Τρίκαλα: Αγωνία για τις 5 αγνοούμενες στο φλεγόμενο εργοστάσιο Βιολάντα – Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα. Πρόκειται για την γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος. Το τμήμα που καίγεται είναι το παλιό τμήμα του εργοστασίου, καθώς μπροστά απ’ αυτό έχει δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα.

Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Ήταν σε λειτουργία

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 13 εργαζόμενους. Οκτώ άτομα κατάφεραν να βγουν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Ακόμη 5 γιναίκες αγνοούνται.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως «στο νοσοκομείο Τρικάλων έχουν μεταφερθεί 6 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους, έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι αγνοούμενοι που τους ψάχνουν οι Αρχές».

Στο σημείο έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες.

«Υπάρχει αναφορά από τους υπεύθυνους του εργοστασίου ότι υπήρχαν άλλοι 5 εργαζόμενοι. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, επιχειρούν οι πυροσβέστες, οπότε προφανώς και δεν μπορούν να εισέλθουν και θα πρέπει να περιμένουμε να θέσουν υπό έλεγχο τη πυρκαγιά για να ξεκαθαρίσει πόσοι εργαζόμενοι είναι», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας απαρηγόρητοι, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.

