Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Νέα στοιχεία που σοκάρουν βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο και όχι στιγμιαίας αστοχίας. «Το υγραέριο, βαρύτερο του αέρα, συγκεντρώθηκε στον υπόγειο χώρο της εγκατάστασης ή και κάτωθεν αυτού. Ένας απλός σπινθήρας από οποιαδήποτε πηγή μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη και την εκτόνωση, με καταστροφικά αποτελέσματα», τονίζει.

Τα ευρήματα της Πυροσβεστικής επιβεβαιώνουν αυτήν την εκτίμηση. Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με χρήση αζώτου και εκσκαφές έως 60 εκατοστά βάθος, εντόπισαν ρήγμα στις υπόγειες σωληνώσεις που συνέδεαν τις δεξαμενές προπανίου με το εργοστάσιο. Το προπάνιο διέρρευσε για πολλούς μήνες στο έδαφος, συσσωρεύτηκε και μετακινήθηκε μέσω του υπεδάφους περίπου 25 μέτρα, μέχρι να εγκλωβιστεί στον υπόγειο χώρο.

<br />

Στη συνέχεια, η δημιουργία σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προκάλεσε την ανάφλεξη της συσσωρευμένης ποσότητας προπανίου, με ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Μετά την έκρηξη, εντοπίστηκε πάγος στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, ένδειξη πρόσφατης έντονης εκτόνωσης.

Ο πραγματογνώμονας υπογραμμίζει ότι η Υπουργική Απόφαση Δ3/1993 ορίζει ρητά ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς αυτού του είδους των αερίων πρέπει να κατασκευάζονται από ενδεδειγμένα υλικά, να προστατεύονται από φθορά και διάβρωση, να στηρίζονται σωστά ώστε να παρέχουν ευκαμψία σε περίπτωση καθίζησης ή μετατόπισης των δεξαμενών, και να συντηρούνται και ελέγχονται τακτικά. Το ίδιο ισχύει για όλο τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα της εγκατάστασης.

Οι καταγγελίες για μυρωδιά

Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, ενοχλητική οσμή προπανίου είχε παρατηρηθεί τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στις τουαλέτες και τα σιφόνια, ένδειξη που θα έπρεπε να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη. «Τέτοιου τύπου διαπιστώσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται επιπόλαια», επισημαίνει ο κ. Λιότσιος.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σύλληψη τριών ατόμων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, εμπρησμό και πρόκληση έκρηξης, ενώ η διερεύνηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται για τον πλήρη προσδιορισμό των αιτίων και των ευθυνών.

Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Σύμφωνα με τη δικαστική ρεπόρτερ Ιωάννα Μάνδρου, «ο νόμος άλλαξε το 2024, μετά από πολλά, πολύνεκρα εργατικά ατυχήματα. Τι αντιμετωπίζουν τώρα αυτοί οι τρεις άνθρωποι, αν αποδειχθεί ότι το πόρισμα της Πυροσβεστικής, που παρακολουθήσαμε όλοι είναι καταπέλτης, ότι είχαν ευθύνη για το τραγικό αυτό γεγονός;

Οι ποινές, που παλιότερα κυμαίνονταν από 3 μήνες μέχρι 5 χρόνια, πλέον για αυτές τις περιπτώσεις –πολλές ανθρωποκτονίες, σοβαρές σωματικές βλάβες, εκρήξεις και εμπρησμό– ξεκινούν από υψηλά επίπεδα και μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 χρόνια για βαριές αμέλειες. Αυτό ισχύει ακόμα κι αν αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ενδεχόμενο δόλο, αλλά απλώς αμέλησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής, που πληροφορούμαστε ότι έχει ήδη διαβιβαστεί στις ανακριτικές αρχές κατά τη διάρκεια της απολογίας των εμπλεκομένων, είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς περιλαμβάνει παραδοχή πολύ βαριάς ευθύνης».