα η επίσημη έναρξη του – Όλες οι εκδηλώσεις

Το ραντεβού των καρναβαλιστών είναι προγραμματισμένο απόψε για τις 9 το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης, ενώ η Μεγάλη Παρέλαση θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την καθιερωμένη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου.

Με φετινό σύνθημα: «Βγες από την Οθόνη»

Μας καλεί όλους σε ενεργή συμμετοχή για μια ανεπανάληπτη ζωντανή εμπειρία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καρναβαλική διοργάνωση της χώρας, η οποία συνδέεται με τις Απόκριες και το άνοιγμα του Τριωδίου. Με παρελάσεις, το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, παιδικές εκδηλώσεις, συναυλίες και αμέτρητα πάρτι, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (22 Φεβρουαρίου).

Πατρινό Καρναβάλι 2026:

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Παραλαβή Καρναβαλικού Λαβάρου των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ (στην Πλατεία Τριών Συμμάχων από το Μώλο της Αγίου Νικολάου στις 12:00)

Παράδοση Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δημαρχείο από παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ (στις 12:15)

DJPARTY(Πλατεία Γεωργίου στις 12:30)

Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με θέμα «Βγες από την οθόνη» (Πλατεία Γεωργίου – 21:00)

Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού-ΞΕΚΙΝΑΜΕ;;(Πλατεία Γεωργίου στις 21:00).

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καρναβαλούπολημε τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας”(Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11:00)

Έναρξη παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού – Παραλαβή σακούλας (Πλατεία Γεωργίου – 18:00)

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 1» (Σε όλη την πόλη – 18:00).

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας (Χαρίλαου Τρικούπη 34,Δεμένικα στις 11:00)

Κρυμμένος Θησαυρός- Cubeez!(Πεζόδρομος Μαιζώνος – 11:00 ( * Σε περίπτωση βροχής: Αγορά Αργύρη).

Τα άρματα

Παρά τα σοβαρά προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό, στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων μέσω ενταντικών προετοιμασιών επιτελείται ένας πραγματικός άθλος αφού η φετινή χρονιά θα είναι η πιο πλούσια σε παραγωγή αρμάτων, σύμφωνα με τους διοργανωτές του καρναβαλιού.

Συνολικά θα έχουμε 18 ή 19 άρματα και συγκεκριμένα 7 ή 8 άρματα για το Καρναβάλι των Μεγάλων (από τα οποία τα 6 ή 7 καινούρια και το ένα ανακατασκευή) και 11 άρματα για το Καρναβάλι των Μικρών (7 καινούρια και 4 ανακατασκευές).

Ο φετινός Καρνάβαλος θα είναι ο Διόνυσος και το άρμα της Βασίλισσας θα είναι άνθινο άρμα, ο Κύκνος με φλαμίμγκο.

Μαρίζα Φλωράτου: Αυτή είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Για την επιλογή της, εκτός από την ομορφιά και την προσωπικότητα, ελήφθη υπόψη και η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι, αναφέρει ανακοίνωση των διοργανωτών.