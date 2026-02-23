newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 07:50

Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Χαλβάς, λαγάνα, θαλασσινά, έχουν την τιμητική τους σήμερα, Καθαρά Δευτέρα και η Βαρβάκειος αγορά, αυτές τις μέρες γεμίζει από κόσμο. Η ιστορική αγορά στην καρδιά της Αθήνας έμεινε ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με πολλούς να σπεύδουν για να προμηθευτούν ολόφρεσκα θαλασσινά, οστρακοειδή και άλλα σαρακοστιανά εδέσματα.

Όσοι δεν πρόλαβαν μπορούν να μεταβούν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής στη Βαρβάκειο μέχρι περίπου τις 12 το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη, οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν θαλασσινά μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι.

Χθες τελευταία Κυριακή της Αποκριάς η κίνηση ήταν αυξημένη στη Βαρβάκειο Αγορά της Αθήνας, με τους πολίτες  αγοράζουν γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδια και θράψαλα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο «τσιμπημένες» κατά 10-15% σ σχέση με πέρυσι.

Βαρβάκειος: Η ολονύχτια

Οι Αθηναίοι, πιστοί στο ραντεβού τους, το βράδυ της Κυριακής  μετέτρεψαν και φέτος τη Βαρβάκειο σε ένα ζωντανό οργανισμό που «ξυπνά» την ώρα που η πόλη ησυχάζει.

Ήδη από νωρίς το βράδυ, η οδός Αθηνάς πλημμύρισε από κόσμο που περίμενε υπομονετικά, με την ουρά να σχηματίζεται περιμετρικά της αγοράς. πριν τις εννέα, και να ξεπερνά τα 200 μέτρα. Η είσοδος των καταναλωτών γινόταν σταδιακά και κατά ομάδες, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη τελετουργική χροιά στην αναμονή, ενώ πολλοί υποδέχθηκαν το επίσημο άνοιγμα των θυρών με χειροκροτήματα ικανοποίησης.

Μέσα στην αγορά, το σκηνικό ήταν έτοιμο με θαλασσινά, χαλβάδες και κάθε λογής σαρακοστιανά εδέσματα να έχουν απλωθεί στους πάγκους. Οι πολίτες επιδόθηκαν στον καθιερωμένο γύρο, συγκρίνοντας τιμές και «ζυγίζοντας» τις προσφορές της τελευταίας στιγμής κάτω από το φως των προβολέων. Αυτή η ιδιότυπη ολονυχτία θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, αποδεικνύοντας πως για την Αθήνα, η προετοιμασία του σαρακοστιανού τραπεζιού παραμένει μια σταθερή και αγαπημένη αστική παράδοση.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, η ουρά ήταν πολύ μεγαλύτερη από άλλες χρονιές.


Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, έφεραν ξανά τον κόσμο στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.

Σύνταξη
Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή
Ελλάδα 22.02.26

Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες
Ελλάδα 22.02.26

Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο δήμαρχος Σουφλίου επισημαίνει ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή - Σε απόγνωση οι αγρότες, μάχη να μην πλημμυρίσουν τα χωριά

Σύνταξη
Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Σύνταξη
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Περιβάλλον 23.02.26

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση

Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Σύνταξη
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο