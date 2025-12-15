Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του

Μεγάλες αποκαλύψεις σχετικά με τον χωρισμό του Πεπ Γκουαρντιόλα με τη σύζυγό του μετά από 30 χρόνια γάμου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η σχέση του ζευγαριού βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση τους τελευταίους 18 μήνες, με το ισπανικό podcast Mamarazzis να δηλώνει ότι ο Καταλανός δεν έχει δει την Κριστίνα Σέρα εδώ και καιρό.

Η Κριστίνα Σέρα, η οποία είναι παντρεμένη με τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι από το 2014, μετακόμισε πίσω στη Βαρκελώνη το 2019 για να συνεχίσει να διευθύνει την εταιρεία μόδας της, Serra Claret. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τον Σεπτέμβριο του 2024, η Σέρα δεν επέστρεψε στην Αγγλία επειδή δεν τηρήθηκε η υπόσχεσή που της είχε δώσει να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η επέκταση του συμβολαίου του Γκουαρντιόλα με τους «Πολίτες» μέχρι το 2027, φάνηκε να είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη σύζυγό του, αλλά το ζευγάρι άφησε ανοιχτή την πόρτα για να συμφιλιωθούν στο μέλλον. Τώρα, η εκπομπή Y Ahora Sonsoles του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3 φιλοξένησε την σταρ των Mamarazzis, Λορένα Βάθκεθ, η οποία έριξε νέο… φως στην κατάσταση.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση του Πεπ Γκουαρντιόλα με την Κριστίνα Σέρα

Η Βάσκεθ ισχυρίζεται ότι η Σέρα έφυγε από το οικογενειακό σπίτι στην περιοχή Πεντράλμπες για να μετακομίσει σε ένα άλλο διαμέρισμα στην περιοχή Εϊσάμπλ. Μιλώντας για το ακίνητο που η 52χρονη φαινομενικά αγόρασε τον Οκτώβριο, είπε: «Είναι ένα μέτριο σπίτι, σε σύγκριση με αυτά που θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά».

Η Βάθκεθ πρόσθεσε ότι «οι σχέσεις μερικές φορές συνεχίζονται ως φιλίες» υπαινισσόμενη ότι ο Γκουαρδιόλα και η Σέρα θα συνεχίσουν να βλέπονται ως φίλοι. Ωστόσο, προηγούμενες αναφορές το 2025 υποδήλωναν ότι σε περίπτωση που ο Γκουαρδιόλα επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα – και παραιτηθεί από τη δουλειά του στη Σίτι – τότε η σχέση πιθανότατα θα μπορούσε να σωθεί.

Συζητώντας την κατάσταση με τη δημοσιογράφο Λάουρα Φα, η Βάθκεθ είπε: «Αφήνουν την πόρτα ανοιχτή για συμφιλίωση. Θα μπορούσε μια μέρα, όταν ο Πεπ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, να ξαναρχίσουν τη σχέση τους.

Pep Guardiola y Cristina Serra consuman el divorcio con un adiós a su domicilio familiar https://t.co/CAdLIRUvOt — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) December 10, 2025

Είναι ένας φιλικός, καλά μελετημένος χωρισμός, χωρίς δράματα, καβγάδες ή εμπλοκή τρίτων». Ο χωρισμός, βέβαια, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, ενώ ο Ισπανός προπονητής εξακολουθεί να εμφανίζεται φορώντας την βέρα του.