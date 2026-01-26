Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το πιθανότερο σενάριο

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Τι προβληματίζει την Πυροσβεστική

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Η διαρροή προπανίου

Ο Μιχάλης Χάλαρης, καθηγητής Ανάλυσης & Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και αντιστράτηγος ε.α. Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας στο Live News είπε πως για να προκληθεί τέτοια τεράστια ζημιά, αυτό συνεπάγεται πως υπήρχε μεγάλη ένταση ωστικού κύματος.

«Αυτό το δίνουν συγκεκριμένες κατηγορίες ουσιών, όπως προπάνιο και βουτάνιο. Το ένα λοιπόν είναι εάν υπήρχε θέμα με το υγραέριο. Ένα δεύτερο είναι αν είχε άλευρα, σκόνες κλπ, γιατί και αυτά υπό προϋποθέσεις δημιουργούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Βέβαια, από τη στιγμή που η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, είναι μία ένδειξη ότι βαριά επικίνδυνα υλικά, όπως το προπάνιο, πάνε και κάθονται στα χαμηλότερα σημεία. Άρα αν δημιουργηθεί κατάλληλη αναλογία ατμοσφαιρικού αέρα, με προπάνιο και βουτάνιο μας δίνει έκρηξη μόλις υπάρξει πηγή. Η πρώτη εικόνα είναι προς τα εκεί. Η ένταση δείχνει τεράστια ποσότητα διαρροής».

Ερευνάται εάν έφταιξε το αλεύρι για την έκρηξη στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», στο εργοστάσιο υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές προπανίου, οι οποίες ήταν εκτός χώρους και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων τους φούρνους της συγκεκριμένης μονάδας. Αυτές οι δεξαμενές δεν έχουν εκραγεί.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να υπήρξε μία διαρροή προπανίου. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι η έκρηξη να προήλθε από σκόνη αλευριού.