Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Μετά από τέσσερις ώρες παρουσίας στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις και αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα το βράδυ ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Νωρίτερα σήμερα, η διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων), υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ενημέρωσε ότι τα αρμόδια κλιμάκια εντόπισαν «εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου». Όπως τόνισε, «η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη».

Αφού περιέγραψε τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και ανάσυρσης των σορών, αναφέρθηκε στις έρευνες και τις εκτεταμένες αυτοψίες που έγιναν στον χώρο, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις που ελήφθησαν.

«Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτηρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους», επισήμανε.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παρουσίασε, δε, το ακόλουθο τρισδιάστατο γραφήματος από τις ανακριτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Το γράφημα αυτό αποτυπώνει με ακρίβεια, το σημείο μηδέν της έκρηξης, τη φορά του ωστικού κύματος και τις ζημιές στη δομή του κτηρίου.