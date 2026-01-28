newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Πώς έγινε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Το 3D γράφημα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 17:00

Πώς έγινε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Το 3D γράφημα της Πυροσβεστικής

Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύνταξη
Νέα στοιχεία που προκαλούν σοκ έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.

Τα ευρήματα της Πυροσβεστικής αποκαλύπτουν ότι το δυστύχημα δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αστοχίας, αλλά το τελικό στάδιο μιας μακράς και  διαδικασίας που είχε μετατρέψει τον χώρο σε παγίδα θανάτου: μια πολύμηνη υπόγεια διαρροή προπανίου που συσσωρευόταν αθόρυβα κάτω από το εργοστάσιο.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, εμπρησμό και πρόκληση έκρηξης.

Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος  και εκσκαφές σε βάθος έως 60 εκατοστά, εντόπισαν ρήγμα στις υπόγειες σωληνώσεις που συνέδεαν τις δεξαμενές προπανίου με το κτίριο.

– Ρήγμα στις υπόγειες σωληνώσεις προπανίου που συνέδεαν τις δεξαμενές με το εργοστάσιο.
– Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο έδαφος, με υψηλές συγκεντρώσεις αερίου στο χώμα.
– Μετακίνηση του προπανίου μέσω του υπεδάφους για περίπου 25 μέτρα.
– Συσσώρευση του αερίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.
– Δημιουργία σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
– Ανάφλεξη της συσσωρευμένης ποσότητας προπανίου και ισχυρή έκρηξη.

Χρονοδιάγραμμα της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα»:

– Μήνες πριν την έκρηξη: Ρήγμα στις υπόγειες σωληνώσεις προπανίου. Ξεκινά εκτεταμένη διαρροή στο έδαφος.
– Επόμενο διάστημα: Το προπάνιο συσσωρεύεται στο υπέδαφος, με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στο χώμα.
– Σταδιακά: Το αέριο μετακινείται μέσω του εδάφους για περίπου 25 μέτρα.
– Λίγο πριν την έκρηξη: Το προπάνιο εγκλωβίζεται σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.
– Στιγμή της έκρηξης: Σπινθήρας από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προκαλεί ανάφλεξη.
– Μετά την έκρηξη: Εντοπίζεται πάγος στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, ένδειξη πρόσφατης έντονης εκτόνωσης.
– Τεχνική διερεύνηση: Έλεγχοι της ΔΑΕΕ με χρήση αζώτου και εκσκαφές εντοπίζουν το ρήγμα.
– Δικαστική εξέλιξη: Σύλληψη τριών ατόμων και άσκηση κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, εμπρησμό και πρόκληση έκρηξης.

Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Βιολάντα: Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας για την πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς
Έκρηξη στο Βιολάντα 28.01.26

«Μόλις 4 επιθεωρητές σε Τρίκαλα και Καρδίτσα» - Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας

«Η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς δεν μετριέται με επικοινωνιακές δηλώσεις», αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας μετά το εργατικό δυστύχημα στο Βιολάντα

Σύνταξη
Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης
Ελλάδα 28.01.26

Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης

Η απόφαση ελήφθη μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας - 34 είναι κρατούμενοι, κυρίως ανήλικοι, και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση Mantoux

Σύνταξη
Λάρισα: «500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» – Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή
Στη Λάρισα 28.01.26

«500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» - Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή

Ο ανήλικος από τη Λάρισα δέχτηκε ένα σοκαριστικό τηλεφώνημα, όπου άγνωστοι τον απειλούσαν ότι θα στείλουν άτομα να του κάνουν κακό - Αποφάσισε να μην ενδώσει και τότε του επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τον

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 28.01.26

Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας προκειμένου να διατεθεί για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ όταν και εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές

Σύνταξη
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία
Δείτε χάρτες 28.01.26

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη - Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Αεροχείμαρρος με δυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη Μεσόγειο, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς - Για διαδοχικές κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την τόσο για εργασιακά ανασφάλεια, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όσο και για υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Σύνταξη
CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Βόλεϊ 28.01.26

CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 19:30) την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία για τη φάση των «16» του CEV Cup και για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και έπειτα να πάρει και το «χρυσό» σετ.

Σύνταξη
Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Champions League 28.01.26

Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».

Σύνταξη
Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
Σκοτάδι 28.01.26

Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο