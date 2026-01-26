Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής των μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Από τη φωτιά ανασύρθηκαν νεκρές τέσσερις γυναίκες, ενώ άλλη μία αγνοείται. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 12 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς, τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ειδικοί αναλυτές ελέγχουν και μάλιστα εξονυχιστικά τις συνθήκες της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίον το υπόγειο της επιχείρησης, μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες παραγωγής όπως αυτό της «Βιολάντας», δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αντιθέτως για τη γραμμή παραγωγής το υγραέριο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, με τα αίτια της έκρηξης να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών αναλυτών και ειδικών πραγματογνωμόνων.

Ένας από αυτούς, ο μηχανολόγος – μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος εξηγεί στο ThessPost.gr ότι οι δεξαμενές υγραερίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εργοστάσια είναι πάνω από 20 – 30 κυβικά μέτρα. Και εκτιμά ότι η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου στο υπόγειο της επιχείρησης είναι το επικρατέστερο σενάριο.

«Αρκεί και ένας… διακόπτης για να γίνει η έκρηξη»

«Για να γίνει έκρηξη πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο. Αυτά τα εργοστάσια δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά – χρησιμοποιούν υγραέριο. Το υγραέριο επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία. Όταν συγκεντρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα, τότε αρκεί ακόμη και ένα άνοιγμα του διακόπτη, μια στιγμιαία επαφή για να γίνει η έκρηξη. Είναι η λεγόμενη υποηχητική έκρηξη. Ακολουθεί το ωστικό κύμα και η φωτιά – εξαιτίας του εκρηκτικού μείγματος», σημειώνει.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κλήθηκε και το Τμήμα Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να συνδράμει στις έρευνες.

Λιγότερα άτομα δούλευαν στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης

Λιγότεροι εργαζόμενοι από το προβλεπόμενο βρίσκονταν στο εργοστάσιο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την ασφάλεια του προσωπικού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στη βάρδια ήταν παρόντα 12 άτομα αντί για περίπου 30 που εργάζονται συνήθως. Ο δημοσιογράφος του trikalaola.gr Νίκος Σαλέπης, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε πως χθες Κυριακή, οι υπάλληλοι της μπισκοτοβιομηχανίας είχαν την κοπή της πίτας, και για αυτόν τον λόγο, ήταν λιγότεροι οι εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια και όχι 30 που είναι κανονικά.

