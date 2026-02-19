newspaper
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19 Φεβρουαρίου 2026, 20:31

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

«Δεν είναι αυτό, που μας αξίζει», τόνισε, αναφερόμενος στις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος με προσεκτικό και θεσμικό τρόπο διατύπωσε σαφείς αιχμές και έστειλε ξεκάθαρες προειδοποιήσεις προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας την επιστροφή στις αρχές, τις αξίες και στο DNA της παράταξης, προκειμένου το κόμμα να επιστρέψει στο εύρος της παράταξης, από το οποίο κατέστησε σαφές ότι σήμερα υπολείπεται και ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν στο επικείμενο συνέδριο του Μαΐου.

Μάλιστα κατά τη νέα αυτή ηχηρή εσωκομματικά παρέμβασή του, ο υπουργός Άμυνας, ως σταθερός εκφραστής της καραμανλογενούς λογικής εντός της ΝΔ που συγκρούεται με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη και πρακτική που εκφράζει η πρωθυπουργική πλευρά, έθεσε το δικό του διακριτό στίγμα, σημειώνοντας ότι «εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα», ενώ με πολύ καθαρό τρόπο εμφανίστηκε ως ο δεύτερος πόλος εντός του κόμματος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανοίγοντας ακόμα μεγαλύτερη περπατησιά για την επόμενη μέρα στη ΝΔ και τη μετά-Μητσοτάκη εποχή.

Ειδικότερα, μιλώντας σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ στο Αγρίνιο, για την κοπή της βασιλόπιτας, ο Νίκος Δένδιας αρχικά υπενθύμισε ότι ο ίδιος είναι γέννημα-θρέμμα της παράταξης (την ώρα που στο κυβερνητικό σχήμα και τον κρατικό μηχανισμό ο πρωθυπουργός έχει αξιοποιήσει μεγάλο αριθμό στελεχών που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, ενώ έχει δώσει ρόλο αντιπροέδρου στον προερχόμενο από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ Αδ. Γεωργιάδη που διαρκώς επιτίθεται στον υπουργό Άμυνας), αναφέροντας ότι «νοιώθω πάντα, για αυτή την παράταξη, ότι είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας. Διότι, ξέρετε, λένε διάφοροι, παλιά λένε ότι το είπε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ότι όποιος νέος δεν ήταν αριστερός κτλ κτλ. Εγώ λοιπόν, να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός. Πάντα νεοδημοκράτης ήμουν από μικρό παιδί και ξέρετε, έχω και αυτό το όνομα που με κυνηγάει, Νίκος Δένδιας. Τα αρχικά μου είναι ΝΔ, Νέα Δημοκρατία».

YouTube thumbnail

«Λαϊκό κόμμα»

Ο υπουργός Άμυνας, θέλησε λοιπόν να υπογραμμίσει ότι «σε αυτή την παράταξη μεγάλωσα. Είμαι από μικρό παιδί στην ΟΝΝΕΔ, στη ΔΑΠ, στη Βουλή, στη κυβέρνηση», για να πει στη συνέχεια με νόημα: «Πιστεύω βαθιά σε αυτή την παράταξη. Πιστεύω στον ρόλο της και στον χαρακτήρα της και στις αξίες της. Και για να εξηγούμαστε, γιατί ακούγονται πολλά, ιδίως από αυτούς που μας κατηγορούν: Φίλες και φίλοι Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι, δεν είμαστε το κόμμα του κεφαλαίου και δεν μπορούν να μας ετεροπροσδιορίζουν. Είμαστε αυτό που μας έκανε ο ιδρυτής μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και αυτό που μας έκανε η ιδρυτική μας διακήρυξη».

Και συνεχίζοντας να θέτει το δικό του διακριτό στίγμα (ως εκφραστής της καραμανλογενούς λογικής απέναντι στην νεοφιλελεύθερη πρωθυπουργική αντίληψη), επισήμανε ότι «Εμείς είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου, δίπλα στη μεσαία τάξη, δίπλα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει το μεροκάματο, δίπλα στον μισθωτό, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, δίπλα στο στέλεχος των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα σε αυτόν που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είμαστε και αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης».

Και ορίζοντας τα όρια της παράταξης, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι «η ΝΔ είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια παράταξη σύνθεσης» που «ξεκινάει από το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς παράταξης και φτάνει και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Κέντρου», ενώ έκανε αναφορά στις «ιστορικές νίκες» της, λέγοντας ότι «δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε όμως πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο 47% του Κώστα Καραμανλή. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%».

Προειδοποιήσεις

Για να στείλει στο σημείο αυτό σαφείς προειδοποιήσεις προς το μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι «έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό, που μας αξίζει».

Και έθεσε ως πεδίο εσωκομματικού διαλόγου για το ζήτημα αυτό, το επικείμενο συνέδριο του Μαΐου, σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023 και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μεταξύ μας μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων».

Για να διατυπώσει σαφείς αιχμές: «Τι δεν κάνουμε σωστά; Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα; Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό, ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση».

Τα όρια της παράταξης

Και συνεχίζοντας τη θεσμική και προσεκτική κριτική του ανέφερε: «Διότι φίλες και φίλοι, αν σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, σας λέω το αυτονόητο. Εάν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σοβαρή κυβερνητική πρόταση για τον τόπο, σας λέω το αυτονόητο. Αν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια Κυβέρνηση από εξαιρετικούς υπουργούς, σας λέω το αυτονόητο. Όμως όλα αυτά τα τρία αυτονόητα και πολλά άλλα, κάνουν ένα ετερονόητο. Γιατί δεν είμαστε στα όρια της παράταξης; Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε και όχι να το απαντήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει να το απαντήσουμε στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι εκεί».

Κι έπειτα, κλείνοντας την ομιλία του στο Αγρίνιο, ο κ. Δένδιας, αφού αναφέρθηκε ονομαστικά σε στελέχη της ΝΔ που, όπως είπε, βρίσκονται δίπλα στα μέλη και τη βάση του κόμματος στην Αιτωλοακαρνανία, σημείωσε ότι «δίπλα σας, να ξέρετε, υπάρχουν άλλοι δύο, εκ των οποίων μόνο ένας είναι στην αίθουσα. Ο ένας που είναι απών από την αίθουσα αλλά δίπλα σας κάθε στιγμή και πιστεύει στο μέλλον του τόπου σας, είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο δεύτερος που είναι παρών και πιστεύει στο μέλλον του τόπου σας, είναι ο υποφαινόμενος, να με θεωρείτε φίλο σας, να θεωρείτε ότι ο ο Νίκος Δένδιας είναι πάντα οιονεί Βουλευτής σας». Με αυτόν τον τρόπο ο υπουργός Άμυνας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ν. Δένδιας, εμφανίστηκε με καθαρό τρόπο ως ο δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη, με φόντο βέβαια την επόμενη μέρα στη ΝΔ και τη μετά-Μητσοτάκη εποχή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»

Η επίθεση των ΜΑΤ σε υγειονομικούς με αφορμή τη «θερμή» υποδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας έγινε αντικείμενο πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη
Πολιτική 19.02.26

Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη

Δριμύτατη κριτική άσκησε ο Κουτσούμπας στην κυβέρνηση για την πολιτική προστασία, τη Γάζα, την εργασιακή ασφάλεια, αλλά και τη θεωρεία των δύο άκρων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη
ΚΕΕΛΠΝΟ 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη

«Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία
Ληξιπρόθεσμα χρέη 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και, ταυτόχρονα, να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;», ρωτάει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα

Το ΜΠΛΟΚ 15, στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, τόπο μαρτυρίου την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας
Νοσοκομείο Νίκαιας 19.02.26

ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης
Δηλώσεις Τσουκαλά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «αποτυχημένο» και «τοξικό», ωστόσο έκανε λόγο για «λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα» τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη
Πυρά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τσουνάμι για το επιφανές 'γαλάζιο' στέλεχος στο Ηράκλειο Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Από Ινδία 19.02.26

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
Πυρά σε Γεωργιάδη 19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
Αντιπολίτευση 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη

«Είναι γνωστή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η 'αριστεία' της Νέας Δημοκρατίας στα ψέματα και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πρόσφατο επίτευγμα το ζήτημα του πληθωρισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 19.02.26

Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Σύνταξη
Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 19.02.26 Upd: 23:40

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
Κόσμος 19.02.26

Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz στην Πορτογαλία, ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας

Σύνταξη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Europa League 19.02.26

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Στουτγκάρδη για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Conference League 19.02.26

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 19.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα
Europa League 19.02.26

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Κακός ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ στο παιχνίδι με την Θέλτα, όμως γνώρισε την ήττα. Όπως φάνηκε ήταν επηρεασμένος από τις απουσίες. Μείωσε και έχει κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο