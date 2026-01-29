newspaper
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
29 Ιανουαρίου 2026, 22:26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Vita.gr
Δεν πρόλαβε να περάσει μία μέρα από όταν έγινε γνωστή στο πανελλήνιο η τραγωδία της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, και η κυβέρνηση έσπευσε να πάρει θέση και σε αυτήν την ανοιχτή υπόθεση και να προκαταλάβει τη διερεύνηση των αιτιών και των πιθανών ποινικών ευθυνών.

Εκ των υστέρων βέβαια το μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αποσείσει αυτήν την κατηγορία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να υπενθυμίζει, στην τελευταία ενημέρωση πολιτικών συντακτών, τις προηγούμενες αναφορές του στη Δικαιοσύνη, λέγοντας ότι «δύο φορές τουλάχιστον ρητώς είπα, ότι για ζητήματα ασφαλείας, […] ο έλεγχος δηλαδή της ασφάλειας των εργαζομένων πρέπει να γίνει και γίνεται ενδελεχής έλεγχος από τη δικαιοσύνη και θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον έχει ευθύνες» και να υποστηρίζει ότι «κανένας δεν έχει βγάλει κανένα πόρισμα, όταν κάθε μας τοποθέτηση λογικά ξεκινάει από το να χυθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη, μόνο πόρισμα δεν έχουμε βγάλει».

Αλλά βέβαια κανείς δε λέει ότι η κυβέρνηση δεν επικαλείται κάθε φορά την εν εξελίξει έρευνα της Δικαιοσύνης στην εκάστοτε υπόθεση ή ότι δεν κάνει δηλώσεις για το «άπλετο φως» που πρέπει να χυθεί μέσα από τη δικαστική διερεύνηση. Το πρόβλημα είναι ότι ταυτόχρονα με τις δηλώσεις αυτές και ενώ η δικαστική διερεύνηση είναι ακόμα εντελώς ανοιχτή, σπεύδει η ίδια να πάρει θέση για την ουσία των πραγματικών περιστατικών που διερευνώνται και επομένως να προκαταλάβει τη διερεύνηση αυτή.

Ο «λαγός»

Στην υπόθεση των Τρικάλων, λοιπόν, ο πρώτος που ανέλαβε να το κάνει (ΕΡΤ, 27.1.2026), δεν ήταν άλλος από τον Άδωνη Γεωργιάδη (που σταθερά λειτουργεί ως «λαγός» του μεγάρου Μαξίμου) και ο οποίος έσπευσε να βγάλει γνωμάτευση για τα πραγματικά περιστατικά και να πει, χρησιμοποιώντας μάλιστα και την ιδιότητά του ως πρώην υπουργός Εργασίας, ότι «το εργοστάσιο της «Βιολάντα», το οποίο εγώ έχω επισκεφτεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα, έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι απ’ ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον επί θητείας μου και στο Εργασίας και στο Ανάπτυξης θυμάμαι γίνονταν διαρκώς».

Στο ίδιο πνεύμα της ευθείας παρέμβασης στο έργο της δικαστικής διερεύνησης, συνέχισε λέγοντας: «Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας. Θα μας πει η Πυροσβεστική τι έγινε ακριβώς, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά δυστυχώς εργατικού τύπου δυστυχήματα σε εργοστάσια γίνονται στον κόσμο για διαφόρους λόγους. Μακάρι να μη γίνονταν ποτέ. Αλλά αυτή δεν είναι η περίπτωση ενός εργοστασίου παρατημένου».

Οι εξελίξεις

Για να έρθουν στη συνέχεια οι εξελίξεις να αφήσουν έκθετο τον υπουργό Υγείας, καθώς όπως έγινε γνωστό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας της εταιρείας, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ότι η φονική έκρηξη οφειλόταν σε διαρροή προπανίου που συσσωρευόταν στον υπόγειο χώρο, ενώ ρεπορτάζ (Καθημερινή) αποκάλυπτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης δεν υπήρχαν τοποθετημένοι αισθητήρες για να ανιχνεύσουν τυχόν διαρροή αερίου.

Παίρνουν θέση

Κι έπειτα ήρθε το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου (28.1.2027, ΣΚΑΪ), να τοποθετηθεί μεν με πιο προσεκτικό τρόπο από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και πάλι να πάρει θέση σε σχέση με την υπόθεση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μεν πράγματι αναφορά στη Δικαιοσύνη, που όπως είπε ερευνά τα θέματα ασφάλειας, καθώς και στην εν εξελίξει ποινική διερεύνηση, επιλέγοντας βέβαια να πει και καλά λόγια για την εταιρεία: «Πρέπει, δηλαδή, να ελεγχθεί αν οι έλεγχοι έχουν γίνει σωστά και αν όλες οι διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν από τη συγκεκριμένη, πολύ μεγάλη, εταιρεία, η οποία -για να μην ακυρώνουμε ό,τι έχει κάνει, είναι μια εταιρεία που δίνει σε κόσμο δουλειά και είναι μια εταιρεία που εξάγει ελληνικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο- όμως κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και η ποινική διερεύνηση δεν κοιτάει ούτε πρόσωπα, ούτε μέγεθος εταιρειών, ούτε τίποτα. Η ποινική διερεύνηση είναι εν εξελίξει».

Αλλά θέλησε, σαφώς, να πάρει θέση σε αυτή την εν εξελίξει ποινική διερεύνηση, λέγοντας πως «φαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα με βάση τα πρώτα στοιχεία και θα βγάλει και τα επίσημα δεδομένα η επιθεώρηση εργασίας, που είναι μια ανεξάρτητη Αρχή, το τραγικό αυτό δυστύχημα δεν ακουμπάει θέματα εργασίας. Δεν φαίνεται, δηλαδή, ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργασίας, εργατικών νόμων και τα σχετικά».

Αλλά βέβαια τα θέματα αρμοδιότητας της επιθεώρησης εργασίας, για τα οποία επιλέγει να αποφανθεί το μέγαρο Μαξίμου, δεν περιλαμβάνουν μόνο τις στενές εργασιακές σχέσεις (ωράρια εργασίας κλπ.), αλλά περιλαμβάνουν επίσης και τον έλεγχο των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Με άλλα λόγια το Μαξίμου έρχεται να πάρει θέση για τα θέματα ασφάλειας στην εργασία σε σχέση με τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Μετάθεση ευθυνών

Μάλιστα την επομένη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκ μέρους του Μαξίμου, επιχείρησε να παρουσιάσει την Επιθεώρηση Εργασίας σαν να μην έχει ουσιαστική αρμοδιότητα επί του θέματος και να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, την οποία ως γνωστόν η ΝΔ έχει χάσει στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε ότι «η Επιθεώρηση Εργασίας εξετάζει και ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας: ωράρια, ψηφιακή κάρτα, ατομικά μέσα προστασίας εργαζομένων, τα μέτρα δηλαδή ατομικής ασφάλειας. Παράλληλα ελέγχει τα βιβλία και τα μητρώα ασφαλείας σε σχέση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο ουσιαστικός έλεγχος των πιστοποιητικών αυτών».

Και πρόσθεσε: «Ποια είναι η αρμόδια αρχή για να διασταυρώσει την ορθότητα των εγγράφων; Όλα αυτά δηλαδή που οφείλει να δει ότι υπάρχουν απλά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας; Ποιος ελέγχει την ορθότητα των εγγράφων; Τη μελέτη πυροπροστασίας; Την μετέπειτα γνωστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων; Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας, εν προκειμένω της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Βέβαια όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε μια Περιφέρεια (Θεσσαλίας) που δεν ελέγχει πολιτικά, τόσο ο νόμος που ρύθμιζε τις αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ όσο και ο νόμος της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης εργασίας, ορίζει ότι η τελευταία «ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο», «προβαίνει σε μετρήσεις επιβλαβών φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας» και «προτείνει μέτρα για την πρόληψη» των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων (Ν. 4808/2021 και Ν. 3996/2011).

Επιθετικότητα

Την ίδια ώρα οι επίσημες τοποθετήσεις της κυβέρνησης ξεχειλίζουν επιθετικότητα απέναντι στην αντιπολίτευση και σε όλους όσους επιχειρούν να της ασκήσουν έλεγχο και γίνονται σε πρωτοφανές ύφος που φανερώνει την κυβερνητική δυσανεξία στην κριτική.

Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, λόγο για «κίνημα των τυμβωρύχων» και να εξαπολύει επιθέσεις προς πάσα κατεύθυνση, ακόμα και σε βάρος δημοσιογράφων, λέγοντας ότι «όσο κι αν αυτό δεν βολεύει το αφήγημα αυτών, οι οποίοι παραπλανούν την κοινή γνώμη, τις δήθεν σατιρικές, χυδαίες εκπομπές, διάφορους που παριστάνουν τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα» και συνεχίζοντας: «το να προσπαθούν κάποιοι, στο τραγικό άκουσμα της είδησης του θανάτου πέντε συμπολιτών μας, να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, για να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του. Χαρακτηρίζονται για αυτό και θα είμαστε εμείς εδώ για να τους αποκαλύπτουμε την ξεφτίλα τους».

Μεθοδολογία

Η κυβέρνηση επιμένει να επικαλείται μονότονα, ως προς το θέμα της μεθοδολογίας καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, τη σχετική ανακοίνωση της ίδιας της Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς την ίδια στιγμή να απαντά επί της ουσίας σε σοβαρές σχετικές ενστάσεις που τίθενται, όχι μόνο από την αντιπολίτευση ή οργανώσεις εργαζομένων με εξειδίκευση στο αντικείμενο (όπως η ΟΣΕΤΕΕ), αλλά και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ακόμα και από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (σε σχετικές εκθέσεις της για τη χώρα) και που θέτουν σε σοβαρή αμφισβήτηση τη θέση που εμφανίζεται να κατέχει η Ελλάδα στην σχετική κατάταξη μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ενστάσεις, που έχουν να κάνουν με παράγοντες όπως η πολλαπλότητα των διοικητικών καναλιών (Επιθεώρηση Εργασίας, ΕΦΚΑ, αστυνομικές αρχές) για τη δήλωση ενός εργατικού ατυχήματος στην Ελλάδα (κατά τρόπο ώστε π.χ. αν ένα ατύχημα δηλωθεί μόνο στον ΕΦΚΑ ή/και στην αστυνομία αλλά όχι στην Επιθεώρηση Εργασίας, να μην καταμετράται στις σχετικές στατιστικές), η ταυτόχρονη απουσία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος καταγραφής ή υποχρεωτικής αυτοματοποιημένης ενοποίησης των δεδομένων που αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας πληροφορίας, η υποδήλωση των ατυχημάτων ή ακόμα και το ίδιο το γεγονός ότι, για σημαντικούς κλάδους δραστηριότητας, με υψηλό, μάλιστα βαθμό επικινδυνότητας (όπως π.χ. για την εξορυκτική βιομηχανία, όπου αρμόδια είναι η Επιθεώρηση Μεταλλείων ή για τον ναυτικό ή τον αγροτικό κλάδο), η Επιθεώρηση Εργασίας δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα, τα εργατικά ατυχήματα δεν καταγράφονται από την ίδια και συνεπώς δεν καταμετρώνται στις σχετικές στατιστικές, με αποτέλεσμα τελικά να αποτυπώνεται μία ελλιπής εικόνα ως προς τον πραγματικό συνολικό αριθμό των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα. Την εικόνα, δηλαδή, που η κυβέρνηση επικαλείται για να παρουσιάσει ένα ακόμα success story…

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ελλιπέστατη στελέχωση» και μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας σε Ανεξάρτητη Αρχή, για τα αντεργατικά της νομοσχέδια που «πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης
«Τυχοδιωκτική προσέγγιση» 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης

«Σχεδόν 24 ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον ΥΠΕΞ, ο Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο Μαρινάκης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη
Μόνο στην Ελλάδα 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης - «Το είδαμε και αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
Η τελική βαθμολογία του Europa League
Europa League 30.01.26

Η τελική βαθμολογία του Europa League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν νίκησαν την τελευταία αγωνιστική της League Phase, ωστόσο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα πλέι-οφ του Europa League - Δείτε την τελική βαθμολογία.

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

