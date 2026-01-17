newspaper
16.01.2026 | 12:26
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η μαρτυρία που αναπτερώνει τις ελπίδες
Ξεκίνησε και επίσημα το Πατρινό Καρναβάλι 2026
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 23:35

Ξεκίνησε και επίσημα το Πατρινό Καρναβάλι 2026

«Το καρναβάλι μας αμφισβητεί, σαρκάζει και αυτοσαρκάζεται, στηλιτεύει τα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας» σημείωσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Με μία εντυπωσιακή τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε απόψε στην πλατεία Γεωργίου και σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε και επίσημα το πατρινό καρναβάλι του 2026.

Η τελετή έναρξης είχε ως βασικό θέμα, «Βγες από την Οθόνη» καλώντας όλους σε ενεργή συμμετοχή για μια ανεπανάληπτη ζωντανή εμπειρία, ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, παρέα και κοινή εμπειρία.

Η παράσταση της τελετής έναρξης αναπτύχθηκε σε τρία διακριτά μέρη:

• Την εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.

• Την ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.

• Την κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Στόχος της τελετής έναρξης, σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, ήταν «να παρουσιάσει τη συνολική εικόνα του πατρινού καρναβαλιού, δηλαδή  ένα μωσαϊκό ανθρώπων, ηλικιών και εκφράσεων, όπου ο απλός πολίτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής».

Πλήθος κόσμου στους εορτασμούς

Η τελετή περιελάμβανε καλλιτεχνικά στοιχεία και συμμετοχές, όπως ζωντανή μουσική με μπάντα επί σκηνής, μουσικούς, χορωδίες και ορχήστρες της πόλης, θεατρικά και αφηγηματικά στοιχεία με τελάλη και καραγκιόζη, ακροβάτες και performers με κινησιολογικό ρόλο κ.α.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ, Παύλο Σκούρα «η τελετή έναρξης ήταν ένα μοναδικό εγχείρημα στο οποίο ενεπλάκησαν 300 άτομα και συμμετείχαν μουσικά σύνολα, χορωδίες, ορχήστρες, ακροβάτες, ηθοποιοί, καθρεφτίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη δημιουργική φλόγα της πόλης μας και το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό».

Στην συνέχεια, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κήρυξε την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Όπως τόνισε ο Κώστας Πελετίδης, «το καρναβάλι της πόλης μας, το πατρινό καρναβάλι, ξεκινά το ωραίο ταξίδι του και με τη νεολαία πρωταγωνιστή είμαστε βέβαιοι πως οι ημέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι γεμάτες δημιουργικότητα και κέφι», είπε προσθέτοντας: «Η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο δημαρχείο της πόλης μας σήμερα το πρωί από τα παιδιά μας, στέλνει μήνυμα ελπίδας, ότι το φως τους θα σκορπίσει το βαθύ σκοτάδι που απλώνουν οι κάτοχοι του πλούτου πάνω στη Γη. Το καρναβάλι μας στέλνει και φέτος σε όλη την Ελλάδα, μήνυμα ζωής, χαράς και αλληλεγγύης».

«Αυτό είναι το καρναβάλι μας. Αμφισβητεί, σαρκάζει και αυτοσαρκάζεται, στηλιτεύει τα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας. Είναι το καρναβάλι της Ελλάδας, γιατί ο Πατραϊκός λαός και τα παιδιά του το δημιουργούν με ψυχή, μεράκι, αγάπη και φαντασία. Και θα το αποδείξει για άλλη μια χρονιά.

»Η Πάτρα, η νεολαία, οι άνθρωποι της θα είναι τον επόμενο μήνα πρωταγωνιστές της χαράς και του κεφιού. Οικοδεσπότες της μεγάλης γιορτής της πόλης μας. Νέοι και νέες, βγείτε μπροστά με το κέφι, την ζωντάνια, την αισιοδοξία και τα όνειρα σας, μην αφήσετε κανέναν να σας στερεί το χαμόγελο. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω-κάτω για τη ζωή που μας αξίζει» συμπλήρωσε.

Κατόπιν, τηρήθηκε το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου, με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν τον κόσμο, ενώ θα ακολουθήσει πάρτυ στην πλατεία Γεωργίου.

