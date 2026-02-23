«Φωτιά» στην Premier League: Το πρόγραμμα Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το φινάλε

Το Σάββατο, 2-1 η Μάντσεστερ Σίτι τη Νιούκαστλ. Την Κυριακή (22/2), τεσσάρα η Άρσεναλ στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου με την Τότεναμ (1-4). Χέρι-χέρι πήγαν οι δύο διεκδικήτριες του τίτλου, στην 27η αγωνιστική της Premier League. Συνεπώς η κατάσταση δεν άλλαξε στην κορυφή.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα συνεχίζει στην κορυφή έχοντας 61 βαθμούς. Αλλά η… ανάσα του Γκουαρντιόλα είναι «καυτή»! 56 πόντους η Σίτι και με ματς λιγότερο. Μία μεγάλη διαφορά που έγινε -5 λόγω των συνεχόμενων απωλειών της Άρσεναλ. Και η «μάχη» προμηνύεται άκρως ενδιαφέρουσα μέχρι το φινάλε.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν ακόμα μπροστά τους δέκα αναμετρήσεις. Η Σίτι, πάλι, έντεκα. Έξι ματς εντός, τέσσερα εκτός η Άρσεναλ. Πέντε εντός, έξι εκτός οι «πολίτες». Πιο δύσκολο το πρόγραμμα της ομάδας του Γκουαρντιόλα από τη μία. Αλλά την έχει εντός την Άρσεναλ, γεγονός πολύ σημαντικό που μπορεί να αποδειχθεί και καθοριστικό.

Όπως και να ‘χει, όλα δείχνουν πως θα κριθούν στην… κόψη του ξυραφιού και η φετινή «μάχη» για την κούπα στην Premier League είναι μία από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών.

Η βαθμολογία της Premier League όπως έχει αυτή τη στιγμή:

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ μέχρι το φινάλε:

Φεβρουάριος

28/02/2026 – Τσέλσι (εντός)

Μάρτιος

04/03/2026 – Μπράιτον (εντός)

15/03/2026 – Έβερτον (εκτός)

Απρίλιος

11/04/2026 – Μπόρνμουθ (εντός)

18/04/2026 – Μάντσεστερ Σίτι (εκτός)

25/04/2026 – Νιούκαστλ (εντός)

Μάιος 2026

02/05/2026 – Άρσεναλ vs Φούλαμ (εντός)

09/05/2026 – Γουέστ Χαμ vs Άρσεναλ (εκτός)

17/05/2026 – Άρσεναλ vs Μπέρνλ (εντός)

24/05/2026 – Κρίσταλ Πάλας vs Άρσεναλ (εκτός)

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το φινάλε:

Φεβρουάριος

Λιντς (εκτός)

Μάρτιος 2026

Νότιγχαμ Φόρεστ (εντός)

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Κρίσταλ Πάλας (εντός)

Απρίλιος 2026

Τσέλσι (εκτός)

Άρσεναλ (εντός)

Μπέρνλι (εκτός)

Μάιος 2026

Έβερτον (εκτός)

Μπρέντφορντ (εντός)

Μπόρνμουθ (εκτός)

Άστον Βίλα (εντός)