Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βρέθηκε και η πέμπτη σορός στο κατεστραμμένο εργοστάσιο

Τραγικός επίλογος γράφτηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα, στα Τρίκαλα, όπου βρέθηκε νεκρή και η τελευταία εργαζόμενη που αγνοούνταν μετά από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε και τη φωτιά που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί των προηγούμενων τεσσάρων γυναικών εργαζομένων είχαν βρεθεί όλες στο υπόγειο.

Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου. Οι 5 εργαζόμενες, βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη, ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους, η σκεπή κατέρρευσε αλλά υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό. Εκεί όπου υπάρχει τώρα κενό, εργάζονταν οι πέντε γυναίκες που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους.

Και οι πέντε γυναίκες είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια προκειμένου τη μέρα να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους.

Λιγότεροι εργαζόμενοι από το προβλεπόμενο βρίσκονταν στο εργοστάσιο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την ασφάλεια του προσωπικού.

Η έκρηξη που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα συγκλόνισε την περιοχή προκαλώντας ισχυρότατο ωστικό κύμα.

Το αποτέλεσμα ήταν η ολική κατάρρευση της οροφής, του πατώματος και των πλευρικών τοιχωμάτων, ενώ ακολούθησε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε τα πάντα. Το εργοστάσιο ουσιαστικά άνοιξε στα δύο. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η καταστροφή συνέβη σε μια καινούργια πτέρυγα της βιομηχανίας, η οποία λειτουργεί μόλις από το 2023.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Γιώργου Λιατίφη, προέδρου του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, ο οποίος μίλησε στο Orange Press Agency για όσα αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο, αλλά και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές, ανέφερε: «Χθες, μετά τις 4 η ώρα, τα ξημερώματα στην πόλη των Τρικάλων, ακούστηκε μια έκρηξη θορυβώβης. Το ακούσαμε σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων. Καταλάβαμε και μάθαμε ότι αφορούσε μια έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Ήρθαμε εδώ πέρα, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Γάλακτος-Τροφίμων και Ποτών, από τις πρώτες πρωινές ώρες. Είδαμε μια κατάσταση πραγματικά πολέμου. Είδαμε τραυματισμένους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο και [μάθαμε για] πέντε αγνοούμενους συναδέλφους που ήταν μέσα στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέσσερις έχουν βρεθεί τα σώματά τους, οι σοροί δηλαδή, και μία εργαζόμενη ακόμα ψάχνουν να τη βρουν μέσα στα ερείπια».

Φούρνοι με αέριο ψήνουν τα μπισκότα, δεν ξέρουμε τι άλλες δεξαμενές έχουν»

Αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης και το τι ακριβώς βρίσκεται στους χώρους όπου έγινε το δυστύχημα ο κ. Λιατίφης δήλωσε: «Εδώ έχουμε τους φούρνους, ψήνονται τα μπισκότα, που χρησιμοποιούν υγραέριο αυτό, κατά κύριο λόγο. Τώρα τα υπόλοιπα, τι δεξαμενές έχουν, τι μηχανήματα έχουν γύρω-γύρω, προφανώς είναι ένα εργοστάσιο που καταλαβαίνετε τώρα… Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις, σε σχέση με το τι συνέβη και έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός».

Κλείνοντας προανήγγειλε κινητοποιήσεις: «Και αυτό προσπαθούμε τώρα, γι’ αυτό έχουμε προκηρύξει 24ωρη απεργία του Τρικάλων εδώ, αύριο, ώστε να πιέσουμε για να βρεθούν οι ένοχοι να πληρώσουν γι’ όλη αυτή την κατάσταση».

Για ταυτοποίηση καλούνται οι συγγενείς των νεκρών

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και καλούνται οι συγγενείς προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA, έτσι ώστε να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Σε ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ αναφέρεται πως οι 6 τραυματίες, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης, πήραν εξιτήριο αφού νοσηλεύτηκαν για προληπτικούς λόγους σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας.

Στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ Τρικάλων έχουν μεταβεί επίσης ψυχολόγοι για την υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.

