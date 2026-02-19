Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

«Δεν είναι αυτό, που μας αξίζει», τόνισε, αναφερόμενος στις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος με προσεκτικό και θεσμικό τρόπο διατύπωσε σαφείς αιχμές και έστειλε ξεκάθαρες προειδοποιήσεις προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας την επιστροφή στις αρχές, τις αξίες και στο DNA της παράταξης, προκειμένου το κόμμα να επιστρέψει στο εύρος της παράταξης, από το οποίο κατέστησε σαφές ότι σήμερα υπολείπεται και ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν στο επικείμενο συνέδριο του Μαΐου.

Μάλιστα κατά τη νέα αυτή ηχηρή εσωκομματικά παρέμβασή του, ο υπουργός Άμυνας, ως σταθερός εκφραστής της καραμανλογενούς λογικής εντός της ΝΔ που συγκρούεται με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη και πρακτική που εκφράζει η πρωθυπουργική πλευρά, έθεσε το δικό του διακριτό στίγμα, σημειώνοντας ότι «εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα», ενώ με πολύ καθαρό τρόπο εμφανίστηκε ως ο δεύτερος πόλος εντός του κόμματος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανοίγοντας ακόμα μεγαλύτερη περπατησιά για την επόμενη μέρα στη ΝΔ και τη μετά-Μητσοτάκη εποχή.

Ειδικότερα, μιλώντας σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ στο Αγρίνιο, για την κοπή της βασιλόπιτας, ο Νίκος Δένδιας αρχικά υπενθύμισε ότι ο ίδιος είναι γέννημα-θρέμμα της παράταξης (την ώρα που στο κυβερνητικό σχήμα και τον κρατικό μηχανισμό ο πρωθυπουργός έχει αξιοποιήσει μεγάλο αριθμό στελεχών που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, ενώ έχει δώσει ρόλο αντιπροέδρου στον προερχόμενο από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ Αδ. Γεωργιάδη που διαρκώς επιτίθεται στον υπουργό Άμυνας), αναφέροντας ότι «νοιώθω πάντα, για αυτή την παράταξη, ότι είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας. Διότι, ξέρετε, λένε διάφοροι, παλιά λένε ότι το είπε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ότι όποιος νέος δεν ήταν αριστερός κτλ κτλ. Εγώ λοιπόν, να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός. Πάντα νεοδημοκράτης ήμουν από μικρό παιδί και ξέρετε, έχω και αυτό το όνομα που με κυνηγάει, Νίκος Δένδιας. Τα αρχικά μου είναι ΝΔ, Νέα Δημοκρατία».

«Λαϊκό κόμμα»

Ο υπουργός Άμυνας, θέλησε λοιπόν να υπογραμμίσει ότι «σε αυτή την παράταξη μεγάλωσα. Είμαι από μικρό παιδί στην ΟΝΝΕΔ, στη ΔΑΠ, στη Βουλή, στη κυβέρνηση», για να πει στη συνέχεια με νόημα: «Πιστεύω βαθιά σε αυτή την παράταξη. Πιστεύω στον ρόλο της και στον χαρακτήρα της και στις αξίες της. Και για να εξηγούμαστε, γιατί ακούγονται πολλά, ιδίως από αυτούς που μας κατηγορούν: Φίλες και φίλοι Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι, δεν είμαστε το κόμμα του κεφαλαίου και δεν μπορούν να μας ετεροπροσδιορίζουν. Είμαστε αυτό που μας έκανε ο ιδρυτής μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και αυτό που μας έκανε η ιδρυτική μας διακήρυξη».

Και συνεχίζοντας να θέτει το δικό του διακριτό στίγμα (ως εκφραστής της καραμανλογενούς λογικής απέναντι στην νεοφιλελεύθερη πρωθυπουργική αντίληψη), επισήμανε ότι «Εμείς είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου, δίπλα στη μεσαία τάξη, δίπλα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει το μεροκάματο, δίπλα στον μισθωτό, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, δίπλα στο στέλεχος των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα σε αυτόν που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είμαστε και αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης».

Και ορίζοντας τα όρια της παράταξης, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι «η ΝΔ είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια παράταξη σύνθεσης» που «ξεκινάει από το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς παράταξης και φτάνει και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Κέντρου», ενώ έκανε αναφορά στις «ιστορικές νίκες» της, λέγοντας ότι «δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε όμως πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο 47% του Κώστα Καραμανλή. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%».

Προειδοποιήσεις

Για να στείλει στο σημείο αυτό σαφείς προειδοποιήσεις προς το μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι «έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό, που μας αξίζει».

Και έθεσε ως πεδίο εσωκομματικού διαλόγου για το ζήτημα αυτό, το επικείμενο συνέδριο του Μαΐου, σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023 και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μεταξύ μας μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων».

Για να διατυπώσει σαφείς αιχμές: «Τι δεν κάνουμε σωστά; Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα; Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό, ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση».

Τα όρια της παράταξης

Και συνεχίζοντας τη θεσμική και προσεκτική κριτική του ανέφερε: «Διότι φίλες και φίλοι, αν σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, σας λέω το αυτονόητο. Εάν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σοβαρή κυβερνητική πρόταση για τον τόπο, σας λέω το αυτονόητο. Αν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια Κυβέρνηση από εξαιρετικούς υπουργούς, σας λέω το αυτονόητο. Όμως όλα αυτά τα τρία αυτονόητα και πολλά άλλα, κάνουν ένα ετερονόητο. Γιατί δεν είμαστε στα όρια της παράταξης; Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε και όχι να το απαντήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει να το απαντήσουμε στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι εκεί».

Κι έπειτα, κλείνοντας την ομιλία του στο Αγρίνιο, ο κ. Δένδιας, αφού αναφέρθηκε ονομαστικά σε στελέχη της ΝΔ που, όπως είπε, βρίσκονται δίπλα στα μέλη και τη βάση του κόμματος στην Αιτωλοακαρνανία, σημείωσε ότι «δίπλα σας, να ξέρετε, υπάρχουν άλλοι δύο, εκ των οποίων μόνο ένας είναι στην αίθουσα. Ο ένας που είναι απών από την αίθουσα αλλά δίπλα σας κάθε στιγμή και πιστεύει στο μέλλον του τόπου σας, είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο δεύτερος που είναι παρών και πιστεύει στο μέλλον του τόπου σας, είναι ο υποφαινόμενος, να με θεωρείτε φίλο σας, να θεωρείτε ότι ο ο Νίκος Δένδιας είναι πάντα οιονεί Βουλευτής σας». Με αυτόν τον τρόπο ο υπουργός Άμυνας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ν. Δένδιας, εμφανίστηκε με καθαρό τρόπο ως ο δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη, με φόντο βέβαια την επόμενη μέρα στη ΝΔ και τη μετά-Μητσοτάκη εποχή.