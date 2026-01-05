sports betsson
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Είδατε τον πάγκο σήμερα;» – Τι είπε ο Γκουαρντιόλα για τις απουσίες της Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 05 Ιανουαρίου 2026 | 09:33

«Είδατε τον πάγκο σήμερα;» – Τι είπε ο Γκουαρντιόλα για τις απουσίες της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αναφέρθηκε στις απουσίες που είχε η ομάδα του μετά την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην Τσέλσι στο Μάντσεστερ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε την Τσέλσι στο «Etihad», έμεινε στο 1-1, χάρη σε τέρμα του Έντσο Φερνάντες στο 95ο λεπτό και έχασε κι άλλο έδαφος από την Άρσεναλ και την κορυφή, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να αναφέρεται στις απουσίες που είχε η ομάδα του.

Ο Καταλανός τεχνικός μετά το ματς, τόνισε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να προωθήσει περισσότερους παίκτες από την ακαδημία για να καλύψει τις πολυάριθμες απουσίες της ομάδας του, μετά τον τραυματισμό των Γιόσκο Γκβάρντιολ και Ρούμπεν Ντίας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκουαρντιόλα μετά την ισοπαλία με την Τσέλσι:

«Θα δούμε αύριο (για τον Γκβάρντιολ), αλλά δεν φαίνεται καλό, ούτε για εκείνον ούτε για τον Ρούμπεν», δήλωσε ο Καταλανός στους δημοσιογράφους. «Δεν έχω μιλήσει με τον γιατρό, αλλά αν ο Ρούμπεν είναι εκτός, σημαίνει ότι ένιωσε κάτι. Είδατε τον πάγκο σήμερα; Τέσσερις παίκτες από την ομάδα νέων, και τώρα θα έχουμε ακόμη περισσότερους. Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες», παραπονέθηκε ο άλλοτε τεχνικός της Μπαρτσελόνα.

Πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ομάδα του μπορεί να ανταγωνιστεί, εφόσον πιστέψει στον εαυτό της. «Μετά από ό,τι συνέβη την περασμένη σεζόν, αν μείνουμε δυνατοί, θα βρούμε μια λύση. Αν υπάρχει το πνεύμα, θα είμαστε εκεί».

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Μπράιτον την Τετάρτη (07/01, 21:30), με στόχο την πρώτη της νίκη για το 2026, ώστε να μπορέσει να μειώσει την διαφορά από την κορυφή και να διεκδικήσει τον τίτλο της Premier League.

Headlines:
Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Μεταφορές
Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα
Ποδόσφαιρο 04.01.26

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα

Το βράδυ της Κυριακής ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Σε «πήλινα πόδια» στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε «πήλινα πόδια» στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Agro-in 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο