Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις

Στο τελικό συμπέρασμα ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» οφείλεται σε διαρροή προπανίου φαίνεται να καταλήγει η έρευνα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου.

Οι ειδικοί πραγματογνώμονες

Παράλληλα ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Παράλληλα σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στο σύστημα σωληνώσεων προπανίου του εργοστασίου.

Επίσης όπως είπε φαίνεται να υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής.

Πρόβλημα στις σωληνώσεις και στο σύστημα ανίχνευσης

Μάλιστα αποκάλυψε ότι τον Σεπτέμβριο η εταιρεία είχε υποβάλλει ένα σχέδιο πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας, ωστόσο αυτό είναι «κατ’ δήλωση».

Όπως εξήγησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχει αυτό που λέγεται «έγγραφο προστασίας έναντι εκρήξεων», το οποίο όμως δεν το ελέγχει κανείς και πρέπει κάποια στιγμή, με βάση τη σχετική νομοθεσία, να υπάρξει ένας έλεγχος μέσα σε ένα βάθος χρονικού διαστήματος δύο-τριών ετών, όχι από την Πυροσβεστική αλλά από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.

Ωστόσο, αυτό δεν είχε γίνει. Όπως συμπεραίνεται, οι ειδικοί ανιχνευτές εκρηκτικού αερίου φαίνεται ότι υπήρξαν αλλά δεν λειτουργούσαν σωστά.