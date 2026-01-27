Συντρίμμια παντού και ανείπωτη θλίψη για τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα και τόσο βίαια, συνθέτουν την επόμενη ημέρα της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Οι αρχές που ανέλαβαν τις έρευνες της τραγωδίας, βρήκαν σήμερα το πρωί την σορό και της 5ης αγνοούμενης γυναίκας η οποία εργάζονταν στη βιομηχανία, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη, ήταν οι 5 εργαζόμενες γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι που άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη.

Η επόμενη ημέρα στο εργοστάσιο Βιολάντα μέσα από εικόνες

Οι φωτογραφίες που έρχονται από το σημείο σοκάρουν σε ότι αφορά την ένταση της έκρηξης.

Καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τη στέγη του εργοστασίου η οποία κατέρρευσε λες και ήταν χάρτινη. Το ωστικό κύμα που προκάλεσε η έκρηξη κατάφερε να ισοπεδώσει τα πάντα, πριν η φωτιά καταστρέψει ό,τι είχε αφήσει.

Από νωρίς το πρωί σήμερα Τρίτη μηχανήματα επιχειρούν να καθαρίσουν το χώρο.

Συγγενείς των εργαζομένων που χάθηκαν επισκέφθηκαν το εργοστάσιο και δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που αντίκριζαν.

Στο κομμάτι της έρευνας, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται τέσσερα σενάρια για το πώς προκλήθηκε η έκρηξη.

Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή προπανίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους.

Στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης, εκτός από τις 5 εργαζόμενες που βρέθηκαν απανθρακωμένες, υπήρχαν ακόμη οκτώ άνθρωποι.

Οι πέντε από αυτούς έκαναν διάλειμμα και βρισκόντουσαν έξω από το εργοστάσιο ενώ οι υπόλοιποι τρεις εγκλωβίστηκαν αλλά κατάφεραν ο ένας με την βοήθεια του άλλου να βγουν από το κτίριο.

Μία ημέρα νωρίτερα, διοίκηση και εργαζόμενοι διασκέδαζαν και γιόρταζαν στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας.

Αυτό το γεγονός έσωσε και πολλούς εργαζομένους καθώς αν το δυστύχημα γινόταν άλλη ημέρα, τότε στη μοιραία νυχτερινή βάρδια θα δούλευαν σχεδόν 30 εργαζόμενοι και όχι 12.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, και ο ήχος της έφτασε μέχρι την πόλη των Τρικάλων.

Ο πυροτεχνουργός και ειδικός εκρηκτικών, Γιώργος Τσαπάρας, κλήθηκε από το Mega να εξηγήσει τι θα μπορούσε να προκαλέσει την έκρηξη.

«Όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία, έτσι όπως έχω διαβάσει και από την επικαιρότητα, το πιο πιθανό είναι αυτό, η έκρηξη από διαρροή προπανίου» είπε.

Ο Μιχάλης Χάλαρης, καθηγητής Ανάλυσης & Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και αντιστράτηγος ε.α. Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας στο Live News είπε πως για να προκληθεί τέτοια τεράστια ζημιά, αυτό συνεπάγεται πως υπήρχε μεγάλη ένταση ωστικού κύματος.

