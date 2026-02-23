newspaper
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Spotlight

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια (το οποίο έγινε ορατό και μέσα από την τελευταία παρέμβαση και τις σαφείς αιχμές του υπουργού Άμυνας στο Αγρίνιο) επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρέμβασή του αυτή, που προκάλεσε νέες δονήσεις στο Μαξίμου, ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων τόνισε, αναφερόμενος στις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, ότι «δεν είναι αυτό, που μας αξίζει» και έστειλε ξεκάθαρες προειδοποιήσεις προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας την επιστροφή στις αρχές, τις αξίες και στο DNA της παράταξης, καθιστώντας σαφές ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν στο επικείμενο συνέδριο του Μαΐου.

Επιπλέον ως σταθερός εκφραστής της καραμανλογενούς λογικής εντός της ΝΔ που συγκρούεται με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη που εκφράζει η πρωθυπουργική πλευρά, έθεσε το δικό του διακριτό στίγμα, σημειώνοντας ότι «εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα, δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι» και αφού περιέγραψε το πώς ορίζει το «λαϊκό κόμμα» προειδοποίησε ότι «αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης».

Τις εντυπώσεις, λοιπόν, για αυτές τις επισημάνσεις του υπουργού Άμυνας προσπάθησε να διασκεδάσει το Μαξίμου, το οποίο θέλησε να απαντήσει στον κ. Δένδια, αλλά με επίκληση σε κυβερνητικές πολιτικές, με τις οποίες κανείς στη ΝΔ δεν διαφωνεί μεν, αλλά που κουμπώνουν με τη δική του (νεο)φιλελεύθερη πρακτική (βλ. λ.χ. τα ιδιωτικά πανεπιστήμια).

Απάντηση Μαξίμου

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Παραπολιτικά 90,1), αντέτεινε στις αιτιάσεις του κ. Δένδια, ότι «εγώ δεν θυμάμαι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να είναι πιο συνεπής στο DNA της Νέας Δημοκρατίας», ενώ θέλησε να κάνει ρητή αναφορά στη «φιλελεύθερη οικονομία» που «βασίζεται η ΝΔ», λέγοντας: «Τι πιο συνεπές στη Νέα Δημοκρατία από τις 83 μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων; Στη φιλελεύθερη οικονομία δεν βασίζεται η Νέα Δημοκρατία; Τι πιο συνεπές από τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων; Τι πιο συνεπές από τη φύλαξη των συνόρων, μ’ αυτό που έγινε στον Έβρο πριν από έξι χρόνια;».

Για να επαναλάβει τη σταθερή απάντηση που δίνει το Μαξίμου στην εσωκομματική κριτική για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας: «Τα Rafale, οι Belharra, η ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο; Το γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται πρωταγωνιστής ενεργειακός, πύλη ενεργειακής εισόδου στην Ευρώπη; Όλα αυτά τι είναι; Αν αυτά δεν είναι συνεπή με τη Νέα Δημοκρατία, τότε τι είναι συνεπές;». Και να καταλήξει: «Οι 600.000 νέες δουλειές. Γιατί τι είναι η Νέα Δημοκρατία; Ένα φιλελεύθερο κόμμα, αλλά κυρίως ένα λαϊκό κόμμα».

Το εύρος

Το πρόβλημα για το Μαξίμου, είναι ότι οι αιχμές που διατύπωσε ο Ν. Δένδιας, δεν αποτελούν μόνο τις δικές του προσωπικές θέσεις. Ο υπουργός Άμυνας ήρθε να εκφράσει δημοσίως όλα εκείνα τα «γαλάζια» στελέχη, που κυρίως πρόσκεινται στο παραδοσιακό κομμάτι της ΝΔ, και τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει σαφής παρέκκλιση της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη από τις αρχές, τις αξίες και τον «λαϊκό-κοινωνικό» χαρακτήρα της παράταξης.

Και βέβαια η επισήμανση του κ. Δένδια ότι στο συνέδριο του Μαίου θα πρέπει να συζητηθεί το «πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης», είναι μία συζήτηση που διεξάγεται ήδη και με έντονο τρόπο στο εσωτερικό της ΝΔ. Από «γαλάζια» στελέχη που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τονίζουν ότι το κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη είναι σημαντικά μικρότερο από το μέγεθος της παράταξης.

Η «λαϊκή ψυχή»

Ουσιαστικά το είπε δημοσίως με πολύ έντονο τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, μετά τη διαγραφή του, αποτελεί ο ίδιος το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα σε αυτήν την εσωκομματική συζήτηση, αφού παραμένει εντός της παράταξης, και μάλιστα ως πρώην πρωθυπουργός της, αλλά βρίσκεται εκτός κόμματος με απόφαση του κ. Μητσοτάκη.

