Χαλβάς, λαγάνα, θαλασσινά, έχουν την τιμητική τους σήμερα, Καθαρά Δευτέρα και η Βαρβάκειος αγορά, αυτές τις μέρες γεμίζει από κόσμο. Η ιστορική αγορά στην καρδιά της Αθήνας έμεινε ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με πολλούς να σπεύδουν για να προμηθευτούν ολόφρεσκα θαλασσινά, οστρακοειδή και άλλα σαρακοστιανά εδέσματα.

Όσοι δεν πρόλαβαν μπορούν να μεταβούν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής στη Βαρβάκειο μέχρι περίπου τις 12 το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη, οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν θαλασσινά μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι.

Χθες τελευταία Κυριακή της Αποκριάς η κίνηση ήταν αυξημένη στη Βαρβάκειο Αγορά της Αθήνας, με τους πολίτες αγοράζουν γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδια και θράψαλα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο «τσιμπημένες» κατά 10-15% σ σχέση με πέρυσι.

Βαρβάκειος: Η ολονύχτια

Οι Αθηναίοι, πιστοί στο ραντεβού τους, το βράδυ της Κυριακής μετέτρεψαν και φέτος τη Βαρβάκειο σε ένα ζωντανό οργανισμό που «ξυπνά» την ώρα που η πόλη ησυχάζει.

Ήδη από νωρίς το βράδυ, η οδός Αθηνάς πλημμύρισε από κόσμο που περίμενε υπομονετικά, με την ουρά να σχηματίζεται περιμετρικά της αγοράς. πριν τις εννέα, και να ξεπερνά τα 200 μέτρα. Η είσοδος των καταναλωτών γινόταν σταδιακά και κατά ομάδες, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη τελετουργική χροιά στην αναμονή, ενώ πολλοί υποδέχθηκαν το επίσημο άνοιγμα των θυρών με χειροκροτήματα ικανοποίησης.

Μέσα στην αγορά, το σκηνικό ήταν έτοιμο με θαλασσινά, χαλβάδες και κάθε λογής σαρακοστιανά εδέσματα να έχουν απλωθεί στους πάγκους. Οι πολίτες επιδόθηκαν στον καθιερωμένο γύρο, συγκρίνοντας τιμές και «ζυγίζοντας» τις προσφορές της τελευταίας στιγμής κάτω από το φως των προβολέων. Αυτή η ιδιότυπη ολονυχτία θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, αποδεικνύοντας πως για την Αθήνα, η προετοιμασία του σαρακοστιανού τραπεζιού παραμένει μια σταθερή και αγαπημένη αστική παράδοση.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, η ουρά ήταν πολύ μεγαλύτερη από άλλες χρονιές.



