# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 27 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Spotlight

«Μέχρι τη σημερινή τραγωδία, είχαμε αναδείξει πολλές φορές το θέμα της μη τήρησης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια της περιοχής μας. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν μας αφήνουν ποτέ να περνάμε την πύλη των εργασιακών χώρων», επισημαίνει μιλώντας στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, στον απόηχο της τραγωδίας που συγκλονίζει όχι μόνο την τοπική κοινωνία των Τρικάλων αλλά όλη την Ελλάδα.

Καθώς οι ώρες περνούν, τα ερωτήματα για το δυστύχημα μετά από μια έκρηξη που προκάλεσε ωστικό κύμα το οποίο ταξίδεψε τουλάχιστον 15 χιλόμετρα και οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών, αυξάνονται.

Τα στοιχεία που παραχώρησε στο in o Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, μέλος ΔΣ της ΓΣΕΕ και πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» αποτυπώνουν το γενικευμένο πρόβλημα που επικρατεί στον νομό, με τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα να πολλαπλασιάζονται κάθε χρόνο.

Σημειώνεται πως στην περιοχή που βρίσκεται το εν λόγω εργοστάσιο (ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα) λειτουργούν σύμφωνα με τον κ. Αρμάγο περίπου 10 με 15 εργοστάσια σε καθένα από τα οποία απασχολούνται τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι. «Υπάρχουν και μικρότερες βιοτεχνίες που απασχολούν 30 με 40 εργαζόμενους» συμπληρώνει ο κ. Αρμάγος.

Κλειστές οι πύλες των εργοστασίων για το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων – Απροθυμία για έλεγχο

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων τονίζει πως οι επισκέψεις εκπροσώπων του κέντρου συναντούν διαρκώς εμπόδια από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

«Δεν μας επιτρέπεται η είσοδος στα εργοστάσια, ούτε καν η ενημέρωση στους συναδέλφους εργαζόμενους. Επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες με πιο βασική πως ο χώρος είναι ιδιωτικός» σχολιάζει ο κ. Αρμάγος.

Όπως προσθέτει: «Ενδεικτικό του κλίματος σιωπής που επικρατεί είναι πως τον περασμένο Νοέμβριο στις εκλογές του συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, δεν μας επετράπη να εισέλθουμε για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας. Κάλεσαν μάλιστα την αστυνομία για να αποτρέψουν την είσοδο μας».

Σύμφωνα με τον κ. Αρμάγο, το εργοστάσιο όπου σημειώθηκε τα ξημερώματα το δυστύχημα: «μας έβαζε διαρκώς προσχώματα. Ούτε στην πύλη δεν μπορούν να σταθούν τα μέλη του Εργατικού Κέντρου. Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο είναι ένα εργοστάσιο με καλπάζουσα ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια».

Σύμφωνα με τον κ. Αρμάγο, μετά από πολλές πιέσεις του Εργατικού Κάντρου Τρικάλων, το περασμένο καλοκαίρι, στο τέλος Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εν λόγω εργοστάσιο. «Εκπρόσωπος μας έδωσε το παρών σε μικτό κλιμάκιο μαζί με εργαζόμενους από την Επιθεώρηση Εργασίας και πιο συγκεκριμένα το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας του νομού Τρικάλων».

»Έγιναν κάποιες παρατηρήσεις από εμάς για ζητήματα ασφάλειας όπως οι οδεύσεις διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους. Γνωρίζουμε πως έγιναν παρατηρήσεις και από την επιθεώρηση αλλά δεν ξέρουμε το περιεχόμενο τους. Εχουμε ζητήσει να μας κοινοποιηθεί η έκθεση».

Η «μαύρη λίστα» της Θεσσαλίας

Η βάση δεδομένων του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» για τα εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία δείχνει μια ανησυχητική εικόνα:

2020: 154 εργατικά ατυχήματα, 4 θανατηφόρα

2021: 182 εργατικά ατυχήματα, 0 θανατηφόρα

2022: 221 εργατικά ατυχήματα, 5 θανατηφόρα

2023 (προσωρινά): 276 εργατικά ατυχήματα, 8 θανατηφόρα

Μόνο το 2024, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αναφέρει 172 εργατικά ατυχήματα στα Τρίκαλα.

Το 2022, εργαζόμενος 48 ετών σε γαλακτοβιομηχανία των Τρικάλων, έχασε τη ζωή του αφού πρώτα είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2024, εργαζόμενη έχασε το χέρι της (ακρωτηριάστηκε) εν ώρα εργασίας.

Τον Μάρτιο του 2025, 43χρονος εργαζόμενος σε γνωστή τοπική βιοτεχνία τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Kρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο ακρωτηριασμός τεσσάρων δαχτύλων από το αριστερό χέρι.

Τον ίδιο μήνα, άλλος εργαζόμενος σε πτηνοτροφική μονάδα στα Μεγάλα Καλύβια, κατά την διαδικασία της εκφόρτωσης ήρθε σε επαφή με καλώδια ρεύματος με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία.

Ο κ. Καραγεωργόπουλος τονίζει πως δεν υπάρχει δημοσιευμένος ετήσιος συγκεντρωτικός αριθμός εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα στη βάση της ΕΛΣΤΑΤ.

Οπως εξηγεί, αναλυτικά στοιχεία ανά νομό φαίνεται να υπάρχουν μόνο σε μη δημόσιες βάσεις του ΕΦΚΑ/Υπουργείου Εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος: «Η τραγωδία στα Τρίκαλα, με νεκρές εργαζόμενες εν ώρα εργασίας, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Επιβεβαιώνει τη συνεχή αύξηση των εργατικών και θανατηφόρων ατυχημάτων στη Θεσσαλία, όπως καταγράφεται τόσο στα επίσημα στοιχεία, αλλά κυρίως στις καταγραφές των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων. Εκεί δηλαδή που καταγράφονται και τα ‘αόρατα’ για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ατυχήματα».

Το κοινό μυστικό που δεν βλέπει εύκολα το φως της δημοσιότητας

Ο κ. Αρμάγος σχολιάζει με τη σειρά του πως οι τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας, εκεί που βρίσκονται οι επιχειρήσεις και ζουν όσοι εργάζονται σε αυτές, δεν εκπλήσσονται από αυτά τα στοιχεία.

«Τα ατυχήματα με τραυματισμούς ή και θάνατο είναι κοινό μυστικό στην περιοχή μας. Είναι πολλά, αλλά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας» επισημαίνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Σημειώνεται πως το Εργατικό Κέντρο της πόλης έχει ζητήσει 24ωρη απεργία για αύριο, Τρίτη, στον νομό, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στην πόλη των Τρικάλων, στις 11.00.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
