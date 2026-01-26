Τραγωδία στα Τρίκαλα: Κόπηκε στα δύο το εργοστάσιο – Με δείγμα DNA η ταυτοποίηση των σορών

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τέσσερις νεκρές γυναίκες, ενώ αγνοείται ακόμη μία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί των γυναικών βρέθηκαν όλες στο υπόγειο. Την ίδια στιγμή, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς στο εργοστάσιο.

Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου. Οι 5 εργαζόμενες, βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη, ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους, η σκεπή κατέρρευσε αλλά υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό. Εκεί όπου υπάρχει τώρα κενό, εργάζονταν οι πέντε γυναίκες που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους.

Όλες οι εργαζόμενες, οι 4 που βρέθηκαν νεκρές και η μία που αγνοείται, είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια, έτσι ώστε να μπορούν την ημέρα να φροντίσουν τα παιδιά τους.

Όπως φαίνεται, οι εργαζόμενοι που σώθηκαν βρίσκονταν πολύ κοντά στην έξοδο και έτσι πρόλαβαν να βγουν καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν το διάλειμμά τους και για αυτό βρίσκονταν πιο κοντά στην έξοδο.

«Είναι μία τραγωδία για την περιοχή. Όλες αυτές οι γυναίκες ήταν μάνες μικρών παιδιών. Η γυναίκα που αγνοείται είναι μητέρα τριών παιδιών γύρω στα 40», ανέφεραν συγγενείς της αγνοούμενη γυναίκας.

Για ταυτοποίηση καλούνται οι συγγενείς των νεκρών

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και καλούνται οι συγγενείς προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA, έτσι ώστε να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Σε ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ αναφέρεται πως οι 6 τραυματίες, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης, πήραν εξιτήριο αφού νοσηλεύτηκαν για προληπτικούς λόγους σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας.

Στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ Τρικάλων έχουν μεταβεί επίσης ψυχολόγοι για την υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 12 εργαζόμενους.

Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ειδικοί αναλυτές ελέγχουν και μάλιστα εξονυχιστικά τις συνθήκες της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίον το υπόγειο της επιχείρησης, μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες παραγωγής όπως αυτό της «Βιολάντας», δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αντιθέτως για τη γραμμή παραγωγής το υγραέριο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, με τα αίτια της έκρηξης να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών αναλυτών και ειδικών πραγματογνωμόνων.

Ένας από αυτούς, ο μηχανολόγος – μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος εξηγεί στο ThessPost.gr ότι οι δεξαμενές υγραερίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εργοστάσια είναι πάνω από 20 – 30 κυβικά μέτρα. Και εκτιμά ότι η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου στο υπόγειο της επιχείρησης είναι το επικρατέστερο σενάριο.

«Αρκεί και ένας… διακόπτης για να γίνει η έκρηξη»

«Για να γίνει έκρηξη πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο. Αυτά τα εργοστάσια δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά – χρησιμοποιούν υγραέριο. Το υγραέριο επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία. Όταν συγκεντρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα, τότε αρκεί ακόμη και ένα άνοιγμα του διακόπτη, μια στιγμιαία επαφή για να γίνει η έκρηξη. Είναι η λεγόμενη υποηχητική έκρηξη. Ακολουθεί το ωστικό κύμα και η φωτιά – εξαιτίας του εκρηκτικού μείγματος», σημειώνει.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κλήθηκε και το Τμήμα Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να συνδράμει στις έρευνες.

Λιγότερα άτομα δούλευαν στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης

Λιγότεροι εργαζόμενοι από το προβλεπόμενο βρίσκονταν στο εργοστάσιο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την ασφάλεια του προσωπικού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στη βάρδια ήταν παρόντα 12 άτομα αντί για περίπου 30 που εργάζονται συνήθως. Ο δημοσιογράφος του trikalaola.gr Νίκος Σαλέπης, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε πως χθες Κυριακή, οι υπάλληλοι της μπισκοτοβιομηχανίας είχαν την κοπή της πίτας, και για αυτόν τον λόγο, ήταν λιγότεροι οι εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια και όχι 30 που είναι κανονικά.

Βιολάντα: Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Βιολάντα μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Η διοίκηση κάνει λόγο για μια στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Όπως υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων, αυτή την ώρα προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των οικογενειών των ανθρώπων που χάθηκαν, με την εταιρεία να δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα τους με σεβασμό και στήριξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».