Τραγική εξέλιξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στα Τρίκαλα.

Νωρίτερα ανασύρθηκαν οι σοροί τεσσάρων γυναικών που εργάζονταν στο εργοστάσιο, ενώ άλλη μία γυναίκα αγνοείται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

<br />

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Οι τέσσερις έχουν εντοπιστεί νεκρές ενώ αγνοείται μία ακόμη γυναίκα.

Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Ήταν σε λειτουργία

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 13 εργαζόμενους. Οκτώ άτομα κατάφεραν να βγουν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς, τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως «στο νοσοκομείο Τρικάλων έχουν μεταφερθεί 6 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους, έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι αγνοούμενοι που τους ψάχνουν οι Αρχές».

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, ενώ λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και του μεγάλου θερμικού φορτίου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων. Πλέον επιχειρούν συνολικά 13 οχήματα με περίπου 40 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών αρχών. Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από γειτονικούς νομούς.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο σημείο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

«Υπάρχει αναφορά από τους υπεύθυνους του εργοστασίου ότι υπήρχαν άλλοι 5 εργαζόμενοι. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, επιχειρούν οι πυροσβέστες, οπότε προφανώς και δεν μπορούν να εισέλθουν και θα πρέπει να περιμένουμε να θέσουν υπό έλεγχο τη πυρκαγιά για να ξεκαθαρίσει πόσοι εργαζόμενοι είναι», είπε νωρίτερα στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μέχρι τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.

Στο σημείο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.

H πρώτη ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Πριν γίνει γνωστή η τραγική εξέλιξη από τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, η «Βιολάντα» σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».