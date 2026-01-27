Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σοβαρές παραλείψεις, αστοχίες και πλημμελή συντήρηση στο σύστημα προπανίου που είχε εγκατασταθεί στο εργοστάσιο Βιολάντα εντόπισαν οι έμπειροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής που ερευνούν τα αίτια της φονικής έκρηξης.

Όλα αυτά φαίνεται να οδήγησαν στη διαρροή του επικίνδυνου αερίου χωρίς να γίνει καμία ενέργεια αντιμετώπισής της με τραγική συνέπεια την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Μάλιστα σοκάρει η πληροφορία ότι από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση από την κακή συντήρηση, ήταν δηλαδή τρύπιοι.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ERTNews η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Στο υπέδαφος η διαρροή

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Όπως μετέδωσε και το ERTNews κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Δεν λειτούργησε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής

Παράλληλα σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στο σύστημα σωληνώσεων προπανίου του εργοστασίου.

Επίσης όπως είπε φαίνεται να υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι τον Σεπτέμβριο η εταιρεία είχε υποβάλλει ένα σχέδιο πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας, ωστόσο αυτό είναι «κατ’ δήλωση».

Όπως εξήγησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχει αυτό που λέγεται «έγγραφο προστασίας έναντι εκρήξεων», το οποίο όμως δεν το ελέγχει κανείς και πρέπει κάποια στιγμή, με βάση τη σχετική νομοθεσία, να υπάρξει ένας έλεγχος μέσα σε ένα βάθος χρονικού διαστήματος δύο-τριών ετών, όχι από την Πυροσβεστική αλλά από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.

Ωστόσο, αυτό δεν είχε γίνει. Όπως συμπεραίνεται, οι ειδικοί ανιχνευτές εκρηκτικού αερίου φαίνεται ότι υπήρξαν αλλά δεν λειτουργούσαν σωστά.