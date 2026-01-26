view
Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Upd:26.01.2026, 09:17
Τραγική εξέλιξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στα Τρίκαλα.

Νωρίτερα ανασύρθηκαν οι σοροί τεσσάρων γυναικών που εργάζονταν στο εργοστάσιο, ενώ άλλη μία γυναίκα αγνοείται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Οι τέσσερις έχουν εντοπιστεί νεκρές ενώ αγνοείται μία ακόμη γυναίκα.

Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Ήταν σε λειτουργία

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 13 εργαζόμενους. Οκτώ άτομα κατάφεραν να βγουν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς, τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως «στο νοσοκομείο Τρικάλων έχουν μεταφερθεί 6 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους, έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι αγνοούμενοι που τους ψάχνουν οι Αρχές».

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, ενώ λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και του μεγάλου θερμικού φορτίου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων. Πλέον επιχειρούν συνολικά 13 οχήματα με περίπου 40 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών αρχών. Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από γειτονικούς νομούς.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο σημείο.

«Υπάρχει αναφορά από τους υπεύθυνους του εργοστασίου ότι υπήρχαν άλλοι 5 εργαζόμενοι. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, επιχειρούν οι πυροσβέστες, οπότε προφανώς και δεν μπορούν να εισέλθουν και θα πρέπει να περιμένουμε να θέσουν υπό έλεγχο τη πυρκαγιά για να ξεκαθαρίσει πόσοι εργαζόμενοι είναι», είπε νωρίτερα στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μέχρι τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.

Στο σημείο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.

H πρώτη ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Πριν γίνει γνωστή η τραγική εξέλιξη από τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, η «Βιολάντα» σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
Κριστιάν Ζαβάλα 22.01.26

Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)

Λέγεται Κριστιάν Ζαβάλα, είναι Χιλιανός που παίζει στην Κόλο Κόλο και κατάφερε να εκτελέσει χειρότερο πέναλτι αλα Πανένκα και από τον Μπραχίμ Ντίας στο Σενεγάλη – Μαρόκο.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό
ΠΑΣΟΚ 26.01.26

Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό

Ούτε χαραμάδα δεν αφήνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Εάν η ΝΔ επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ας το ξεχάσουν, εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό, τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων
Πολιτική 26.01.26

Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων

«Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τραγωδία στα Τρίκαλα 26.01.26

ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Σύνταξη
Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;

Ο Δήμος Βριλησσίων ενισχύει την οδική ασφάλεια με ραντάρ ένδειξης ταχύτητας. Μένει να βρεθεί και ένας τρόπος να προστατευτούν οι κάτοικοι της Αττικής και από την ηχορύπανση που προκαλείται από οχήματα με «σπασμένες» εξατμίσεις.

Σύνταξη
Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές

«Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα» και η Πολιτεία οφείλει να την εγγυάται με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζοντας την οδύνη του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