Ο κ. Σαμαράς είχε πει, με σκληρό τρόπο, από την Καλαμάτα, ότι «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης» και πως «εγώ είμαι υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας, αλλά δεν είναι λαϊκός καπιταλισμός αυτός. Είναι νεοφιλελευθερισμός για τους τους πολύ λίγους, που είναι εξουθενωτικός για τους πολλούς».

Τους διαχωρίζει

Πάντως το μέγαρο Μαξίμου, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, διαχωρίζει τις αιχμές του Ν. Δένδια από την κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Είναι χαρακτηριστική η σχετική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο κ. Δένδιας «δεν νομίζω ότι κριτικάρει. Εκφράζει κάποιες αγωνίες στηρίζοντας το κυβερνητικό έργο και προχωρώντας κι εκείνος στη δουλειά που έχει να κάνει και την κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα για τους πρώην πρωθυπουργούς ρωτήστε τους ίδιους».

Η εσωκομματική συζήτηση

Πάντως την εσωκομματική συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη ΝΔ σε σχέση με το σημερινό κόμμα που είναι μικρότερο από το εύρος της παράταξης, ουσιαστικά την περιέγραψε δημοσίως με προσεκτικό τρόπο ο βουλευτής της ΝΔ, πρώην υπουργός και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ο κ. Στυλιανίδης προ ημερών σημείωσε (ΣΚΑΪ, 18.2.2026) ότι «η ΝΔ αποτελείται από δύο μεγάλα κομμάτια. Το πιο συντηρητικό που είναι σεβαστό και το πιο ριζοσπαστικό, το πιο φιλελεύθερο, τα οποία όταν συνενώνονται το κόμμα ταυτίζεται με την παράταξη και καταγράφει σημαντικά πολιτικά αποτελέσματα».

Επισήμανε ακόμα, αναφερόμενος στους δύο πρώην πρωθυπουργούς της παράταξης, ότι «έχουν γίνει λάθη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στη διαχείριση των δύο πρώην ηγετών. Με εύκολη προσπάθεια θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι», ενώ αναφερόμενος στις διαρροές ψηφοφόρων της ΝΔ και κυρίως στο 60% της αποχής του εκλογικού σώματος, σημείωσε ότι «αν το αφυπνίσει κάποιος και του δώσει ένα δια ταύτα, […] να προσδιορίσει δηλαδή ένα χαρακτήρα λαϊκό, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς κτλ, τοποθετήσει ξανά τη χώρα μέσα στον παγκόσμιο χάρτη, ο οποίος είναι ρευστός, μπορεί να το κερδίσει, να κινητοποιήσει κάποιους ανθρώπους».

Τα «καρφιά» Βλάχου

Την ίδια ώρα εσωκομματικές αναταράξεις προκάλεσε η νέα παρέμβαση του «γαλάζιου» βουλευτή Γιώργου Βλάχου, ο οποίος κατά τη συζήτηση στη Βουλή επίκαιρής ερώτησής του προς τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη με θέμα: «Πλειστηριασμοί σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές και προστασία δανειοληπτών», εκτόξευσε αιχμηρά «καρφιά» κατά της κυβέρνησης, διερωτώμενος: «Θα σταματήσουμε να τραγουδάμε; Καλοί οι πανηγυρισμοί για την προεδρία του Eurogroup, αλλά προέχει η προστασία της πατρίδας μας» και ρωτώντας επίσης: «Τι μέτρα θα λάβετε και γιατί δεν τα έχετε λάβει μέχρι σήμερα; Γιατί μέχρι σήμερα δεν κάνατε κάτι; Αν δέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αν δεν το δέχεστε σαν πρόβλημα, μας χωρίζει άβυσσος», είπε με νόημα.

Και με δεδομένο ότι και πάλι εδώ η επικριτική ερώτηση του κ. Βλάχου συνδυάζει το ζήτημα της «λαϊκής ψυχής» της παράταξης, με το θέμα των «εθνικά ευαίσθητων περιοχών» και εν τη ευρεία έννοια με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, για τα οποία επίσης ασκείται εσωκομματική κριτική προς την κυβέρνηση, γίνεται απολύτως αντιληπτό ότι η πρόσφατη επιλογή του Κυρ. Μητσοτάκη να κηρύξει επισήμως μια άτυπη μακρά προεκλογική περίοδο, δε μπορεί εντέλει να σκεπάσει τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΝΔ.

Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

inWellness
inTown
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
Σφοδρά πυρά 22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

«Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει ο Πεζεσκιάν

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην εξόντωση του Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
