«Είδατε τον πάγκο σήμερα;» – Τι είπε ο Γκουαρντιόλα για τις απουσίες της Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε την Τσέλσι στο «Etihad», έμεινε στο 1-1, χάρη σε τέρμα του Έντσο Φερνάντες στο 95ο λεπτό και έχασε κι άλλο έδαφος από την Άρσεναλ και την κορυφή, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να αναφέρεται στις απουσίες που είχε η ομάδα του.

Ο Καταλανός τεχνικός μετά το ματς, τόνισε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να προωθήσει περισσότερους παίκτες από την ακαδημία για να καλύψει τις πολυάριθμες απουσίες της ομάδας του, μετά τον τραυματισμό των Γιόσκο Γκβάρντιολ και Ρούμπεν Ντίας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκουαρντιόλα μετά την ισοπαλία με την Τσέλσι:

«Θα δούμε αύριο (για τον Γκβάρντιολ), αλλά δεν φαίνεται καλό, ούτε για εκείνον ούτε για τον Ρούμπεν», δήλωσε ο Καταλανός στους δημοσιογράφους. «Δεν έχω μιλήσει με τον γιατρό, αλλά αν ο Ρούμπεν είναι εκτός, σημαίνει ότι ένιωσε κάτι. Είδατε τον πάγκο σήμερα; Τέσσερις παίκτες από την ομάδα νέων, και τώρα θα έχουμε ακόμη περισσότερους. Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες», παραπονέθηκε ο άλλοτε τεχνικός της Μπαρτσελόνα.

Πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ομάδα του μπορεί να ανταγωνιστεί, εφόσον πιστέψει στον εαυτό της. «Μετά από ό,τι συνέβη την περασμένη σεζόν, αν μείνουμε δυνατοί, θα βρούμε μια λύση. Αν υπάρχει το πνεύμα, θα είμαστε εκεί».

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Μπράιτον την Τετάρτη (07/01, 21:30), με στόχο την πρώτη της νίκη για το 2026, ώστε να μπορέσει να μειώσει την διαφορά από την κορυφή και να διεκδικήσει τον τίτλο της Premier League.