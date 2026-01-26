newspaper
Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε μέσα σε μια νύχτα
Οικονομία 26 Ιανουαρίου 2026, 13:20

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε μέσα σε μια νύχτα

Από τον φούρνο των Τρικάλων σε παγκόσμιο success story και σε εξαγωγές σε 30 χώρες, εξελίχθηκε η πορεία της επιχείρησης Βιολάντα που έστησε ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζώτης

Δημήτρης Χαροντάκης
ΡεπορτάζΔημήτρης Χαροντάκης
Spotlight

Χθες, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου η Βιολάντα, η τρικαλινή μπισκοτοποιία, που θεωρείται το success story της ελληνικής βιομηχανίας ζαχαροπλαστικής -και όχι μόνο- «φορούσε τα καλά της»! Ο κ. Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την επιχειρηματική επιτυχία, έκοψε την πίτα της Βιολάντα. Το περιβάλλον ήταν χαρμόσυνο και η καλή διάθεση περίσσευε.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες ώρες αργότερα μία τραγωδία – άνευ προηγουμένου! – θα σκοτείνιαζε μία επιτυχημένη προσπάθεια είκοσι χρόνων! Πράγματι η περίπτωση της Βιολάντα ανήκει σε μία ορισμένη κατηγορία επιχειρήσεων που είτε δημιουργήθηκαν στα χρόνια της μακρόσυρτης κρίσης της ελληνικής οικονομίας, είτε λίγα χρόνια νωρίτερα – η Βιολάντα δημιουργήθηκε το 2003.

Τότε που η οικονομική ευμάρεια ακόμη επέτρεπε σε φιλόδοξους επιχειρηματίες να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου. Και χωρίς κανένας να μπορεί να φανταστεί τα όσα θα ακολουθούσαν λίγα χρόνια αργότερα.

Από τον συνοικιακό φούρνο στη βιομηχανία

Ο κ. Τζωρτζιώτης, ο οποίος σήμερα έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια του, τότε έκανε το άλμα. Κι από ένα συνοικιακό φούρνο των Τρικάλων που είχε γίνει γνωστός για τα κουλουράκια που παρήγαγε, αποφάσισε να κάνει το step by step, δημιουργώντας μία βιομηχανία. Μικρή κατ’ αρχήν. Με εφόδιο το μεγάλο πάθος για την προσπάθεια, την φιλοδοξία ότι μπορεί να «να του βγει» κι αρκετές νέες ιδέες, «με συνταγές που του το κληροδότησαν απλόχερα οι γιαγιάδες της οικογένειας!». Και ξεκίνησε.

Το εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι o κ. Τζωρτζιώτης και όσοι τον ακολούθησαν στο επιχειρηματικό ταξίδι των τελευταίων είκοσι χρόνων, μπορούν να καταγράψουν τα διάφορα στάδια της επιτυχίας που ακολούθησε – που η αρχική βιοτεχνία εξελίχθηκε σε μία σημαντική βιομηχανία με τρία εργοστάσια και σπουδαία εξαγωγική δραστηριότητα!

Κόντρα στο ρεύμα της κρίσης

Κι όλα αυτά περνώντας μέσα από τις ζοφερές μέρες της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2016 ως και το 2024 η εταιρεία κατόρθωσε να πενταπλασιάσει τις πωλήσεις της – από 9,065 εκατ. ευρώ που ήταν το 2016 έφτασαν το 2024 στα 44,947 εκατ. ευρώ! Και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν πάνω από τρεις φορές – από 1,595 εκατ. ευρώ στα 5,056 εκατ. ευρώ.

Ενώ το χρέος της το 2024 δεν ξεπερνούσε τα 2,305 εκατ. ευρώ! Δεν είναι πολλές οι βιομηχανίες που μπορούν να επιδείξουν τέτοια αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά οι εξαγωγές της αναπτύσσονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Η κανοτομία χωρίς καμινάδα

Ανάμεσα στις καινοτομίες που είχε εισαγάγει η εταιρεία, ήταν ότι είχε δημιουργήσει το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα στη Λάρισα. Μέσω της μοναδικής συνδυαστικής τεχνολογίας «Βιολάντα steam free», η εταιρεία έχει καταργήσει τις καμινάδες ρύπων στη γραμμή παραγωγής αλλά και τις καμινάδες αποβολής υδρατμών και θερμών αερίων μέσω ειδικών αναλλακτών νερού γεωθερμίας.

Η καινοτόμα τεχνολογία που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη βιομηχανία μπισκότων, έγκειται σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που ανήκει στον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της Βιολάντα, κ. Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, ο οποίος έπειτα από πολυετή σχεδιασμό, σε συνεργασία με μηχανικούς και στελέχη της εταιρείας, ανέπτυξαν και έθεσαν σε λειτουργία την «πράσινη» τεχνολογία.

Από τα Τρίκαλα σε 30 χώρες του εξωτερικού

Εξάγει πλέον σε 30 χώρες μία ευρεία γκάμα προϊόντων – και το 2024 οι εξαγωγές της αυξήθηκαν 46,2% έναντι του 2023.

Μέσω της δομής των εξαγωγών της ελέγχονται 42 κέντρα διανομής διεθνώς και αφορούν είτε τους ανά κράτος διανομείς της, είτε αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απευθείας προμηθεύονται κεντρικά και έχοντας πρόσβαση σε 6.500 σημεία πώλησης. Παράλληλα η εταιρεία έχει συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ –  Carrefour, Aldi, Casino, Tesco.

Οι παραγωγικές υποδομές της Βιολάντα

Στην εσωτερική αγορά η Βιολάντα διαθέτει κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Ελλάδα, τα οποία εξυπηρετούν και παρακολουθούν 79 τοπικά κέντρα διανομής, έχοντας έτσι πρόσβαση σε περισσότερα από 16.800 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, και εξυπηρετεί τις παραγγελίες των πελατών της, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Ο όμιλος – πλέον – παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται πάσης φύσεως είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, κουλουροποιίας και μπισκοτοποιίας. Με τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια. Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55.000 m²  όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

Το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18.000 m² όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Το τρίτο εργοστάσιο VITAFREE βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25.000 m²  όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Πηγή: ΟΤ

