Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε την δουλειά του Αρτέτα στην Άρσεναλ
Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε την δουλειά του Αρτέτα στην Άρσεναλ

Ο προπονητής της Σίτι εκθείασε τον κόουτς της Άρσεναλ και χαρακτήρισε τους «κανονιέρηδες», κορυφαία ομάδα του κόσμου

Spotlight

Η Άρσεναλ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και η Μάντσεστερ Σίτι παραμένει στο… κυνήγι των Λονδρέζων, τέσσερις πόντους πίσω από τους «κανονιέρηδες» αλλά και μ’ ένα παιχνίδι περισσότερο.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η Άρσεναλ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου κι αυτό το παραδέχεται ακόμα και ο Πεπ Γκουαρντιόλα, με τον Καταλανό προπονητή να εκθειάζει τον τρόπο παιχνιδιού των πρωτευουσιάνων και την δουλειά που κάνει στο Emirates o Μίκελ Αρτέτα.

«Η Άρσεναλ είναι αυτή την στιγμή η κορυφαία ομάδα στον κόσμο κι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να μείνουμε στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ας ελπίσουμε ότι θα μας δώσουν την ευκαιρία να τους πλησιάσουμε και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί».

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε την ουραγό του βαθμολογικού πίνακα, Γουλβς αλλά η ήττα στο Champions League από την Μπόντο Γκλιμτ με 3-1 προκάλεσε κλυδωνισμούς στους «πολίτες», σε βαθμό που ο Γκουαρντιόλα αναγκάστηκε ν’ αναφερθεί στις απουσίες που έχει η ομάδα του λόγω τραυματισμών.

«Αν μπορούσε κάποιος να μου δώσει αυτή την στιγμή την δυνατότητα να διαλέξω απ’ όλο το ρόστερ, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα», τόνισε αρχικά ο Γκουαρντιόλα και πρόσθεσε.

«Τα προβλήματα όμως είναι πολλά κι όπως είναι αυτή την στιγμή η κατάσταση, δεν μπορούμε να παίζουμε στην Πρέμιερ και μετά από τρεις μέρες να δίνουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί η χρονιά, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν μπορώ να κάνω καμιά πρόβλεψη.

Όταν θα μπούμε στον Μάρτιο θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, για την κατάσταση της ομάδας μας, για τις επιστροφές παικτών από τραυματισμούς κι έτσι θα μπορώ κι εγώ να μιλήσω με μεγαλύτερη ασφάλεια, για το τι μπορεί τελικά να καταφέρουμε την φετινή σεζόν».

Ο προπονητής της Άρσεναλ από την πλευρά του, θέλησε να στείλει μήνυμα στην ομάδα του πως τίποτε δεν έχει κριθεί, τονίζοντας χαρακτηριστικά για την Σίτι.

«Δεν χρειάζεται να πας πολύ πίσω στην ιστορία της Σίτι για να καταλάβεις τι μπορεί να καταφέρει. Είναι αρκετή μια ματιά στα τελευταία δέκα χρόνια κι αυτό λέω στους παίκτες μου. Δεν έχει κριθεί τίποτα και δεν είμαστε τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ από το… τέλειο».

Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

