sports betsson
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Άρσεναλ δημιουργεί τα ακριβότερα εισιτήρια στο αγγλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 13:37

Η Άρσεναλ δημιουργεί τα ακριβότερα εισιτήρια στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Η Άρσεναλ αυξάνει πολύ τα εισιτήρια της και θα έχει τα ακριβότερα στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Spotlight

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας εισιτηρίων για τους πιο σημαντικούς αγώνες, η οποία θα οδηγήσει σε τα ακριβότερα εισιτήρια στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Η νέα κατηγορία, με την ονομασία A+, θα κοστίζει από 90 λίρες έως 168 λίρες και θα αφορά αγώνες όπως τα προημιτελικά και τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Παράλληλα, δύο αγώνες της Premier League κάθε σεζόν θα αναβαθμιστούν στην κατηγορία B+, με αποτέλεσμα πλέον το κλαμπ να διαθέτει πέντε διαφορετικές ζώνες τιμών για τους θεατές.

Η συνολική αύξηση των τιμών των εισιτηρίων θα φτάσει το 3,9 %, γεγονός που αναμένεται να αποφέρει επιπλέον 6 εκατομμύρια λίρες ανά σεζόν. Από τη σεζόν 2022-2023, η Άρσεναλ έχει αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων πάνω από 4 % κάθε χρόνο, ενώ το εισιτήριο της χαμηλότερης κατηγορίας θα κοστίζει φέτος 27 % περισσότερο σε σχέση με το 2022. Ταυτόχρονα, μειώθηκε ο αριθμός των αγώνων που περιλαμβάνονται στη συνδρομή για όλη τη σεζόν, περιορίζοντας την προσβασιμότητα των φιλάθλων σε προνομιακές θέσεις.

Η οικονομική στρατηγική του συλλόγου δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους φιλάθλους. Η επίσημη ομάδα υποστηρικτών, AST, κατήγγειλε ότι η νέα πολιτική τιμολόγησης μοιάζει να ακολουθεί το μοντέλο της FIFA, στοχεύοντας στο να «εξαγάγει όσο το δυνατόν περισσότερα από τον θεατή». Παράλληλα, οι φίλαθλοι εκφράζουν ανησυχία ότι οι αυξήσεις σχετίζονται με τη μεγαλύτερη παρουσία Αμερικανών επενδυτών στο σύλλογο, γεγονός που αλλάζει τη σχέση μεταξύ κλαμπ και οπαδών. Η ομάδα υποστηρικτών ανακοίνωσε με σαφήνεια ότι αντιτίθεται με σθένος στις νέες τιμολογήσεις και προειδοποιεί ότι η πολιτική αυτή ενδέχεται να πλήξει την αφοσίωση των φιλάθλων.

Από την πλευρά της, η Άρσεναλ αιτιολογεί τις αυξήσεις με την εκτίναξη των κόστους λειτουργίας στον χώρο του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων των μισθών παικτών, των υποδομών και των λειτουργικών εξόδων των γηπέδων. Η διαχείριση των τιμών εμφανίζεται ως αναγκαία για τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας του συλλόγου και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του να επενδύει σε νέους παίκτες και τεχνικές υποδομές.

Η δημιουργία της κατηγορίας A+ αποτελεί σημαντική αλλαγή στη στρατηγική τιμολόγησης και δείχνει τη μετατόπιση της Άρσεναλ προς μια πιο τμηματοποιημένη αγορά εισιτηρίων, όπου οι πιο δημοφιλείς και κρίσιμοι αγώνες φέρουν υψηλότερο κόστος. Οι οικονομικοί αναλυτές του αθλητικού χώρου υπογραμμίζουν ότι τέτοιες αυξήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τη συμμετοχή των φιλάθλων στα γήπεδα, ιδίως των πιο νέων και των μέσων οπαδών που δεν μπορούν να αντέξουν υψηλές τιμές.

Τα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η στρατηγική της Άρσεναλ αποφέρει έσοδα, αλλά παράλληλα αναδεικνύει την ένταση μεταξύ κερδοφορίας και προσβασιμότητας. Η αύξηση των τιμών κάθε χρόνο δημιουργεί ένα πλαίσιο όπου οι παραδοσιακοί οπαδοί αναγκάζονται να επιλέγουν ποιοι αγώνες αξίζουν την παρακολούθηση, ενώ η δημιουργία ζωνών τιμών αυξάνει τη διαφοροποίηση της εμπειρίας στο γήπεδο. Σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει ακριβό εισιτήριο και περιορισμένη προσβασιμότητα, η σχέση μεταξύ συλλόγου και κοινού δοκιμάζεται, καθώς η αγάπη για την ομάδα συγκρούεται με οικονομικούς περιορισμούς.

Η πολιτική τιμολόγησης της Άρσεναλ, με την εισαγωγή εισιτηρίων A+ και B+, συνιστά σημαντική καμπή στην αγγλική ποδοσφαιρική αγορά, θέτοντας νέα όρια στην αλληλεπίδραση συλλόγου και φιλάθλων και αναδεικνύοντας τη συνεχή πρόκληση ισορροπίας ανάμεσα σε κερδοφορία και προσβασιμότητα.

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
La Liga 22.02.26

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Σεβίλλη για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη
La Liga 22.02.26

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Σεβίλλη για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;
Χρονικό σύλληψης 22.02.26

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ επαναφέρει στο προσκήνιο τα αρχεία Έπσταϊν: email με εμπιστευτικές αναφορές, φωτογραφίες, μαρτυρίες του FBI και προσχέδια δηλώσεων που ρίχνουν νέο φως στη σχέση τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”
Θέμα και στο εξωτερικό 22.02.26

Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”

Στην Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη ανησυχούν ότι οι… τσιλιαδόροι της Ελλάδας θα εμφανιστούν και στους δικούς τους δρόμους. Θέμα στην El Mundo η Ελλάδα ως το επίκεντρο μιας νέας μορφής «αστικής παραοικονομίας»

Γεώργιος Μαζιάς
Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 22.02.26

Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ

Σύνταξη
LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη
La Liga 22.02.26

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Σεβίλλη για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT
New York Times 22.02.26

Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του

Επικαλούμενοι ιρανούς αξιωματούχους οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει οδηγίες για αντικαταστάτες σε κρίσιμες κρατικές θέσεις σε περίπτωση δολοφονίας του

Σύνταξη
Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία
Τρίχες 22.02.26

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

«Το νέο της χτένισμα ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 22.02.26

Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν - Εξετάζεται σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ

Η αβεβαιότητα για την έκταση της πολεμικής επιχείρησης και για τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεχίζει να κυριαρχεί στους συμβούλους του Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Διαδοχικές Κακοκαιρίες 22.02.26

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Culture Live 22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο