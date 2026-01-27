Μουδιασμένη παραμένει η κοινή γνώμη μετά τη νέα τραγωδία στα Τρίκαλα με την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, από την οποία έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Σήμερα το πρωί, εντοπίστηκε η σορός της πέμπτης γυναίκας, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις από τις άλλες τέσσερις συναδέλφισσές της.

Όλες μητέρες, πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ.

Στο κομμάτι της έρευνας, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται τέσσερα σενάρια για το πώς προκλήθηκε η έκρηξη.

Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή προπανίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους.

Να σημειωθεί ότι στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης, εκτός από τις 5 εργαζόμενες που βρέθηκαν απανθρακωμένες, υπήρχαν ακόμη οκτώ άνθρωποι. Οι πέντε από αυτούς έκαναν διάλειμμα και βρισκόντουσαν έξω από το εργοστάσιο ενώ οι υπόλοιποι τρεις εγκλωβίστηκαν αλλά κατάφεραν ο ένας με την βοήθεια του άλλου να βγουν από το κτίριο.

Τα 4 σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς. Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι των ερευνών σχετικά με τα αίτια της έκρηξης είναι τέσσερα:

Η διαρροή προπανίου, το οποίο -σύμφωνα με τους πυροτεχνουργούς- είναι το επικρατέστερο.

Το σενάριο με τα άλευρα

Αστοχία υλικού και

Το ανθρώπινο λάθος.

Για τα σενάρια που εξετάζονται από την Πυροσβεστική μίλησε το πρωί στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η διαρροή προπανίου

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η Πυροσβεστική αρχικά έχει τον κύριο λόγο στην ανάκριση και έπεται η αστυνομία.

«Υπάρχει έλεγχος από πυροτεχνουργούς για να βρουν τα αίτια της έκρηξης. Η Πυροσβεστική στέκεται ιδιαίτερα στο θέμα της παροχέτευσης προπανίου στους φούρνους της εγκατάστασης».

Όπως εξήγησε: «Είναι οι δεξαμενές με 36 κυβικά συνολικά προπανίου, αυτές δεν έχουν εκραγεί, είναι στον εξωτερικό χώρο, αλλά διοχετεύουν προπάνιο, το οποίο είναι ένα ενεργειακά χρήσιμο αλλά πολύ επικίνδυνο εκρηκτικό αέριο στους φούρνους του εργοστασίου» είπε συμπληρώνοντας ότι αυτό ακριβώς φοβούνται οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής.«Ότι υπήρξε μία διαρροή του η οποία δεν ανιχνεύθηκε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις προπανίου ή τέτοιου είδους αερίων, υγραερίων, υπάρχουν και ανιχνευτές, αισθητήρες διαρροής, οι οποίοι είναι, είτε με υπέρυθρη μορφή, είτε με υπερηχητική, που ακούν ακόμη και την μικρή διαρροή.

»Επιπλέον βάζουν και μία θειούχα ένωση, έτσι ώστε το θείο που έχει μια ειδική οσμή -γιατί το προπάνιο είναι άχρωμο άοσμο και άγευστο- να το αντιληφθούν οι εργαζόμενοι και να προσδιορίσουν ότι υπάρχει μία διαρροή. Όλα αυτά δεν φαίνεται να λειτούργησαν» είπε ο Λαμπρόπουλος.

Η περίεργη μυρωδιά..

Σε αυτό το σημείο, ο αστυνομικός συντάκτης αποκάλυψε ότι «κάποιοι εργαζόμενοι είπαν ότι και εκείνη την ημέρα ή τις προηγούμενες μέρες εντόπισαν μια περίεργη μυρωδιά, το οποίο βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί».

Η έρευνα σύμφωνα πάντα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, θα δείξει γιατί, στην περίπτωση που όντως η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή προπανίου, γιατί δεν λειτούργησαν οι ανιχνευτές, αν λειτούργησαν, αν έδειξαν ή αν δεν έδειξαν κάτι.

«Πάντως αξιωματικοί της Πυροσβεστικής λένε ότι υπάρχουν προβλήματα με τα συστήματα αυτά της ανίχνευσης γιατί δεν συντηρούνται καλώς, τοποθετούνται μεν, μπορεί να μην ελέγχονται από την Πυροσβεστική γιατί είναι κατά δήλωση των μηχανικών των εργοστασίων».

