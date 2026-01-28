newspaper
Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 22:21

Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Spotlight

Η έρευνα της Πυροσβεστικής και της Εισαγγελίας Τρικάλων για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα συνεχίζεται, με τις Αρχές και το κλιμάκιο των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) να εστιάζουν στο υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το «κλειδί» του πολύνεκρου εργατικού ατυχήματος.

Από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται να προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

Αδήλωτος χώρος: Το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, εξετάζεται αν ήταν δηλωμένο στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, εμφανιζόταν ως «ανενεργό, μη δηλωθέν και με μικρή επισκεψιμότητα».

Έλλειψη μέτρων: Επειδή ο χώρος θεωρούνταν ανενεργός, δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου σε αυτό το επίπεδο. Η διοίκηση φέρεται να υποστήριζε ότι δεν υπήρχαν σωληνώσεις προπανίου στο συγκεκριμένο σημείο, άρα δεν υπήρχε κίνδυνος.

Τρύπιες σωληνώσεις: Η αυτοψία έδειξε ότι υπήρχαν σωλήνες προπανίου που περνούσαν κάτω από τη γη ή μέσα από το υπόγειο, οι οποίοι παρουσίασαν διάτρηση (ρωγμές).

Γράφημα αποτυπώνει με ακρίβεια το σημείο μηδέν της έκρηξης, τη φορά του ωστικού κύματος και τις ζημιές στη δομή του κτηρίου

Συσσώρευση αερίου: Το προπάνιο διέφευγε στο υπόγειο επί ημέρες. Οι αισθητήρες που ήταν τοποθετημένοι στο ισόγειο (εκεί που δούλευαν οι γυναίκες) δεν χτύπησαν ποτέ, καθώς το αέριο ήταν εγκλωβισμένο στο κάτω επίπεδο.

Η μυρωδιά: Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει οσμή γκαζιού τις τελευταίες 15 ημέρες, αλλά οι υπεύθυνοι τους καθησύχαζαν λέγοντας πως η μυρωδιά προερχόταν από γειτονικό υπόνομο ή βόθρο.

Η έκρηξη: Ένας σπινθήρας από τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του υπογείου πυροδότησε το συσσωρευμένο προπάνιο.

Κατάρρευση δαπέδου: Η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια που το πάτωμα του ισογείου υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι πέντε εργαζόμενες να πέσουν μέσα στο φλεγόμενο υπόγειο.

Ρεπορτάζ του MEGA:

Η έρευνα της Πυροσβεστικής και της Εισαγγελίας Τρικάλων συνεχίζεται, ενώ έχουν ήδη γίνει συλλήψεις (ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας, υπεύθυνος βάρδιας) για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις των μέτρων ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, η διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων), υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ενημέρωσε ότι τα αρμόδια κλιμάκια εντόπισαν «εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου».

Όπως τόνισε, «η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη».

Φωτογραφία από το εργοστάσιο της Βιολάντα μία ημέρα μετά από τη φονική έκρηξη

Αφού περιέγραψε τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και ανάσυρσης των σορών, αναφέρθηκε στις έρευνες και τις εκτεταμένες αυτοψίες που έγιναν στον χώρο, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις που ελήφθησαν.

«Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτηρίου της Βιολάντα, τροφοδοτώντας τους φούρνους», επισήμανε.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παρουσίασε, δε, το ακόλουθο τρισδιάστατο γράφημα από τις ανακριτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Το γράφημα αποτυπώνει με ακρίβεια το σημείο μηδέν της έκρηξης, τη φορά του ωστικού κύματος και τις ζημιές στη δομή του κτηρίου της Βιολάντα.

