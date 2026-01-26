Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, μέσα στο οποίο εργαζόταν η νυχτερινή βάρδια, ενώ εκφράζονται φόβοι για νεκρούς.

Πρόκειται για το εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα, το οποίο βρίσκεται περίπου στο 55ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καρδίτσας – Τρικάλων, στη δημοτική ενότητα Μεγάλων Καλυβίων.

Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που αποτελείται από 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα έχει σπεύσει στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής τροφίμων στα Τρίκαλα. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά (λίγα λεπτά μετά τις 04:00 σήμερα Δευτέρα), μέσα στο εργοστάσιο υπήρχαν εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας.

Αγνοούμενοι

Μαρτυρίες μιλούν για εκκωφαντική έκρηξη στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η οποία ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα γύρω χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα πλαϊνα πάνελ και κατέπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.

Συνολικά, τη στιγμή εκείνη 12 άτομα εργάζονταν στον χώρο του εργοστασίου. Τρείς γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, 4 άντρες πετάχτηκαν έξω έπειτα από την έκρηξη, ενώ αγνοούνται 5 γυναίκες.

Γίνονται έρευνες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά οι συνθήκες είναι ακραίες καθώς από την έκρηξη και τις τεράστιες φλόγες έχει καταστραφεί ολοσχερώς τουλάχιστον ένα τμήμα του εργοστασίου.

Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη και για τον λόγο αυτόν ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 40 πυροσβέστες και 13 οχήματα.

Εξω από το εργοστάσιο έχουν μεταβεί δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομική δύναμη, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας και των Δήμων για τη διάθεση υδροφόρων και τυχόν άλλων μέσων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.