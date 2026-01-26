«Σα να έπεσε βόμβα, άνοιξε σαν τριαντάφυλλο» – Πώς περιγράφουν την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Στον θρήνο έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Τρικάλων, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για την τύχη των αγνοούμενων γυναικών, μετά την εκκωφαντική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Λίγο μετά τις εννέα το πρωί, τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν αρχικά στο υπόγειο του εργοστασίου, τις απανθρακωμένες σορούς τριών γυναικών, από τις πέντε συνολικά που αναζητούνταν στον χώρο. Δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα, η λίστα των θυμάτων μεγάλωσε, καθώς ανασύρθηκε νεκρή και τέταρτη εργαζόμενη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καταστραφεί εντελώς το πίσω εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Πρόκειται για το παλαιότερο κτήριο της επιχείρησης.

Η νέα σύγχρονη μονάδα βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα και μέχρι στιγμής δεν απειλείται.

Στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες, καθώς και οι ΕΜΑΚ Τρικάλων και Λαμίας, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ.

<br />

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων τουλάχιστον επτά άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διακομίστηκαν κυρίως για προληπτικούς λόγους, με αναπνευστικά προβλήματα, όπως επεσήμανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Πώς περιγράφουν την έκρηξη

Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας, είναι ανατριχιαστικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν από τα ξημερώματα μάχη με τις φλόγες, ενώ το κτίριο έχει κοπεί στα δύο, με την καταστροφή του από τις φλόγες να είναι ολοκληρωτική.

«Στο σημείο παραμένουν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Δύσκολη η πρόσβαση, καθώς η φωτιά είναι ακόμη σε εξέλιξη και παρέχουμε οπιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί, ενώ ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας», είπε, νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Άνοιξε σαν τριαντάφυλλο»

Μεταφέροντας τις στιγμές αμέσως μετά την έκρηξη που φαίνεται να σημειώθηκε στο υπόγειο, ο ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας trikalaola, Νίκος Σαλέπης, περιέγραψε στο Mega News πώς το παλιό κτίριο του εργοστασίου άνοιξε σαν τριαντάφυλλο, με, πάνελ, τοίχους και σκεπή να καταρρέουν, ενώ άνοιξε και τεράστιος κρατήρας.

Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι, οι οποίοι λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι σοροί των τεσσάρων γυναικών βρέθηκαν στους φούρνους και στο υπόγειο του κτηρίου.

Στο εργοστάσιο, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου, ωστόσο υπήρχε αμμωνία και προπάνιο, υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.