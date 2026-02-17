Αυξημένες είναι φέτος οι τιμές στα θαλασσινά και τα σαρακοστιανά προϊόντα, με το παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας να κοστίζει περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Η ακρίβεια επηρεάζει τόσο τα νωπά όσο και τα κατεψυγμένα είδη, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ενδεικτικά οι τιμές στα θαλασσινά διαμορφώνονται ως εξής:

Το χταπόδι το 2025 κόστιζε έως 18 ευρώ το κιλό, ενώ το 2026 σκαρφαλώνει στα 24 ευρώ.

Το καλαμάρι έως 17 ευρώ το κιλό πέρσι, στα 22 ευρώ φέτος.

Οι γαρίδες έως 12 ευρώ το κιλό πέρσι, και φέτος έως 14 ευρώ το κιλό.

Η παραδοσιακή λαγάνα αυξήθηκε κατά 1 ευρώ. Πέρσι κόστιζε 2,80 ευρώ και φέτος φτάνει τα 3,80 ευρώ. Ο χαλβάς πωλείται πλέον στα 12 ευρώ το κιλό, από 9 ευρώ πέρυσι, οι ελιές στα 8 ευρώ από 7,4 ευρώ, ενώ ο ταραμάς φτάνει τα 21 ευρώ το κιλό από 19 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

«Είναι πανάκριβα όλα, πάνω από δεκάρικο όλα, κοντά στο εικοσάρικο», αναφέρει νοικοκυρά στην κάμερα και συνεχίζει: «Θα ακριβύνουν και άλλο φαντάζομαι γιατί ήμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδας», προσθέτει.

Στα όριά τους τα νοικοκυριά

Και μάλλον δεν έχει άδικο… Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα επιμένει να κινείται με ταχύτητα διπλάσια από τον γενικό δείκτη, κλείνοντας στο 2,6% στις αρχές του 2026.

Στην κορυφή της πυραμίδας των αυξήσεων βρίσκονται τα σαρακοστιανά είδη, τα οποία ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου κατέγραφαν άλμα τιμών έως και 15% σε ορισμένες κατηγορίες.

Ενδεικτικά:

Χταπόδι Νο6 – Νο7

14 Ιανουαρίου 2026 – Τιμή ανά κιλό: 18,80 €

30 Ιανουαρίου 2026 – Τιμή ανά κιλό: 19,40 €

➡ Αύξηση: +3,2% ή +0,60 €

Θράψαλα καθαρισμένα

14 Ιανουαρίου 2026 – Τιμή ανά κιλό: 5,40 €

30 Ιανουαρίου 2026- Τιμή ανά κιλό: 6,25 €

➡ Αύξηση: +15,7% ή +0,85 €

Καλαμάρια ολόκληρα καθαρισμένα (630 g)

14 – 30 Ιανουαρίου 2026 – Από 6,15 € σε 6,75 €

➡ Αύξηση: +10% ή +0,60 €

Χταπόδι εισαγωγής

14 – 30 Ιανουαρίου 2026 Από 18,80 € σε 19,40 €

➡ Αύξηση: +3,2% ή +0,60 €

Οι έμποροι αποδίδουν τις αυξήσεις στο υψηλότερο κόστος προμήθειας και μεταφοράς, την ώρα που οι καταναλωτές αναζητούν πιο οικονομικές επιλογές, για το σαρακοστιανό τραπέζι, το οποίο όπως όλα δείχνουν φέτος θα «στρωθεί» με τα απολύτως απαραίτητα.