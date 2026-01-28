Πώς έγινε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Το 3D γράφημα της Πυροσβεστικής

Νέα στοιχεία που προκαλούν σοκ έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.

Τα ευρήματα της Πυροσβεστικής αποκαλύπτουν ότι το δυστύχημα δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αστοχίας, αλλά το τελικό στάδιο μιας μακράς και διαδικασίας που είχε μετατρέψει τον χώρο σε παγίδα θανάτου: μια πολύμηνη υπόγεια διαρροή προπανίου που συσσωρευόταν αθόρυβα κάτω από το εργοστάσιο.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, εμπρησμό και πρόκληση έκρηξης.

Πώς έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος και εκσκαφές σε βάθος έως 60 εκατοστά, εντόπισαν ρήγμα στις υπόγειες σωληνώσεις που συνέδεαν τις δεξαμενές προπανίου με το κτίριο.

– Ρήγμα στις υπόγειες σωληνώσεις προπανίου που συνέδεαν τις δεξαμενές με το εργοστάσιο.

– Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο έδαφος, με υψηλές συγκεντρώσεις αερίου στο χώμα.

– Μετακίνηση του προπανίου μέσω του υπεδάφους για περίπου 25 μέτρα.

– Συσσώρευση του αερίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

– Δημιουργία σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

– Ανάφλεξη της συσσωρευμένης ποσότητας προπανίου και ισχυρή έκρηξη.

Χρονοδιάγραμμα της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα»:

– Μήνες πριν την έκρηξη: Ρήγμα στις υπόγειες σωληνώσεις προπανίου. Ξεκινά εκτεταμένη διαρροή στο έδαφος.

– Επόμενο διάστημα: Το προπάνιο συσσωρεύεται στο υπέδαφος, με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στο χώμα.

– Σταδιακά: Το αέριο μετακινείται μέσω του εδάφους για περίπου 25 μέτρα.

– Λίγο πριν την έκρηξη: Το προπάνιο εγκλωβίζεται σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

– Στιγμή της έκρηξης: Σπινθήρας από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προκαλεί ανάφλεξη.

– Μετά την έκρηξη: Εντοπίζεται πάγος στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, ένδειξη πρόσφατης έντονης εκτόνωσης.

– Τεχνική διερεύνηση: Έλεγχοι της ΔΑΕΕ με χρήση αζώτου και εκσκαφές εντοπίζουν το ρήγμα.

– Δικαστική εξέλιξη: Σύλληψη τριών ατόμων και άσκηση κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, εμπρησμό και πρόκληση έκρηξης.