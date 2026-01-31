Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

Μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό που παραμένει ρευστό και με τη «βελόνα» των ποσοστών της ΝΔ να εξακολουθεί να βρίσκεται κολλημένη πολύ μακριά από τον κυβερνητικό στόχο της αυτοδυναμίας, ιδιαίτερη εσωκομματική βαρύτητα αποκτούν οι νέες αιχμές του Νίκου Δένδια με αποδέκτη το μέγαρο Μαξίμου, σε σχέση με όσα η κυβέρνηση «δεν διόρθωσε» και με αυτά στα οποία «αστόχησε», χωρίς να έχει «πειστικό λόγο» γι’ αυτά.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας ρωτήθηκε (Alpha Radio 98,9) για το πολιτικό τοπίο, την πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης και τα χαμηλά ποσοστά της ΝΔ σε σχέση με τον πήχη της αυτοδυναμίας και έκανε λόγο για ένα «απολύτως χαοτικό» τοπίο, επισημαίνοντας ότι «εμένα, δουλειά μου δεν είναι να κοιτάξω τι κάνει η Αντιπολίτευση και πόσα προβλήματα έχει η Αντιπολίτευση, δουλειά μου είναι να κοιτάξω την Κυβέρνηση, να κοιτάξω το κόμμα στο οποίο ανήκω και να διατυπώσω άποψη και σκέψη για το πώς μπορεί αυτό το κόμμα να επιδιώξει και να προτείνει στην ελληνική κοινωνία αυτά τα οποία θα του επιτρέψουν να κοιτάξει την αυτοδυναμία στα μάτια».

Κριτική

Σε αυτό το πλαίσιο, άσκησε σαφή κριτική προς το Μαξίμου, τονίζοντας ότι «πρέπει λοιπόν να δούμε, για να το πετύχουμε αυτό, έστω για να πιθανολογηθεί, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να ανανεώσουμε, τι πρέπει να φρεσκάρουμε, πού κάναμε λάθος, τι δεν έγινε σωστά; Γιατί είμαστε κι εμείς σχεδόν εφτά χρόνια κυβέρνηση, η ελληνική κοινωνία πολύ σωστά μας στέλνει «λογαριασμούς». Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο γιατί δεν το διόρθωσες. Είχαμε εφτά χρόνια στη διάθεσή μας, η κοινωνία μας κρίνει, και δικαίως, πάρα-πάρα πολύ αυστηρά».

Και σημείωσε: «Πρέπει, λοιπόν, κι εμείς να έχουμε πειστικούς λόγους, για όπου αστοχήσαμε, ή όπου δεν τα καταφέραμε, ή για όπου αργήσαμε, και επίσης έναν οραματικό και σαφή λόγο, γιατί πρέπει η κοινωνία να παρατείνει την παραμονή μας στην εξουσία».

Εσωκομματικός πόλος

Την ώρα που το Μαξίμου από τις περασμένες ευρωεκλογές μέχρι και σήμερα αδυνατεί να πετύχει την ανάκαμψη που εναγωνίως αναζητά και ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα εξαιρετικά νωπό στην πολιτική ζωή της χώρας, η νέα αυτή παρέμβαση του Νίκου Δένδια οπωσδήποτε εκφράζει και άλλες φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ, με τον υπουργό Άμυνας να λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη.

Γεγονός που τον κάνει διαρκώς στόχο του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, κινούμενος μονίμως ως «μπροστινός» του Μαξίμου, προχωρά, με όποια ευκαιρία του παρουσιάζεται, σε εσωκομματικά μαχαιρώματα σε βάρος του Ν. Δένδια, τα οποία ως φόντο έχουν την επόμενη μέρα στη ΝΔ και την προσπάθεια του υπουργού Υγείας να βρει χώρο στον βατήρα των δελφίνων.

Μαχαίρωμα

Τελευταίο τέτοιο μαχαίρωμα, η επανάληψη των δηλώσεων Γεωργιάδη για «κάποιους που εκτιμούν την διάθεση του προσωπικού τους πολιτικού προφίλ και κεφαλαίου σημαντικότερη από τις παρατάξεις τους και τις κυβερνήσεις τους» και δεν βγαίνουν στα Μέσα να υποστηρίξουν την κυβέρνηση όταν έχει «μια πολύ μεγάλη δυσκολία».

Και μπορεί κατά τη συγκεκριμένη του δημόσια εμφάνιση (15.1.2026, Παραπολιτικά 90,1) και ερωτηθείς αν αναφέρεται στον υπουργό Άμυνας, ο κ. Γεωργιάδης να απάντησε ότι «αυτό δεν το λέω για τον κ. Δένδια, είναι ένα πιο γενικό φαινόμενο. Αν το συγκεκριμενοποιούσα στον κ. Δένδια θα ήμουν πολύ άδικος με τον κ. Δένδια», αλλά βέβαια με την επιλογή της διατύπωσης αυτής, είναι σαφές ότι συμπεριέλαβε ρητά και ονομαστικά πλέον τον Ν. Δένδια, σε αυτό το, κατά τον ίδιο, «πιο γενικό φαινόμενο».

Υποχρεώνοντας έτσι, τότε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επιχειρήσει να κλείσει το θέμα της ανοιχτής κόντρας δύο κορυφαίων υπουργών που έπαιρνε διαστάσεις, λέγοντας από τη μία ότι «συμπληρώνεται ένας χρόνος από την «ξυλολιάδα» […] Έναν χρόνο πριν λοιπόν, όταν πράγματι δεν ήταν πολύ εύκολο να βγεις μπροστά […], πράγματι τότε πολύ μπροστά δε βγαίναμε όλοι», αλλά από την άλλη ότι «υπάρχουν χαρτοφυλάκια και χαρτοφυλάκια. Δηλαδή υπάρχουν χαρτοφυλάκια όπως αυτά που άπτονται των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, Άμυνας, όπου είναι προφανές ότι αυτοί που τα εκπροσωπούν πρέπει να μένουν σε αυτό το χαρτοφυλάκιο» (OPEN 16.1.2026).

Κρυφές δημοσκοπήσεις

Το θέμα είναι ότι η τωρινή κριτική του κ. Δένδια σε σχέση με το πόσο «πειστικός» είναι ο κυβερνητικός λόγος, φαίνεται ότι δικαιώνεται ακόμα και από τις κρυφές δημοσκοπήσεις του ίδιου του μεγάρου Μαξίμου, όπως αυτή που παρουσιάστηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή» (30.1.2026). Στη συγκεκριμένη έρευνα η ΝΔ εμφανίζεται να έχει τις καλύτερες επιδόσεις της στους συνταξιούχους και σε όσους ασχολούνται με τα οικιακά, ενώ έχει σοβαρό πρόβλημα στους αγρότες (που την είχαν ψηφίσει σε μεγάλο ποσοστό στις εθνικές εκλογές) με την πρόθεση ψήφου να έχει πέσει στο 18.7% και τη δυνητική ψήφο να καταγράφεται στο 12,2%.

Παραδόξως για την κυβέρνηση που προτιμά οτιδήποτε ιδιωτικό έναντι του δημοσίου, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την έρευνα, έχει μικρότερη απήχηση στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα από ό,τι στους μισθωτούς του Δημοσίου τομέα. Επιπλέον, πρόβλημα καταγράφεται να έχει στους αυτοαπασχολούμενους, ενώ τις χειρότερες επιδόσεις της η κυβέρνηση της καταγράφει στους ανέργους (πρόθεση ψήφου 15,2% και δυνητική ψήφος 9%).