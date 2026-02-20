Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»

Με αιχμές αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα των πλειστηριασμών ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές που έχουν ευαίσθητο εθνικά χαρακτήρα, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια, ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια σχετικής ερώτησής του προς το υπουργείο των οικονομικών, έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα. “ Θα σταματήσουμε να τραγουδάμε; καλοί οι πανηγυρισμοί για την προεδρία του Eurogroup, αλλά προέχει η προστασία της πατρίδας μας”, δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: “αυτό το παράθυρο θα το κλείσουν; Πρέπει να εξηγήσουμε στην κ. Φον Ντερ Λαιεν ότι δεν έχουμε γείτονες τη Δανία και το Λουξεμβούργο».

Ο κ. Βλάχος σημείωσε επίσης πως βρέθηκε φόρμουλα ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών να γίνονται κάτοχοι ακινήτων σε ευαίσθητες περιοχές και ρώτησε ευθέως την κυβέρνηση αν αναγνωρίζει το πρόβλημα ως υπαρκτό, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την αντιμετπώπισή του. “ Αν δέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν τα έχετε λάβει μέχρι σήμερα; αν όχι, μας χωρίζει άβυσσος”, τόνισε με νόημα.

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προστασίας σε ό,τι έχει να κάνει με παραμεθόριες περιοχές και την προστασία δανειοληπτών», απάντησε μάλλον αμήχανα ο υφυπουργός των Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας και εξήγησε πως η έμπρακτη στήριξη των ακριτικών περιοχών τόσο στην αμυντική θωράκιση όσο και στη φορολογική μεταρρύθμιση είναι εθνική προτεραιότητα.