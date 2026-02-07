Η Άρσεναλ «καθάρισε» τη Σάντερλαντ, ξέφυγε στο +9 και… περιμένει (3-0) – Εύκολο διπλό για την Τσέλσι (1-3)

Εύκολο απόγευμα για την Άρσεναλ που έκανε ένα ακόμη βήμα για την επιστροφή στην Premier League έπειτα από 22 χρόνια! Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν άνετα με σκορ 3-0 της Σάντερλαντ για την 25η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Με αυτή τη νίκη η Άρσεναλ ανέβηκε στους 56 βαθμούς και είναι στο +9 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι (47β.), με τους «πολίτες» να έχουν ένα ματς λιγότερο καθώς θα αντιμετωπίσουν αύριο (8/2, 18:30) τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ». Τα γκολ της νίκης για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πέτυχαν οι Θουμπιμέντι (42’0 και Γκιόκερες (66′, 90+3′).

Από εκεί και πέρα με χατ τρικ του Κόουλ Πάλμερ η Τσέλσι δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο «Μολινό» κόντρα στην (ουραγό της βαθμολογίας) Γουλβς (1-3), ενώ τεράστια νίκη πέτυχε η Γουέστ Χαμ, που είχε ξανά τον Ντίνο Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας της, στην έδρα της Μπέρνλι με 2-0 και διατήρησε τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους, που αναμένεται να πάρουν ξανά το δρόμο της επιστροφής στην Championship.

Στο μεταξύ μεγάλη «μάχη» έγινε μεταξύ της Μπόρνμουθ και της Αστον Βίλα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά τους βαθμούς (1-1), με την ομάδα, όμως, του Μπέρμιγχαμ να χάνει την ευκαιρία να περάσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, η αποβολή του αρχηγού της Τότεναμ, Κρίστιαν Ρομέρο, στο 29ο λεπτό του ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ», για αντιαθλητικό φάουλ στον Κασεμίρο, άνοιξε το δρόμο για τη νίκη με 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (τέταρτη σερί επιτυχία με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο).

Πήραν τους τρεις βαθμούς οι «κόκκινοι διάβολοι» και εδραιώθηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εννιά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αρσεναλ. Ο Μπράιαν Μπεμό άνοιξε το σκορ (37′) και ο Μπρούνο Φερνάντες (81′) «σφράγισε» τη νίκη της Γιουνάιτεντ, η οποία έδειξε πως έχει αλλάξει το αρνητικό αγωνιστικό πρόσωπο επί των ημερών του Ρούμπεν Αμορίμ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν / 86′ Λούκα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0 (38′ Εμπεουμό, 81′ Φερνάντες)

Φούλαμ – Έβερτον 1-2

Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ 0-2

Άρσεναλ – Σάντερλαντ 3-0

Γουλβς – Τσέλσι 1-3

Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα 1-1

7/2 19:30 Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ

8/2 16:00 Μπράιτον – Νιούκαστλ

8/2 18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη (26η) αγωνιστική:

10/2 21:30 Τότεναμ – Νιούκαστλ

10/2 21:30 Τσέλσι – Λιντς

10/2 21:30 Έβερτον – Μπόρνμουθ

10/2 22:15 Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

11/2 21:30 Νότιγχαμ – Γουλβς

11/2 21:30 Άστον Βίλα – Μπράιτον

11/2 21:30 Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι

11/2 21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

11/2 22:15 Σάντερλαντ – Λίβερπουλ

12/2 22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