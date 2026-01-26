newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 11:51
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 12:53

Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια

Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη - Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής των μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.  Από τη φωτιά ανασύρθηκαν νεκρές τέσσερις γυναίκες, ενώ άλλη μία αγνοείται. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 12 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς, τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ειδικοί αναλυτές ελέγχουν και μάλιστα εξονυχιστικά τις συνθήκες της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίον το υπόγειο της επιχείρησης, μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες παραγωγής όπως αυτό της «Βιολάντας», δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αντιθέτως για τη γραμμή παραγωγής το υγραέριο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, με τα αίτια της έκρηξης να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών αναλυτών και ειδικών πραγματογνωμόνων.

Ένας από αυτούς, ο μηχανολόγος – μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος εξηγεί στο ThessPost.gr ότι οι δεξαμενές υγραερίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εργοστάσια είναι πάνω από 20 – 30 κυβικά μέτρα. Και εκτιμά ότι η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου στο υπόγειο της επιχείρησης είναι το επικρατέστερο σενάριο.

«Αρκεί και ένας… διακόπτης για να γίνει η έκρηξη»

«Για να γίνει έκρηξη πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο. Αυτά τα εργοστάσια δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά – χρησιμοποιούν υγραέριο. Το υγραέριο επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία. Όταν συγκεντρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα, τότε αρκεί ακόμη και ένα άνοιγμα του διακόπτη, μια στιγμιαία επαφή για να γίνει η έκρηξη. Είναι η λεγόμενη υποηχητική έκρηξη. Ακολουθεί το ωστικό κύμα και η φωτιά – εξαιτίας του εκρηκτικού μείγματος», σημειώνει.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κλήθηκε και το Τμήμα Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να συνδράμει στις έρευνες.

Λιγότερα άτομα δούλευαν στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης

Λιγότεροι εργαζόμενοι από το προβλεπόμενο βρίσκονταν στο εργοστάσιο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την ασφάλεια του προσωπικού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στη βάρδια ήταν παρόντα 12 άτομα αντί για περίπου 30 που εργάζονται συνήθως. Ο δημοσιογράφος του trikalaola.gr Νίκος Σαλέπης, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε πως χθες Κυριακή, οι υπάλληλοι της μπισκοτοβιομηχανίας είχαν την κοπή της πίτας, και για αυτόν τον λόγο, ήταν λιγότεροι οι εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια και όχι 30 που είναι κανονικά.

Δείτε φωτογραφίες από την καταστροφή στο εργοστάσιο

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stories
Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Αποθήκευση Ενέργειας
MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πολιτικός Ντελέζ
«Γραμμές φυγής» 26.01.26

Ο πολιτικός Ντελέζ

Μια νέα μετάφραση κειμένων του Ζιλ Ντελέζ υπογραμμίζει τον πάντα πολιτικό χαρακτήρα τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;
Viral 26.01.26

Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;

Αν το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ φύγει από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αγκαλιά με το βραβείο Όσκαρ, δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη νίκη για εκείνον αλλά και για την οικογένεια Καρντάσιαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Φόρος τιμής 26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο