Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 11:59

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Κάθε νέα μαρτυρία, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Spotlight

Μουδιασμένη παραμένει η κοινή γνώμη μετά το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, με την έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα, από την οποία έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πυροσβεστικής, οι ισχυρές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Το αέριο φέρεται να διέρρεε από σωληνώσεις που βρίσκονταν κάτω από τη γη και κατέληγαν στο υπόγειο του κτηρίου, όπου και συσσωρεύτηκε. Μία σπίθα ή άλλο ερέθισμα φαίνεται πως προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη.

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα – Σοκαριστικές μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, κάθε νέα μαρτυρία που προστίθεται, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στο εργοστάσιο, τις παραλείψεις, την απουσία συντήρησης  στο σύστημα προπανίου.

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού μίας από τις 5 εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους, εργάζεται και η ίδια στο εργοστάσιο της Βιολάντα για 28 χρόνια. Κατήγγειλε πως «δεν γινόταν συντήρηση στα μηχανήματα και τόσο καιρό τώρα μύριζε υγραέριο και τους λέγαμε και δεν έκαναν τίποτα. Τίποτα. Ανατινάχτηκε το παιδί μου» για να προσθέσει πως «το κτίριο δεν το συντήρησαν ποτέ εδώ και 20 χρόνια. Τίποτα…».

«Μπορούν να μου φέρουν το παιδί μου πίσω; Το παιδί μου θέλω, τίποτα άλλο. Το παιδί μου θέλω μόνο. Το παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο», λέει.

Η αδελφή της Έλενας, μιλώντας στο Mega,ανέφερε επίσης πως κι άλλοι εργαζόμενοι είπαν πως υπήρχε έντονη μυρωδιά πολύ καιρό πριν την έκρηξη.

Τρύπιες σωληνώσεις

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο  έλεγχος της Πυροσβεστικής διαπίστωσε ότι σωλήνες προπανίου είχαν υποστεί διάτρηση. Οι σωληνώσεις αυτές μετέφεραν το αέριο από τις δεξαμενές του εργοστασίου στην μονάδα παραγωγής.

Φωτογραφία από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Παράλληλα φαίνεται πως υπήρχε πρόβλημα και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής.

«Συγκλίνουμε στο συμπέρασμα, με ενδείξεις αυτή τη στιγμή, ότι ενδεχομένως εκρηκτικό μείγμα θα υπήρχε στην ατμόσφαιρα και με κάποια, κάποιον σπινθηρισμό ή κάποια άλλη θερμαντική διαδικασία ενδεχομένως να έγινε αυτή η έκρηξη», είπε στο MEGA, o Kώστας Τσίγκας Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Ερωτηθείς σχετικά με τις διάτρητες σωληνώσεις ανέφερε: «Όλα αυτά τα υλικά με το πέρασμα του χρόνου διαβάλλονται, οι πιέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους είναι τεράστιες, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό ενδεχομένως με την υγρασία γιατί, απ’ ό,τι ακούγεται και απ’ ό,τι φαίνεται, αυτές οι σωληνώσεις περνούσαν μες στο εργοστάσιο, είτε από το υπέδαφος, είτε μέσα από τσιμέντο και οπλισμένο σκυρόδεμα. Ενδεχομένως από την υγρασία του σκυροδέματος όλες αυτές οι σωληνώσεις να είχαν διαβρωθεί, να είχαν κάποια, κάποια τρυπήματα…».

Έλλειψη συντήρησης

Πρέπει να σταθούμε στην ουσία, δηλαδή στην έλλειψη συντήρησης ανέφερε ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής Υγιεινής. «Δεν δικαιολογείται να μη λειτουργεί ο ανιχνευτής αερίων, ο οποίος εννοείται ότι θα έπρεπε να υπάρχει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση την εξής: Να συμπληρώνουν κάθε μήνα αυτό το οποίο λέμε το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας και κάθε χρόνο να γίνεται αναθεώρηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, το οποίο λαμβάνει τα νέα μέτρα υπόψη του και λαμβάνει και το πώς θα προστατευτεί. Ενημερώνει αντίστοιχα τον εργοδότη και λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα. Γίνανε; Το γεγονός ότι έχουμε ατύχημα πάει να πει ότι μάλλον δεν γίνεται».

Ο ίδιος έθεσε και το θέμα των διεξόδων διαφυγής και των ελλείψεων στην Επιθεώρηση Εργασίας. «233 επιθεωρητές έχουν μείνει σε όλη την Ελλάδα και από ό,τι διάβασα στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν τέσσερα άτομα».

Καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Ο πρόεδρος του ΕΚ Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, μιλώντας στην ΕΡΤ υπενθύμισε πως το καλοκαίρι το Εργατικό Κέντρο, μαζί με την Επιθεώρηση Εργασίας είχαν πάει στο εργοστάσιο και είχαν εντοπίσει συγκεκριμένα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την θερμική καταπόνηση, τις διεξόδους διαφυγής και την λειτουργία συστήματος ανίχνευσης διαρροής αερίου. «Πήγαμε πέρυσι το καλοκαίρι σε αυτόν τον χώρο, όπως και σε άλλους χώρους, με αφορμή τότε τον καύσωνα, και επειδή πρόκειται για λειτουργία επιχείρησης που λειτουργεί φούρνους, έφτιαχνε μπισκότα, ήταν αφόρητες οι συνθήκες μέσα», είπε. Επανέλαβε πως το Εργατικό Κέντρο τις τελευταίες ημέρες έχει ζητήσει επανειλημμένως το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας για να διαπιστώσει τι παρατηρήσεις έγιναν και εάν ακολούθησε νέος έλεγχος.

Στο μεταξύ οι τρεις συλληφθέντες: ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οδηγούνται στον εισαγγελέα. Κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Γολγοθάς για τις οικογένειες των θυμάτων

Ο ξάδελφος ενός εκ των πέντε θυμάτων, της Βούλας Μπουκουβάλα, ανέφερε στο MEGA πως η οικογένεια βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Για τα παιδιά πιο πολύ, για την οικογένεια είναι δύσκολα, είναι ένας Γολγοθάς. Τα παιδιά είναι αμίλητα, δεν μιλάνε. Είναι σε μία χάλια κατάσταση. Με ηρεμιστικά είναι τα παιδιά», είπε.

Η θεία της Βάσως Σκαμπαρδώνη ανέφερε πως η άτυχη γυναίκα δεν είχε ποτέ παραπονεθεί για την εργασία της στο εργοστάσιο, όπου εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες, και φαινόταν ικανοποιημένη.

«Η Βάσω το 2020 είχε κλείσει το κομμωτήριο, είχε δυο παιδάκια μικρά, που δούλευε μεροκάματο και έψαχνε κάτι σταθερό για να μεγαλώσει τα παιδιά της». Πρόσθεσε πως η γυναίκα αναγκάστηκε να πάει στη Βιολάντα για βραδινή βάρδια και συμπλήρωσε. «Τα παιδιά είναι το θέμα τώρα. Θα μεγαλώσουν χωρίς μάνα. Είναι 6.5 και 4,5. Τώρα ζητάνε τη μαμά τους»

