Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια (το οποίο έγινε ορατό και μέσα από την τελευταία παρέμβαση και τις σαφείς αιχμές του υπουργού Άμυνας στο Αγρίνιο) επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρέμβασή του αυτή, που προκάλεσε νέες δονήσεις στο Μαξίμου, ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων τόνισε, αναφερόμενος στις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, ότι «δεν είναι αυτό, που μας αξίζει» και έστειλε ξεκάθαρες προειδοποιήσεις προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας την επιστροφή στις αρχές, τις αξίες και στο DNA της παράταξης, καθιστώντας σαφές ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν στο επικείμενο συνέδριο του Μαΐου.

Επιπλέον ως σταθερός εκφραστής της καραμανλογενούς λογικής εντός της ΝΔ που συγκρούεται με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη που εκφράζει η πρωθυπουργική πλευρά, έθεσε το δικό του διακριτό στίγμα, σημειώνοντας ότι «εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα, δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι» και αφού περιέγραψε το πώς ορίζει το «λαϊκό κόμμα» προειδοποίησε ότι «αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης».

Τις εντυπώσεις, λοιπόν, για αυτές τις επισημάνσεις του υπουργού Άμυνας προσπάθησε να διασκεδάσει το Μαξίμου, το οποίο θέλησε να απαντήσει στον κ. Δένδια, αλλά με επίκληση σε κυβερνητικές πολιτικές, με τις οποίες κανείς στη ΝΔ δεν διαφωνεί μεν, αλλά που κουμπώνουν με τη δική του (νεο)φιλελεύθερη πρακτική (βλ. λ.χ. τα ιδιωτικά πανεπιστήμια).

Απάντηση Μαξίμου

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Παραπολιτικά 90,1), αντέτεινε στις αιτιάσεις του κ. Δένδια, ότι «εγώ δεν θυμάμαι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να είναι πιο συνεπής στο DNA της Νέας Δημοκρατίας», ενώ θέλησε να κάνει ρητή αναφορά στη «φιλελεύθερη οικονομία» που «βασίζεται η ΝΔ», λέγοντας: «Τι πιο συνεπές στη Νέα Δημοκρατία από τις 83 μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων; Στη φιλελεύθερη οικονομία δεν βασίζεται η Νέα Δημοκρατία; Τι πιο συνεπές από τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων; Τι πιο συνεπές από τη φύλαξη των συνόρων, μ’ αυτό που έγινε στον Έβρο πριν από έξι χρόνια;».

Για να επαναλάβει τη σταθερή απάντηση που δίνει το Μαξίμου στην εσωκομματική κριτική για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας: «Τα Rafale, οι Belharra, η ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο; Το γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται πρωταγωνιστής ενεργειακός, πύλη ενεργειακής εισόδου στην Ευρώπη; Όλα αυτά τι είναι; Αν αυτά δεν είναι συνεπή με τη Νέα Δημοκρατία, τότε τι είναι συνεπές;». Και να καταλήξει: «Οι 600.000 νέες δουλειές. Γιατί τι είναι η Νέα Δημοκρατία; Ένα φιλελεύθερο κόμμα, αλλά κυρίως ένα λαϊκό κόμμα».

Το εύρος

Το πρόβλημα για το Μαξίμου, είναι ότι οι αιχμές που διατύπωσε ο Ν. Δένδιας, δεν αποτελούν μόνο τις δικές του προσωπικές θέσεις. Ο υπουργός Άμυνας ήρθε να εκφράσει δημοσίως όλα εκείνα τα «γαλάζια» στελέχη, που κυρίως πρόσκεινται στο παραδοσιακό κομμάτι της ΝΔ, και τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει σαφής παρέκκλιση της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη από τις αρχές, τις αξίες και τον «λαϊκό-κοινωνικό» χαρακτήρα της παράταξης.

Και βέβαια η επισήμανση του κ. Δένδια ότι στο συνέδριο του Μαίου θα πρέπει να συζητηθεί το «πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης», είναι μία συζήτηση που διεξάγεται ήδη και με έντονο τρόπο στο εσωτερικό της ΝΔ. Από «γαλάζια» στελέχη που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τονίζουν ότι το κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη είναι σημαντικά μικρότερο από το μέγεθος της παράταξης.

Η «λαϊκή ψυχή»

Ουσιαστικά το είπε δημοσίως με πολύ έντονο τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, μετά τη διαγραφή του, αποτελεί ο ίδιος το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα σε αυτήν την εσωκομματική συζήτηση, αφού παραμένει εντός της παράταξης, και μάλιστα ως πρώην πρωθυπουργός της, αλλά βρίσκεται εκτός κόμματος με απόφαση του κ. Μητσοτάκη.