Το σενάριο με τα άλευρα

Για το σενάριο με τα άλευρα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος επεσήμανε ότι σε κάποιους μπορεί να φανεί αστείο.

Ωστόσο, όπως είπε, έχει συμβεί στο παρελθόν.

Σε αλευρόμυλους ή σε εργοστάσια παρασκευής που χρησιμοποιούν ζάχαρη, έχουν σημειωθεί φονικές εκρήξεις, όπως αυτή στο Σικάγο το 2008 με 15 νεκρούς».

Όπως εξήγησε «δημιουργείται νέφος αλεύρου ή ζάχαρης και αυτά τα νέφη αν πυροδοτηθούν από κάποιο σπινθήρα σημειώνεται μεγάλη έκρηξη»

«Αν ανατρέξει κάποιος στο τι συνέβη στο Σικάγο το 2008, θα δει ένα κατεστραμμένο εργοστάσιο κατ’ αντιστοιχία αυτού που βλέπουμε τώρα. Δεν λέω ότι είναι αυτός ο λόγος, μπορεί να είναι και ένα δεύτερο, τρίτο σενάριο, αλλά εξετάζεται σαν σενάριο και αυτό, το εξετάζουν πολύ σοβαρά οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής βέβαια πέρα από το προφανές που υπάρχει με το προπάνιο».

Τι λένε πυροτεχνουργοί

Ο πυροτεχνουργός και ειδικός εκρηκτικών, Γιώργος Τσαπάρας, κλήθηκε από το Mega να εξηγήσει τι θα μπορούσε να προκαλέσει την έκρηξη.

«Όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία, έτσι όπως έχω διαβάσει και από την επικαιρότητα, το πιο πιθανό είναι αυτό, η έκρηξη από διαρροή προπανίου» είπε.

«Χωρίς να είμαι βέβαια στο σημείο, χωρίς να έχω κάνει αυτοψία, από τα έως τώρα στοιχεία. Από τη νομοθεσία οι μονάδες συσκευασίας, δεξαμενές και τα λοιπά, πρέπει να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο και όχι σε εσωτερικό κλειστό χώρο εντός των κτιριακών υποδομών. Μέσω σωληνώσεων μεταφέρεται το υγρό καύσιμο εντός του χώρου που θα γίνει η καύση. Η διαρροή συμβαίνει μεταξύ των σωληνώσεων, δηλαδή μέσω του σημείου που γίνεται η μεταφορά, από κάποιο σημείο που μπορεί να υπάρχει διαρροή εκεί ή ακόμη και μέσα στους φούρνους», υπογράμμισε.

Για τα συστήματα ανίχνευσης

Και συνέχισε, μιλώντας για τα σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης: «Καταρχάς οι ανιχνευτές είναι ηλεκτρονικά συστήματα και μπορεί να κάποια στιγμή να αστοχήσουν ή να πάθουν κάποια βλάβη. Υπάρχει μια ιδιομορφία με το υγραέριο και το προπάνιο ότι, όταν από υγρό γίνεται αέριο, λόγω του ότι είναι βαρύτερο από τον αέρα, καθιζάνει, πηγαίνει προς το έδαφος» ανέφερε αρχικά.

«Τώρα αν οι ανιχνευτές είναι στο πάνω μέρος του κτιρίου ή σε μέρη που δεν υπάρχει διαρροή μπορεί να μην ανιχνεύεται. Ακόμη και αν υπάρχει κάποιος ανιχνευτής στο ισόγειο, εκεί δηλαδή που θα καθιζάνει, μπορεί αυτό να πάει να κάτσει σε μέρος που είναι κενό. Εκεί αρχίζει να συσσωρεύεται και αν δεν γίνει αντιληπτό», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας είπε ότι: «Προστίθεται μία ουσία, μερκαπτάνη λέγεται, που έχει χαρακτηριστική οσμή σαν κλούβιο αυγό. Ήταν εργοστάσιο μεγάλο, τη συγκεκριμένη ώρα από ό,τι ακούγεται ήταν λίγα τα άτομα και μπορεί να μην ήταν στο σημείο που γινόταν η διαρροή. Τα εργοστάσια συνήθως έχουν διάφορα υποτμήματα που μπορεί να μην έχει πάει κάποιος τεχνικός ή να μην έχει δώσει βάση».