Το «αδιαχώρητο» στη Βαρβάκειο αγορά για το σαρακοστιανό τραπέζι – Πού κυμαίνονται οι τιμές

Σε ρυθμούς Σαρακοστής κινήθηκε από νωρίς η Βαρβάκειος, με τους καταναλωτές να προμηθεύονται τα θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι. Γαρίδες, καλαμαράκια και χταπόδια είχαν την τιμητική τους, αν και οι τιμές χαρακτηρίζονται αυξημένες, με πολλούς να περιορίζουν τις ποσότητες στο απολύτως απαραίτητο. Την ίδια ώρα, στους φούρνους έχουν ήδη ξεκινήσει οι κρατήσεις για τη λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας.

Οι τιμές χαρακτηρίζονται… τσιμπημένες και οι καταναλωτές περιορίζουν τις ποσότητες στο ελάχιστο, για να καταφέρουν να προμηθευτούν όλα τα παραδοσιακά εδέσματα.

Τα θαλασσινά που θα μπουν στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας έχουν ανατιμηθεί κατά, περίπου, ένα ευρώ το κιλό και πωλούνται:

Οι τιμές των σαρακοστιανών στα ιχθυοπωλεία

Χταπόδι 16-24 €/κιλό

Γαρίδες 15-17€/κιλό

Καλαμαράκια φρέσκα 20€/κιλό – κατεψυγμένα 10€/κιλό

Σουπιές 14-17€/κιλό

Αρκετοί έκαναν την τελευταία έρευνα αγοράς περιμένοντας, όσο περνάει η ώρα, να πέσουν οι τιμές.

Σε τι τιμές θα κυμανθεί η λαγάνα

Η ιχθυαγορά θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες της στις 9 το βράδυ και θα μείνει ανοιχτή για τους καταναλωτές μέχρι τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, ενώ από νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει και η προμήθεια της παραδοσιακής λαγάνας.

Ήδη η παρασκευή της παραδοσιακής λαγάνας έχει ξεκινήσει σε όλους τους φούρνους ενώ αρκετοί καταναλωτές προμηθεύτηκαν ήδη τον… πρωταγωνιστή του σαρακοστιανού τραπεζιού.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, και στα παντοπωλεία σχηματίζονταν ουρές για την προμήθεια χαλβά και ταραμά, η τιμή των οποίων έχει αυξηθεί περίπου ένα ευρώ σε σχέση με πέρσι. Ο χαλβάς, φέτος πωλείται από 11 μέχρι και 17 ευρώ το κιλό.