Ο κ. Σαμαράς είχε πει, με σκληρό τρόπο, από την Καλαμάτα, ότι «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης» και πως «εγώ είμαι υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας, αλλά δεν είναι λαϊκός καπιταλισμός αυτός. Είναι νεοφιλελευθερισμός για τους τους πολύ λίγους, που είναι εξουθενωτικός για τους πολλούς».

Τους διαχωρίζει

Πάντως το μέγαρο Μαξίμου, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, διαχωρίζει τις αιχμές του Ν. Δένδια από την κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Είναι χαρακτηριστική η σχετική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο κ. Δένδιας «δεν νομίζω ότι κριτικάρει. Εκφράζει κάποιες αγωνίες στηρίζοντας το κυβερνητικό έργο και προχωρώντας κι εκείνος στη δουλειά που έχει να κάνει και την κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα για τους πρώην πρωθυπουργούς ρωτήστε τους ίδιους».

Η εσωκομματική συζήτηση

Πάντως την εσωκομματική συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη ΝΔ σε σχέση με το σημερινό κόμμα που είναι μικρότερο από το εύρος της παράταξης, ουσιαστικά την περιέγραψε δημοσίως με προσεκτικό τρόπο ο βουλευτής της ΝΔ, πρώην υπουργός και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ο κ. Στυλιανίδης προ ημερών σημείωσε (ΣΚΑΪ, 18.2.2026) ότι «η ΝΔ αποτελείται από δύο μεγάλα κομμάτια. Το πιο συντηρητικό που είναι σεβαστό και το πιο ριζοσπαστικό, το πιο φιλελεύθερο, τα οποία όταν συνενώνονται το κόμμα ταυτίζεται με την παράταξη και καταγράφει σημαντικά πολιτικά αποτελέσματα».

Επισήμανε ακόμα, αναφερόμενος στους δύο πρώην πρωθυπουργούς της παράταξης, ότι «έχουν γίνει λάθη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στη διαχείριση των δύο πρώην ηγετών. Με εύκολη προσπάθεια θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι», ενώ αναφερόμενος στις διαρροές ψηφοφόρων της ΝΔ και κυρίως στο 60% της αποχής του εκλογικού σώματος, σημείωσε ότι «αν το αφυπνίσει κάποιος και του δώσει ένα δια ταύτα, […] να προσδιορίσει δηλαδή ένα χαρακτήρα λαϊκό, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς κτλ, τοποθετήσει ξανά τη χώρα μέσα στον παγκόσμιο χάρτη, ο οποίος είναι ρευστός, μπορεί να το κερδίσει, να κινητοποιήσει κάποιους ανθρώπους».

Τα «καρφιά» Βλάχου

Την ίδια ώρα εσωκομματικές αναταράξεις προκάλεσε η νέα παρέμβαση του «γαλάζιου» βουλευτή Γιώργου Βλάχου, ο οποίος κατά τη συζήτηση στη Βουλή επίκαιρής ερώτησής του προς τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη με θέμα: «Πλειστηριασμοί σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές και προστασία δανειοληπτών», εκτόξευσε αιχμηρά «καρφιά» κατά της κυβέρνησης, διερωτώμενος: «Θα σταματήσουμε να τραγουδάμε; Καλοί οι πανηγυρισμοί για την προεδρία του Eurogroup, αλλά προέχει η προστασία της πατρίδας μας» και ρωτώντας επίσης: «Τι μέτρα θα λάβετε και γιατί δεν τα έχετε λάβει μέχρι σήμερα; Γιατί μέχρι σήμερα δεν κάνατε κάτι; Αν δέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αν δεν το δέχεστε σαν πρόβλημα, μας χωρίζει άβυσσος», είπε με νόημα.

Και με δεδομένο ότι και πάλι εδώ η επικριτική ερώτηση του κ. Βλάχου συνδυάζει το ζήτημα της «λαϊκής ψυχής» της παράταξης, με το θέμα των «εθνικά ευαίσθητων περιοχών» και εν τη ευρεία έννοια με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, για τα οποία επίσης ασκείται εσωκομματική κριτική προς την κυβέρνηση, γίνεται απολύτως αντιληπτό ότι η πρόσφατη επιλογή του Κυρ. Μητσοτάκη να κηρύξει επισήμως μια άτυπη μακρά προεκλογική περίοδο, δε μπορεί εντέλει να σκεπάσει τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΝΔ.