Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για το θέμα των πλειστηριασμών σε παραμεθόριες περιοχές, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα
- Όχημα εργολάβου προκάλεσε ατύχημα στο Άλσος της Νέας Σμύρνης – Τραυματίστηκαν μια μητέρα και το παιδί της
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
- Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
- Τέμπη: Εξώδικο στην Εισαγγελία Λάρισας από συγγενείς θυμάτων – Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού
Με αιχμές αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα των πλειστηριασμών ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές που έχουν ευαίσθητο εθνικά χαρακτήρα, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια, ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια σχετικής ερώτησής του προς το υπουργείο των οικονομικών, έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα. “ Θα σταματήσουμε να τραγουδάμε; καλοί οι πανηγυρισμοί για την προεδρία του Eurogroup, αλλά προέχει η προστασία της πατρίδας μας”, δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: “αυτό το παράθυρο θα το κλείσουν; Πρέπει να εξηγήσουμε στην κ. Φον Ντερ Λαιεν ότι δεν έχουμε γείτονες τη Δανία και το Λουξεμβούργο».
Ο κ. Βλάχος σημείωσε επίσης πως βρέθηκε φόρμουλα ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών να γίνονται κάτοχοι ακινήτων σε ευαίσθητες περιοχές και ρώτησε ευθέως την κυβέρνηση αν αναγνωρίζει το πρόβλημα ως υπαρκτό, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την αντιμετπώπισή του. “ Αν δέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν τα έχετε λάβει μέχρι σήμερα; αν όχι, μας χωρίζει άβυσσος”, τόνισε με νόημα.
«Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προστασίας σε ό,τι έχει να κάνει με παραμεθόριες περιοχές και την προστασία δανειοληπτών», απάντησε μάλλον αμήχανα ο υφυπουργός των Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας και εξήγησε πως η έμπρακτη στήριξη των ακριτικών περιοχών τόσο στην αμυντική θωράκιση όσο και στη φορολογική μεταρρύθμιση είναι εθνική προτεραιότητα.
- Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας
- Μπαρτζώκας για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Θα δείξει η τελευταία προπόνηση…»
- Αυστρία: Ακυρώθηκαν πτήσεις στο αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω έντονων χιονοπτώσεων
- Επίδομα ενοικίου: Για ποιους λήγει – Τι πρέπει να κάνουν για να συνεχίσουν να το εισπράττουν
- Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο
- Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
- «Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα
- Μυτιλήνη: Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία – Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις