Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Φεβρουαρίου 2026, 11:45

Η ακρίβεια επηρεάζει και τα σαρακοστιανά, που φέτος πωλούνται με αυξήσεις έως και 30% σε σχέση με πέρσι επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Αυξημένες είναι φέτος οι τιμές στα θαλασσινά και τα σαρακοστιανά προϊόντα, με το παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας να κοστίζει περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Η ακρίβεια επηρεάζει τόσο τα νωπά όσο και τα κατεψυγμένα είδη, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ενδεικτικά οι τιμές στα θαλασσινά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Το χταπόδι το 2025 κόστιζε έως 18 ευρώ το κιλό, ενώ το 2026 σκαρφαλώνει στα 24 ευρώ.
  • Το καλαμάρι έως 17 ευρώ το κιλό πέρσι, στα 22 ευρώ φέτος.
  • Οι γαρίδες έως 12 ευρώ το κιλό πέρσι, και φέτος έως 14 ευρώ το κιλό.

Η παραδοσιακή λαγάνα αυξήθηκε κατά 1 ευρώ. Πέρσι κόστιζε 2,80 ευρώ και φέτος φτάνει τα 3,80 ευρώ. Ο χαλβάς πωλείται πλέον στα 12 ευρώ το κιλό, από 9 ευρώ πέρυσι, οι ελιές στα 8 ευρώ από 7,4 ευρώ, ενώ ο ταραμάς φτάνει τα 21 ευρώ το κιλό από 19 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

«Είναι πανάκριβα όλα, πάνω από δεκάρικο όλα, κοντά στο εικοσάρικο», αναφέρει νοικοκυρά στην κάμερα και συνεχίζει: «Θα ακριβύνουν και άλλο φαντάζομαι γιατί ήμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδας», προσθέτει.

Στα όριά τους τα νοικοκυριά

Και μάλλον δεν έχει άδικο… Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα επιμένει να κινείται με ταχύτητα διπλάσια από τον γενικό δείκτη, κλείνοντας στο 2,6% στις αρχές του 2026.

Στην κορυφή της πυραμίδας των αυξήσεων βρίσκονται τα σαρακοστιανά είδη, τα οποία ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου κατέγραφαν άλμα τιμών έως και 15% σε ορισμένες κατηγορίες.

Ενδεικτικά:

Χταπόδι Νο6 – Νο7
14 Ιανουαρίου 2026 – Τιμή ανά κιλό: 18,80 €

30 Ιανουαρίου 2026 – Τιμή ανά κιλό: 19,40 €
➡ Αύξηση: +3,2% ή +0,60 €

Θράψαλα καθαρισμένα

14 Ιανουαρίου 2026 – Τιμή ανά κιλό: 5,40 €
30 Ιανουαρίου 2026-  Τιμή ανά κιλό: 6,25 €
➡ Αύξηση: +15,7% ή +0,85 €

Καλαμάρια ολόκληρα καθαρισμένα (630 g)

14 – 30 Ιανουαρίου 2026 – Από 6,15 € σε 6,75 €
➡ Αύξηση: +10% ή +0,60 €

Χταπόδι εισαγωγής

14 – 30 Ιανουαρίου 2026 Από 18,80 € σε 19,40 €
➡ Αύξηση: +3,2% ή +0,60 €

Οι έμποροι αποδίδουν τις αυξήσεις στο υψηλότερο κόστος προμήθειας και μεταφοράς, την ώρα που οι καταναλωτές αναζητούν πιο οικονομικές επιλογές, για το σαρακοστιανό τραπέζι, το οποίο όπως όλα δείχνουν φέτος θα «στρωθεί» με τα απολύτως απαραίτητα.

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

inWellness
inTown
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
