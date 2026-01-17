newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Πατρινό Καρναβάλι: Σήμερα η επίσημη έναρξη του – Όλες οι εκδηλώσεις
17 Ιανουαρίου 2026 | 10:49

Πατρινό Καρναβάλι: Σήμερα η επίσημη έναρξη του – Όλες οι εκδηλώσεις

Η Πάτρα μετατρέπεται και φέτος σε επίκεντρο γιορτής, σάτιρας και κεφιού.

Σύνταξη
Το ραντεβού των καρναβαλιστών είναι προγραμματισμένο απόψε για τις 9 το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης, ενώ η Μεγάλη Παρέλαση θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την καθιερωμένη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου.

Με φετινό σύνθημα: «Βγες από την Οθόνη»

Μας καλεί όλους σε ενεργή συμμετοχή για μια ανεπανάληπτη ζωντανή εμπειρία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καρναβαλική διοργάνωση της χώρας, η οποία συνδέεται με τις Απόκριες και το άνοιγμα του Τριωδίου. Με παρελάσεις, το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, παιδικές εκδηλώσεις, συναυλίες και αμέτρητα πάρτι, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (22 Φεβρουαρίου).

Πατρινό Καρναβάλι 2026:

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Παραλαβή Καρναβαλικού Λαβάρου των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ (στην Πλατεία Τριών Συμμάχων από το Μώλο της Αγίου Νικολάου στις 12:00)

Παράδοση Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δημαρχείο από παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ (στις 12:15)

DJPARTY(Πλατεία Γεωργίου στις 12:30)

Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με θέμα «Βγες από την οθόνη» (Πλατεία Γεωργίου – 21:00)

Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού-ΞΕΚΙΝΑΜΕ;;(Πλατεία Γεωργίου στις 21:00).

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καρναβαλούπολημε τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας”(Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11:00)

Έναρξη παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού – Παραλαβή σακούλας (Πλατεία Γεωργίου – 18:00)

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 1» (Σε όλη την πόλη – 18:00).

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας (Χαρίλαου Τρικούπη 34,Δεμένικα στις 11:00)

Κρυμμένος Θησαυρός- Cubeez!(Πεζόδρομος Μαιζώνος – 11:00 ( * Σε περίπτωση βροχής: Αγορά Αργύρη).

Τα άρματα

Παρά τα σοβαρά προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό, στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων μέσω ενταντικών προετοιμασιών επιτελείται ένας πραγματικός άθλος αφού η φετινή χρονιά θα είναι η πιο πλούσια σε παραγωγή αρμάτων, σύμφωνα με τους διοργανωτές του καρναβαλιού.

Συνολικά θα έχουμε 18 ή 19 άρματα και συγκεκριμένα 7 ή 8 άρματα για το Καρναβάλι των Μεγάλων (από τα οποία τα 6 ή 7 καινούρια και το ένα ανακατασκευή) και 11 άρματα για το Καρναβάλι των Μικρών (7 καινούρια και 4 ανακατασκευές).

Ο φετινός Καρνάβαλος θα είναι ο Διόνυσος και το άρμα της Βασίλισσας θα είναι άνθινο άρμα, ο Κύκνος με φλαμίμγκο.

Μαρίζα Φλωράτου: Αυτή είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Για την επιλογή της, εκτός από την ομορφιά και την προσωπικότητα, ελήφθη υπόψη και η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι, αναφέρει ανακοίνωση των διοργανωτών.

Τουρισμός
Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Business
Viohalco: Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος, σε ηλικία 95 ετών

Viohalco: Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος, σε ηλικία 95 ετών

Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
17.01.26

Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
17.01.26 Upd: 12:06

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Η Θεσσαλονίκη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, μιλά στο «Ολύμπιον» για το βιβλίο του, την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το μεγάλο διακύβευμα σήμερα. To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
17.01.26

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα
17.01.26

Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα

Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν απασχολεί την επικαιρότητα για κάποιο γκολ, μια ανάλυση ή μια τηλεοπτική ατάκα, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη απόφαση: να αποσυρθεί προσωρινά από την τηλεόραση για να σταθεί δίπλα στη σύζυγό του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

